Shorewood outlasts Jackson in tight meet
Published 1:30 am Tuesday, December 9, 2025
Prep boys wrestling roundup for Tuesday, Dec. 9:
Non-league
Shorewood 41, Jackson 39
At Jackson H.S.
106—Caden Nakajima (J) won by forfeit; 113—Jaden Nguyen (J) tech. fall Derek Norton 18-3; 120—JJ Jimenez (S) won by forfeit; 126—Talon Pyle (J) won by forfeit; 132—Matbeal Dinka (S) won by forfeit; 138—Casey Peterson (J) maj. dec. An Tran 10-0; 144—Ryan Lee (J) pinned Maximus Eaglehead 2:59; 150—Weston Moore (J) pinned Eoin Ritter 5:30; 157—Elijah Jepsen (S) pinned Isaiah Van Diest 1:39; 165—Maximus Uckun (S) pinned Connor Carrillo 0:48; 175—Hezekiah Graham (S) pinned Tony Guizar Jr 5:27; 190—Lukas Probizanski (S) pinned Carson Gilbert 5:16; 215—Baboucarr Cham (S) tech. fall Elias Griffin 15-0; 285—Connor Woods (J) won by injury default.
Everett 51, Sultan 22
At Monroe H.S.
106—Fisher Houk (E) won by forfeit; 113—Jose Esperidion (E) won by forfeit; 120—Gavin Smith (E) won by forfeit; 126—Cameron Grant (E) won by forfeit; 132—Darey Pestana (E) dec. Jude Blake 15-9; 138—Angelo Miyanaga (E) maj. dec. Colton Jenison 12-3; 144—Brian Kitto (E) tech. fall Nathan Russell 21-5 (2:06); 150—Logan Murphy (S) tech. fall Arthur Miller 15-0 (2:11); 157—Mason Daily (S) tech. fall Jack Franklin 18-0 (2:31); 165—Josh Strago (E) tech. fall Jordan Lenhart 16-1 (1:18); 175—Landyn Jovee (S) won by forfeit; 190—Alex Buiukli (E) maj. dec. Hunter Ansell 19-10; 215—Coen Chandler (S) won by forfeit; 285—Dominic Huber (E) won by forfeit.
Ferndale 45, Everett 36
At Monroe H.S.
106—Fisher Houk (E) won by forfeit; 113—Jose Esperidion (E) pinned Thomas Todd 2:33; 120—Miguel Nogales (F) pinned Gavin Smith 1:32; 126—Cameron Grant (E) pinned Jacob Creasy 1:09; 132—Darey Pestana (E) pinned Giovanni Vilanueva-Ventura 1:56; 138—Ibrhim Sohail (F) won by sudden victory (SV 4-1); 144—Ryder Abbott (F) pinned Brian Kitto 1:38; 150—Mason Filippinni (F) pinned Arthur Miller 1:15; 157—Spencer Hamilton (F) pinned Jack Franklin 1:51; 165—Josh Strago (E) pinned Yuriy Gorun 3:37; 175—Alex Buiukli (E) pinned Parker Merwin 4:54; 190—Orion Dixon (F) pinned Carter Lopez 1:43; 215—Michael French (F) won by forfeit; 285—Braden Arps (F) pinned Dominic Huber 3:03.
Ferndale 42, Monroe 39
106—No match; 113—Gavin Hemming (M) dec. Thomas Todd 12-5; 120—Michael Carpenter (M) pinned Miguel Nogales 1:33; 126—Aiden Shipley (M) tech. fall Jacob Creasy 17-1; 132—Benaiah Hufford (M) pinned Giovanni Vilanueva-Ventura 5:36; 138—Ibrhim Sohail (F) pinned Brayden Delisle :25; 144—Ryder Abbott (F) pinned Oliver Soto Lopez 1:26; 150—Mason Filippinni (F) pinned Owen Eagan-Heffernan 2:15; 157—Spencer Hamilton (F) pinned Emilo Rozeck :50; 165—Caleb Erickson (M) pinned Yuriy Gorun 3:17; 175—Nate Bennett (F) pinned Frenan Aguayo 4:24; 190—Nels Ekman (M) dec. Orion Dixon 11-8; 215—Michael French (F) pinned Judah Kobernik 2:44; 285—Braden Arps (F) pinned Talon Rutledge 5:00.
