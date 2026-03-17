Wesco All-Conference boys wrestling teams announced
Published 10:12 am Tuesday, March 17, 2026
Wesco has announced its All-Conference boys wrestling teams for the 2025-26 season.
Wesco 4A
106—Emmett Decker, Arlington
113—Andres Vargas, Lake Stevens
120—Samuel Owen, Lake Stevens
126—Garrett Taylor, Glacier Peak
132—Brody Hanson, Lake Stevens
138—Atheer Alwadl, Arlington
144—Dayton Fitzgibbon, Arlington
150—Cheyzen Quevedo, Lake Stevens
157—Nacho Arellano, Lake Stevens
165—Tre Haines, Arlington
175—Jaiden Yoon, Kamiak
190—Oliver Martinez, Glacier Peak
215—Ken David Larsen, Mariner
285—Mikey Lawrence, Lake Stevens
Wesco 3A North
106—Julius Ruiz, Marysville Getchell
113—Michael Carpenter, Monroe
120—Cameron Grant, Everett
126—Austin Lewis, Stanwood
132—Kai Osthus, Marysville Getchell
138—Logan MacEwen, Stanwood
144—Soren Andersen, Stanwood
150—Max Morse, Snohomish
157—Kenneth Martin, Snohomish
165—Alex Buiukli, Everett
175—Tate Vale, Snohomish
190—Luke Sage, Snohomish
215—Owen Anderson, Snohomish
285—Odin Schwabenbauer, Snohomish
Wesco 3A South
106—Isaiah Meyer, Edmonds-Woodway
113—Alex Krumov, Edmonds-Woodway
120—Gideon Ryder, Shorecrest
126—Aziret Bakytov, Edmonds-Woodway
132—Hollender Lynch, Edmonds-Woodway
138—Ekansh Verma, Mountlake Terrace
144—Christopher Ramirez, Meadowdale
150—Avi Wylen, Shorecrest
157—Maximus Uckun, Shorewood
165—Augle Hurtado, Edmonds-Woodway
175—Nathan Schlack Edmonds-Woodway
190—Carmelo Larocca, Edmonds-Woodway
215—Jamier Perry, Meadowdale
285—Edson Bellzaire, Edmonds-Woodway
Wesco 2A
106—Erwin Castillo, Marysville Pilchuck; 113—Eric Aguirre-Sarmiento, MP; 120—None; 126—Garrett Turner, MP; 132—Dylan Turner, MP; 138—Gunner Janes, MP; 144—Maxwell Woodall, MP ;150—Emony Villa-Johnson, MP; 157—B. Childress, MP; 165—Cole Jones Longstreet, MP; 175—Sebastian Eagle, MP; 190—Steven Morales, MP; 215—Maksim Tchelouchkin, MP; 285—Santiago Jimenez, MP.