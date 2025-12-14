Glacier Peak wins Everett Tournament
Published 2:00 pm Sunday, December 14, 2025
Prep girls wrestling roundup for Saturday, Dec. 13:
(Note for coaches/scorekeepers: To report results and statistics, email sports@heraldnet.com. Please report results by 10:30 p.m.)
Everett Tournament
At Everett H.S.
Team scores
1. Glacier Peak 145; 2. Oak Harbor 120; 3. Arlington 119.5; 4. Everett 113; 5. Lakes 104.5; 6. Mariner 99.5; 9. Lake Stevens 83; 12. Snohomish 63; 14. Shorewood 59.517. Stanwood 52; 23. Lynnwood 34; 25. Lakewood 30; 26. Darrington 28; 32. Kamiak 4.
EVERETT — Glacier Peak used points from 10 different wrestlers, including runner-up finishes from Lily Palatnikov (105 pounds) and Cameron Erdmann (110) to win the Everett Tournament team title. Sisters Mia (235) and Vida (190) each won individual titles to help Everett finish fourth.
Championship matches
100—Makenna Austin (D) pinned Ashley Juarez (LaW) 1:54; 105—Vina Nguyen (H) pinned Lily Palatnikov (G) 2:40; 110—Aleksia Ramirez (Lakes) pinned Cameron Erdmann (G) 1:20; 115—Halle Boyland (LS) dec. Kyla Brown (Ar) 4-3; 120—Finley Houck (ShW) tech. fall Lucy Dalseg (E) 20-4; 125—Araxi Crew (Arl) tech. fall Amelia Myers (An) 15-0; 130—Claire Hume (Sq) pinned Hazel Nielsen (V) 1:12; 135—Kendall Griffin (Lakes) pinned Michelle Venegas (W) 5-1; 140—Eliana Van Horn (ShW) pinned Eden Cole (K) 3:56; 145—Persephone Puz (V) pinned Chloe Gandy (F) 2:27; 155—Mai Kwee (Hi) won by med. forfeit over Jannethzy Cortes-Hernandez (Mariner); 170—Ari Jacobson (Ha) pinned Camrynn Pike (N) 3:04; 190—Vida Cienega (E) dec. Corrie Collins (Hi) 16-11; 235—Mia Cienega (E) pinned Karen Saucedo Yepez (KM) 1:39.