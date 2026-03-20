Swanson, Hendrickson lead Glacier Peak to Purple Cup boys golf victory
Published 10:00 pm Friday, March 20, 2026
Prep boys golf roundup for Friday, March 20:
Non-league
PURPLE CUP 2026
OAK HARBOR — Led by Kason Swanson, who shot a 1-over-par 73 and Oscar Hendrickson (75), Glacier Peak edged Lake Stevens by two strokes to claim the team victory at Purple Cup 2026 on the Par 72 course at Whidbey Golf Club. Lake Stevens’ Hugo Ramires earned medalist honors with a 3-under 69.
Team scores: Glacier Peak 305, Lake Stevens 307, Oak Harbor 324, Everett 353, Granite Falls 383
At Whidbey G.C., Par 72
Top 10 golfers: Hugo Ramires (L) 69, Kason Swanson (G) 73, Oscar Hendrickson (G) 75, Eli Williams (G) 77, AJ Ament (L) 77, Kai Schmidt (E) 78, Grady Anderson (O) 78, Peyton Guzman (G) 80, Colton Hackney (L) 80, Jack Hannan (O) 80.
Kamiak 156, Arlington 157, Stanwood 172, Monroe 177, Meadowdale 181, Marysville-Getchell 183, Arlington B 191, South Whidbey 194
At Gleneagle G.C., Par 35
Top 10 golfers: Lewis Yoon (K) 34, Cam Miller (A) 36, Ale Alinen (K) 37, Maveric Vaden (A) 39, Wyatt Sandven (St) 39, Kyler Bishop (Me) 40, Diesel King (A) 41, Aaron Wren (A) 41, Kai Glenn (K) 41, Ethan Burke (St) 42.