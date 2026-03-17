Wesco All-Conference boys wrestling teams announced

Published 10:12 am Tuesday, March 17, 2026

By Aaron Coe

Arlington’s Tre Haines gains control of his opponents leg during the 4A boys 165-pound championship match at the Mat Classic on Friday, Feb. 20 in Tacoma. (Olivia Vanni / The Herald)

Wesco has announced its All-Conference boys wrestling teams for the 2025-26 season.

Wesco 4A

106—Emmett Decker, Arlington

113—Andres Vargas, Lake Stevens

120—Samuel Owen, Lake Stevens

126—Garrett Taylor, Glacier Peak

132—Brody Hanson, Lake Stevens

138—Atheer Alwadl, Arlington

144—Dayton Fitzgibbon, Arlington

150—Cheyzen Quevedo, Lake Stevens

157—Nacho Arellano, Lake Stevens

165—Tre Haines, Arlington

175—Jaiden Yoon, Kamiak

190—Oliver Martinez, Glacier Peak

215—Ken David Larsen, Mariner

285—Mikey Lawrence, Lake Stevens

Wesco 3A North

106—Julius Ruiz, Marysville Getchell

113—Michael Carpenter, Monroe

120—Cameron Grant, Everett

126—Austin Lewis, Stanwood

132—Kai Osthus, Marysville Getchell

138—Logan MacEwen, Stanwood

144—Soren Andersen, Stanwood

150—Max Morse, Snohomish

157—Kenneth Martin, Snohomish

165—Alex Buiukli, Everett

175—Tate Vale, Snohomish

190—Luke Sage, Snohomish

215—Owen Anderson, Snohomish

285—Odin Schwabenbauer, Snohomish

Wesco 3A South

106—Isaiah Meyer, Edmonds-Woodway

113—Alex Krumov, Edmonds-Woodway

120—Gideon Ryder, Shorecrest

126—Aziret Bakytov, Edmonds-Woodway

132—Hollender Lynch, Edmonds-Woodway

138—Ekansh Verma, Mountlake Terrace

144—Christopher Ramirez, Meadowdale

150—Avi Wylen, Shorecrest

157—Maximus Uckun, Shorewood

165—Augle Hurtado, Edmonds-Woodway

175—Nathan Schlack Edmonds-Woodway

190—Carmelo Larocca, Edmonds-Woodway

215—Jamier Perry, Meadowdale

285—Edson Bellzaire, Edmonds-Woodway

Wesco 2A

106—Erwin Castillo, Marysville Pilchuck; 113—Eric Aguirre-Sarmiento, MP; 120—None; 126—Garrett Turner, MP; 132—Dylan Turner, MP; 138—Gunner Janes, MP; 144—Maxwell Woodall, MP ;150—Emony Villa-Johnson, MP; 157—B. Childress, MP; 165—Cole Jones Longstreet, MP; 175—Sebastian Eagle, MP; 190—Steven Morales, MP; 215—Maksim Tchelouchkin, MP; 285—Santiago Jimenez, MP.

