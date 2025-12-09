Kamiak and Shorecrest sweep multi-team meets
Published 10:49 pm Tuesday, December 9, 2025
Prep boys swimming roundup for Tuesday, Dec. 9:
(Note for coaches/scorekeepers: To report results and statistics, email sports@heraldnet.com. Please report results by 10:30 p.m.)
Wesco
Kamiak 109, Snohomish 76
Kamiak 120, Glacier Peak 63
At Snohomish Aquatic Center
200 medley relay—Kamiak (Dario Baez, Minh T Nguyen, Kaiden Nguyen, Jack T Fast) 1:44.51; 200 freestyle—Ed Hirschi (G) 2:00.33; 200 individual medley—Rysen Tuomisto (S) 2:07.98; 50 freestyle—Ayden Albertsen (S) 23.30; Diving—James Richter (K) 145.10; 100 butterfly—Tuomisto (S) 55.16; 100 freestyle—Albertsen (S) 49.64; 500 freestyle—Devin Love (S) 6:02.21; 200 freestyle relay—S (Tuomisto, Alex Collins, Fox Serviss, Gage Peterson) 1:36.92; 100 backstroke—Baez (K) 58.95; 100 breaststroke—Minh T Nguyen (K) 1:01.28; 400 freestyle relay—Kamiak (Lucas Z Chai, Lewis Tai, Baez, Minh T Nguyen) 3:33.80.
Shorecrest 135, Meadowdale 27
Shorecrest 129, Lynnwood 41
Lynnwood 109, Meadowdale 49
At Lynnwood Pool
200 medley relay—Shorecrest (Chase Arnold, Deming Gates, Edison Phillips, Ian Ha) 1:46.19; 200 freestyle—Zander Muilenburg (S) 1:47.45; 200 individual medley—Ha (S) 2:09.93; 50 freestyle—Matvei Suleimanov (M) 24.28; 100 butterfly—Gates (S) 56.68; 100 freestyle—Ha (S) 52.81; 500 freestyle—Muilenburg (S) 4:52.45; 200 freestyle relay—Shorecrest (Gates, Charlie Scroggins, Max Hildebrandt, Ha) 1:38.76; 100 backstroke—Arnold (S) 57.22; 100 breaststroke—Gates (S) 1:03.07; 400 freestyle relay—Shorecrest (Phillips, Arnold, Cole Bleeker, Gabe Coxon) 3:39.84.
Cascade 96, Marysville Pilchuck 51
Marysville Getchell 118, Cascade 60
At Everett YMCA
200 medley relay—Marysville Getchell (Cameron Leary, Logan Schiessl, Jacob Christy, Cash Hurja) 1:53.45; 200 freestyle—Christy (MG) 1:54.89; 200 individual medley—Leary (MG) 2:14.84; 50 freestyle—Hurja (MG) 24.48; 100 butterfly—Christy (MG) 55.79; 100 freestyle—Nick Hatfield (C) 1:02.11; 500 freestyle—Luke Mullen (MP) 5:38.61; 200 freestyle relay—Cascade (Jiang Yang, Hatfield, Henderson, Gideon Smith) 1:49.79; 100 backstroke—Leary (MG) 1:00.88; 100 breaststroke—Yang (C) 1:16.10; 400 freestyle relay—Marysville Getchell (Leary, Schiessl, Christy, Hurja) 3:44.90.
Edmonds-Woodway 123, Mariner 37
At Kamiak H.S.
200 medley relay—Edmonds-Woodway (Dylan Clark, Lennox Norenberg, Luca Hooks, Marcel Rickman) 1:53.33; 200 freestyle—Maddox Morales-Tomas (E) 2:31.19; 200 individual medley—Lennox Norenberg (E) 2:30.01; 50 freestyle—Liam Schell (E) 25.62; 100 butterfly—Finn Angel (E) 1:08.66; 100 freestyle—Schell (E) 57.80; 500 freestyle—Levi Lang (E) 7:09.09; 200 freestyle relay—Edmonds-Woodway (Hooks, Schell, Marcel Rickman, Bill Spear) 1:44.29; 100 backstroke—Clark (E) 1:10.62; 100 breaststroke—Angel (E) 1:18.78; 400 freestyle relay—Edmonds-Woodway (Norenberg, Hooks, Angel, Connor Smith) 4:03.19.