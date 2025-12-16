Kamiak boys swimming picks up two wins
Published 11:01 pm Tuesday, December 16, 2025
Prep roundup for Tuesday, Dec. 16:
(Note for coaches/scorekeepers: To report results and statistics, email sports@heraldnet.com. Please report results by 10:30 p.m.)
BOYS SWIMMING
Wesco South
Kamiak 127, Meadowdale 40
Kamiak 103, Edmonds-Woodway 67
Edmonds-Woodway 117, Meadowdale 45
At Lynnwood Pool
200 medley relay—Edmonds-Woodway (Liam Schell, Lennox Norenberg, Luca Hooks, Connor Smith) 1:47.07; 200 freestyle—Lewis Tai (K) 2:06.48; 200 individual medley—Dario Baez (K) 2:16.56; 50 freestyle—Lucas Z. Chai (K) 23.29; 100 butterfly—Hooks (E) 1:01.45; 100 freestyle—Matvei Suleimanov (M) 53.76; 500 freestyle—Smith (E) 5:50.16; 200 freestyle relay—Kamiak (Baez, Ben Chen, Kaiden Nguyen, Tai) 1:37.87; 100 backstroke—Jack T. Fast (K) 1:05.48; 100 breaststroke—Finn Angel (E) 1:15.13; 400 freestyle relay—Kamiak (Chai, Logan Foss, Max Sarakhanov, Tai) 3:43.80.
Wesco North
Lake Stevens 117, Stanwood 53
At Stanwood-Camano YMCA
200 medley relay—Lake Stevens (Sebastian Erickson, Sam Lamb, Cory Olson, Reid Werner) 1:47.05; 200 freestyle—Derek Oden (L) 1:51.56; 200 individual medley—Gavin Plano (S) 2:10.40; 50 freestyle—Werner (L) 24.86; 100 butterfly—Vishu Vinesh (L) 1:02.31; 100 freestyle—Oden (L) 50.53; 500 freestyle—Tyler Bates (L) 5:22.24; 200 freestyle relay—Lake Stevens (Benjamin Cha, Oden, Vinesh, Lamb) 1:35.75; 100 backstroke—Erickson (L) 58.81; 100 breaststroke—Plano (S) 1:05.77; 400 freestyle relay—Lake Stevens (Oden, Erickson, Olson, Werner) 3:38.64.
Cascade 96, Monroe 71
At Cascade H.S.
200 medley relay—Cascade (Jiang Yang, Nick Hatfield, Lucas Henderson, Gideon Smith) 2:01.32; 200 freestyle—Henderson (C) 2:22.86; 200 individual medley—Yang (C) 2:21.18; 50 freestyle—Spencer Tomandl (M) 23.95; Diving—Max Jerome (M) 106.00; 100 butterfly—Henderson (C) 1:10.33; 100 freestyle—Hatfield (C) 1:03.37; 500 freestyle—Tomandl (M) 5:24.88; 200 freestyle relay—Cascade (Yang, Hatfield, Smith, Henderson) 1:47.09; 100 backstroke—Yang (C) 1:07.09; 100 breaststroke—Hatfield (C) 1:16.06; 400 freestyle relay—Cascade (Isaac Carrillo, Brayden Saunders, Gavyn Newton, Joshua Latimer) 4:53.68.
Mountlake Terrace vs. Mariner at Kamiak H.S., score not reported
Non-league
Lynnwood, Glacier Peak at Snohomish, team scores not reported
At Snohomish Aquatic Center
200 medley relay—Snohomish (Ayden Albertsen, Gage Peterson, Rysen Tuomisto, Alex Collins) 1:51.12; 200 freestyle—Noah Wynder (G) 1:57.28; 200 individual medley—Michael Schroeder (G) 2:25.66; 50 freestyle—Mason Lysaght (G) 24.25; Diving—Bryce McLaughlin (G) 151.55; 100 butterfly—Wynder (G) 56.98; 100 freestyle—Tuomisto (S) 49.97; 500 freestyle—Peterson (S) 5:51.49; 200 freestyle relay—Snohomish (Tuomisto, Collins, Keanu Moghrabi, Albertsen) 1:39.07; 100 backstroke—Caleb Schnitzius (L) 1:01.75; 100 breaststroke—Lysaght (G) 1:10.07; 400 freestyle relay—Snohomish (Tuomiston, Moghrabi, Peterson, Albertsen) 3:37.29.
BOYS WRESTLING
Non-league
Everett 47, Archbishop Murphy 24
At Glacier Peak H.S.
106—Fisher Houk (E) won by forfeit; 113—Jose Esperidion (E) won by forfeit; 120—Double forfeit; 126—Cameron Grant (E) tech. fall Landen Ferguson 17-2; 132—Darey Pestana (E) pinned Leo Bindas 1:07; 138—Nicholas Yen (A) pinned Tallon Maricle-Dunn 2:32; 144—Tanner Ferguson (A) won by forfeit; 150—Double forfeit; 157—Jack Franklin (E) won by forfeit; 165—Josh Strago (E) won by forfeit; 175—Noah Chan (E) won by forfeit; 190—Abel Hilerio (A) won by forfeit; 215—Zavier Mack (A) won by forfeit; 285—Narinder Chana (E) pinned August Mack 1:32.
Everett at Glacier Peak, score not reported
Northwest
Sehome, Meridian at Lakewood, scores not reported
GIRLS WRESTLING
Wesco South 3A/2A
Edmonds-Woodway 39, Lynnwood 36
At Lynnwood H.S.
100—Leanne Fabro (L) won by forfeit; 105—Ny Ny Pendleton (E) won by forfeit; 110—Kendal House (L) pinned Lena Kuebler 1:11; 115—Zoe Degenstein (L) pinned Yaretzi Garduno 1:29; 120—Double forfeit; 125—Finlay Johnson-Ross (E) won by forfeit; 130—Rae Adams (E) won by injury default; 135—Brianna Williams (L) pinned Jennifer Reinoso 3:51; 140—Venus Hernandez (L) won by forfeit; 145—Elizabeth Noble (L) won by forfeit; 155—Mia Cruz (E) dec. Tala Samara 9-3; 170—Caitlyn Gallagher (E) pinned Abriana Russell 0:42; 190—Morgan Smith (E) won by forfeit; 235—Mollie Michaels (E) won by forfeit.
Lynnwood vs. Meadowdale (Meadowdale forfeit)