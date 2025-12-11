Jackson dominates multi-team meet
Published 8:49 pm Thursday, December 11, 2025
Prep roundup for Thursday, Dec. 11:
Wesco South
Jackson 126, Mountlake Terrace 44
Jackson 119, Edmonds-Woodway 51
Edmonds-Woodway 109, Mountlake Terrace 60
At Lynnwood Pool
200 medley relay—Jackson (Wes Jasper, Nolan Thai, Prestyn Ruijters, Vincent Phillips) 1:43.73; 200 freestyle—Phillips (J) 1:59.05; 200 individual medley—Jasper (J) 2:08.54; 50 freestyle—Thai (J) 23.77; 100 butterfly—Jasper (J) 57.33; 100 freestyle—Bruce Wolfe (M) 51.69; 500 freestyle—Jonathan Yim (J) 5:29.61; 200 freestyle relay—Jackson (Yim, Phillips, Jasper, Juhyung Lee) 1:36.11; 100 backstroke—Wolfe (M) 1:01.16; 100 breaststroke—Thai (J) 1:04.89; 400 freestyle relay—Jackson (Yim, James Tuft, Hesham Salem, Sacha Esparza) 3:46.74.
Shorewood 106, Kamiak 80
At Kamiak H.S.
200 medley relay—Kamiak (Dario Baez, Minh T Nguyen, Kaiden Nguyen, Jack T Fast) 1:42.84; 200 freestyle—Samuel Doll (S) 1:51.66; 200 individual medley—Frederick Anderson (S) 1:57.47; 50 freestyle—Colin Bell (S) 23.15; Diving—Luke Farmer (K) 166.55; 100 butterfly—Kaiden Nguyen (K) 55.34; 100 freestyle—Bell (S) 50.45; 500 freestyle—Tyler Pike (S) 5:13.70; 200 freestyle relay—Shorewood (Anderson, Doll, Sebastian Sanchez, Bell); 100 backstroke—Baez (K) 59.08; 100 breaststroke—Minh T Nguyen (K) 1:00.58; 400 freestyle relay—Shorewood (Doll, Huey Hoff, James Mitchell, Bell) 3:32.79.
Wesco North
Lake Stevens 148, Cascade 29
At Lake Stevens H.S.
200 medley relay—Lake Stevens (Sebastian Erickson, Reid Werner, Benjamin Cha, Sam Lamb) 1:45.99; 200 freestyle—Cory Olson (L) 1:59.05; 200 individual medley—Werner (L) 2:15.21; 50 freestyle—Lamb (L) 22.73; Diving—Luke Valdes (L) 144.10; 100 butterfly—Vishu Vinesh (L) 58.59; 100 freestyle—Lamb (L) 50.69; 500 freestyle—Derek Oden (L) 5:20.33; 200 freestyle relay—Lake Stevens (Erickson, Ethan Anderson, Lamb, Oden) 1:35.75; 100 backstroke—Tyler Bates (L) 1:01.20; 100 breaststroke—Werner (L) 1:07.47; 400 freestyle relay—Lake Stevens (Oden, Bates, Cha, Werner) 3:45.95.
Stanwood, Snohomish vs. Glacier Peak at Snohomish Aquatic Center, canceled
Monroe, Marysville Getchell at Marysville Pilchuck, canceled
Non-league
Shorecrest 140, Everett 45
At Everett YMCA
200 medley relay—Shorecrest (Beck Zriny, Max Hildbrandt, Nate Shambaugh, Deming Gates) 1:49.94; 200 freestyle—Cole Bleeker (S) 1:55.82; 200 individual medley—Edison Phillips (S) 2:22.88; 50 freestyle—Andre Nwapa (E) 22.32; Diving—Tyler Simmons (E) 299.60; 100 butterfly—Nwapa (E) 55.74; 100 freestyle—Chase Arnold (S) 52.90; 500 freestyle—Bleeker (S) 5:32.18; 200 freestyle relay—Shorecrest (Anders Holland, Tomas Hamai, Gabe Coxon, Zander Muilenburg) 1:40.75; 100 backstroke—Gates (S) 57.21; 100 breaststroke—Muilenburg (S) 1:06.90; 400 freestyle relay—Shorecrest (Gates, Arnold, Hildebrandt, Bleeker) 3:31.19.
Mariner 79, Archbishop Murphy 55
At West Coast Aquatics
200 medley relay—Archbishop Murphy (Grant Jensen, David Pehanich, Quinn Sievers, Mikey Tyndall) 2:09.14; 200 freestyle—Oliver Tetelepta (M) 2:42.71; 200 individual medley—Parker Burgess (A) 2:42.89; 50 freestyle—Sievers (A) 26.38; 100 butterfly—Eros Kraus (M) 1:15.51; 100 freestyle—Tyndall (A) 1:07.98; 500 freestyle—Sievers (A) 6:53.45; 200 freestyle relay—Mariner (Shane Lombos, Kraus, Aiden Ko, Connor Downs; 100 backstroke—Danie Alvaerz Pentaleon (M) 1:14.13; 100 breaststroke—Hyrum Camara (M) 1:30.75; 400 freestyle relay—Mariner (Downs, Kraus, Lombos, Alvaerz Pentaleon) 4:31.55.