Prep tennis: Close wins add up to Cascade sweep on Monday

Prep girls tennis roundup for Monday, March 30:

Wesco 4A

Cascade 7, Lake Stevens 0

At Lake Stevens H.S.

Singles—Sophia Manabat (C) def. Maya McLaurin 6-2, 6-0. Yasmina Drissy (C) def. Juliana Manley 7-5, 4-6, 13-11. Miley Ho (C) def. Amanda Pfiester 6-3, 6-3. Audra Everett (C) def. Athena Mohler 6-2, 7-6. Doubles—Sophia Thigpen-Lana Vu (C) def. Megan Dauber-Natalie Hayden 6-4, 7-6. Tashi Sherpa-Inessa Dmitrak (C) def. Chloe Bernstein-Liah Campbell 3-6, 6-4, 11-9. Eva Wagner-Jessica lov (C) def. Taylor Bryant-Andi Heininger 6-3, 6-2.

Arlington 6, Mariner 1

At Mariner H.S.

Singles—Grace Armes (A) def. Christina Pham 7-5, 6-1. Iris Suchan (A) def. Eliza Reyes 6-3, 6-0. Mia Le (M) def. Savannah Thomas (3-6, 6-2, 6-3). Fatima Carrillo (A) def. Ilima Oliva 7-6 (4), 6-2. Doubles—Audrewy Marsh-Kara Glassman (A) def. Morgan Trenh-Kayla Cahyadi 6-3, 6-4. Grace Farris-Lyla Moreelewski (A) def. Sophia Feolino-Rohev-Jaiteh 6-2, 7-5. Mia Whibrey-Elle Linklatev (A) def. Emily Huynh-Malany Lai 6-3, 0-6, 10-6.

Glacier Peak 5, Kamiak 2

Singles—Jasmine Neph (G) def. Tiya Aleti 4-6, 6-3, 6-0. Anna Kim (K) def. Sara Pena 3-6, 7-5, 10-6. Kumi Jayasinghe (G) def. Julia Amarsaihan 6-1, 6-0. Tina (G) Def. Hannah Kim 4-6, 6-6, 10-7. Doubles—Kaitlin Wong-Tenasyn Pacini (G) def. Madelyn Pyun-Anne Marie Madson 6-0, 6-1. Oliva Robbins-Sophia Leuk (G) def. Julie Yi-Charlotte Lee 6-1, 6-4. Yeji Park and Angela Madson (K) def. Bella Edmonds-Maddy Unsdeth 6-1, 5-7, 7-1.

Wesco 3A/2A North

Snohomish 7, Everett 0

At Snohomish H.S.

Singles—Mak Dauer (S) def. Lauren Desimone 6-0, 6-0. Janelle Childs (S) def. Meagan McMains 6-1, 6-2. Morgan Gibson (S) def. Elizabeth Moiseyev 7-6 (7-2) 6-2. Elle Cottet (S) def. Grace Regan-Bone 7-5, 6-2. Doubles—Annie VanAssche-Lily Masche (S) def. Avery Hammer-Sophia Munro 6-4, 6-2. Ava Beaver-Claire Bosa (S) def. Tegan Trefry-Alice Buchanan 6-3, 3-6, 10-7. Chloe Dauer-Bianca Richards (S) def. Lydia Hogan-Alice Nelson 6-1, 6-2.

Stanwood 5, Monroe 2

At Stanwood H. S.

Singles—Emersyn Hartway (M) def. Grace Ross 6-4, 6-3. Emiko Spengler (M) def. Abbie Carlson 6-0, 2-6, 6-4. Katie Rahmn (S) def. Eva Heit 6-3, 6-0. Liza Howe (S) def. Ashtyn Wheeler 6-1, 6-0. Doubles—Addison Bowie-Mylee LaComb (S) def. Rowyn Grant-Keeley Reed 6-0, 6-0. Poppy Hanson-Teagan Swanson (S) def. Eliana Horner-Addyson Sullivan 6-2, 6-2. Zoey Halligan-Megan Smith (S) def. Ava Magruder-Maclelyn Clark 6-2, 6-0.