Shorecrest 54, Cascade 30
At Shorecrest H.S.
106—Raman Saeed (C) won by forfeit; 113—Ethan Johnson (S) pinned Preston Chao 3:36; 120—Alex Boe-Flores (C) pinned Calvin Nguyen 0:56; 126—Gideon Ryder (S) pinned Matthew Osbjornsen 1:42; 132—Zadrin Morga-Baisac (S) pinned Ryan Nhim 0:23; 138—Laith Salem (S) pinned Kaidin Thomas 0:50; 144—Jamie Le (C) pinned Jayden Gay 3:07; 150—Avi Wylen (S) pinned Verick Runolfson 0:44; 157—Abe Adams (S) pinned Nour Quandeel 1:35; 165—Jakob Grimm (S) pinned Matthew Barclay 1:22; 175—Milo Hamilton (S) pinned Jaden Phan 0:49; 190—Cameron Arseneaux (S) pinned Eli Higginson 3:42; 215—JT Hardy (C) won by forfeit; 285—Vincent Cho (C) pinned Carter Lamb 1:03.
Glacier Peak 40, Shorecrest 30
At Shorecrest H.S.
106—Double forfeit; 113—James Edmonds (G) pinned Ethan Johnson 1:16; 120—Kallel Dusenberry (G) pinned Calvin Nguyen 0:36; 126—Gideon Ryder (S) dec. Dillon Bonnar 6-2; 132—Garrett Taylor (G) pinned Zadrin Morga-Baisac 5:11; 138—Laith Salem (S) pinned Ronan Childs 3:10; 144—Otto Siegert (G) pinned Jayden Gay 2:52; 150—Avi Wylen (S) dec. Tommy Weiss 7-1; 157—Abe Adams (S) pinned Thomas Wayde 1:25; 165—Jakob Grimm (S) pinned London Owens 1:56; 175—Milo Hamilton (S) pinned Emmett Johnson 2:30; 190—Ace Kim (G) maj. dec. Cameron Arseneaux 16-8; 215—Max Bridges (G) won by forfeit; 285—Kade Calderon (GP) pinned Carter Lamb 0:19.
Oak Harbor 47, Lynnwood 32
At Lynnwood H.S.
106—Nicholas Benedetti (O) tech. fall Noah Richards 17-2; 113—Eduardo Gonzalez (L) won by forfeit; 120—Jacob Holland (O) pinned Dylan Por 3:44; 126—Elijah Rivera (O) pinned Edward Lim 5:09; 132—Ashton Myers (L) tech. fall Shion Kurayama 16-1; 138—Austin Deater (O) pinned Dardan Markokaj 0:44; 144—Connor Lang (O) pinned Brandon Miller 2:38; 150—Gabriel Robbins (L) dec. Neeko Leonard 13-8; 157—Jared Sum (L) pinned Odin Pegues 0:52; 165—Joel Christopherson (O) pinned Ivan Xu 1:55; 175—Caleb Gately (L) won by forfeit; 190—Isaac Popich (L) pinned Konnor LaBelle 1:11; 215—Jacob Silver (O) pinned Andrew Nguyen 0:26; 285—Malachi Ebai (O) won by forfeit.
Mount Vernon 45, Lynnwood 36
At Lynnwood H.S.
106—Kendrick Marchewitz (M) pinned Noah Richards 0:24; 113—Eduardo Gonzalez (L) pinned Manuel Camacho 2:25; 120—Dylan Por (L) pinned Jackson Wynn 2:00; 126—Edward Lim (L) won by forfeit; 132—Ashton Myers (L) won by forfeit; 138—Armani Grullon (M) pinned Dardan Markokaj 1:53; 144—Alexander Solano (M) maj. dec. Brandon Miller 20-6; 150—Anthony Rodriguez (M) pinned Gabriel Robbins 0:36; 157—Jared Sum (L) pinned Jeremiah Devore 5:39; 165—Diego Salaz (M) pinned Ivan Xu 4:44; 175—Gideon Hope (M) tech. fall Caleb Gately 27-8; 190—Isaac Popich (L) pinned Ramon Ventura 1:32; 215—Jonathan Ortiz (M) pinned Arsen Tuganbayev 1:39; 285—Sanson Sanchez (M) won by forfeit.
Arlington at Stanwood, score not reported
Meadowdale at Jackson, score not reported