Marysville Getchell 6, Marysville Pilchuck 1

At Marysville Pilchuck H.S.

Singles—Stella Baumgart (MP) def. Hallie Peterson 6-3, 7-5. Felicity So (MG) def. Analise Weber 6-2, 6-1. Vanessa Ugnira (MG) def. Grace Cabrera 6-2, 6-1. Teaghan Weller (MG) def. Gabi Cabrera 6-1, 6-0. Doubles—Elshady Yohannes-Daniela Marmolejo (MG) def. Abby Guzman-Danna Mendoza 6-2, 6-2. Kathryn Hu-Alysha Saeturn (MG) def. Lila Freeman-Milan Rivera Valencia 6-2, 6-2. Maylie Lillard-Hazel Perkins (MG) def. Brianna Osorio-Jill Thomas 6-1, 6-1.

Wesco 3A/2A South

Edmonds-Woodway 4, Shorecrest 3

At Kellogg M.S.

Singles—Maddy Ashe (E) def. Zuma Vining 2-6, 6-2, 10-4. Abby Peterson (E) def. Lauren Kajimura (S) 6-2, 6-2. Sophie Schmitz (S) def. Hannah Heong 6-1, 6-0. Mia Halset (S) def. Jenna Hodson 6-0, 6-3. Doubles:

Darcy Brennan-Sydney Bates (E) def. Walker Temme-Thayer Katahara-Stewart 6-4, 0-6, 10-5. Sabina Schoeld-Calla Rihnsmith (S) def. Izzy Beltran-Poppy Swenson 6-4, 6-3. Amelia Miller-Ava Oliver (E) def. Gigi Garbaccio-Neena Mercado 6-2, 6-2.

Meadowdale 6, Mountlake Terrace 1

At Mountlake Terrace H.S.

Singles—Claire Yim (Me) def. Minh-Grace Ngo 6-0, 6-1. Jenna Vanderpoel (Me) def. Julia Shteyngart 6-2, 6-4. Bella Partido Del Rosario (Me) def. Kalli Opewheley Robinson 6-0, 6-3. Saryna Moua (Me) def. Gretta Patterson 6-0, 6-0. Doubles—Clara Loveless-Alex Robles (MT) def. Sophia-Venitia Nguyen 6-1, 6-2. Leyna Ball-Cayetana Figueroa (Me) def. Leia Anteneh-Camden Curtis 6-2, 6-1. Eleanor Ly-Reina Yanadori (Me) def. Anka Ariunsihan-Hanna Nguyen 6-2, 7-5.

Lynnwood 6, Archbishop Murphy 1

At Gateway M.S.

Singles—Rose Tulga (L) def. Kamdyn Latta 6-1, 6-1. Tayler Simbulan (L) def. Jules Rioja 6-2, 6-4. Tamanh Huynh (A) def. Rachel Ericson 6-4, 6-2. Tina Vo (L) def. Kamille Catapang 6-1, 6-1. Doubles—Adeline Tran-Ava Barias (L) def. Fernanda Lopez-Vianne Tran 6-0, 6-0. Maggie Resedahl-Venus Hernandez (L) def. Lizzy Robinson-Taylor Nguyen 6-0, 6-0. Naomi Aquino-Melissa Seng (L) def. Anneliese Hallgren-Eunice Torres 6-0, 6-0.

Non-league

Jackson 6, Shorewood 1

Singles—Micah Crose (S) def. Teegan Bridgman 6-4, 3-6, 15-13. Francys Montilla (J) def. Jessica Saleska 6-3, 6-4. Sreshta Sundar-Ganesh (J) def. Sophia Nguyen 7-5, 6-2. Lauren Chung (J) def. Gigi Amgalan 6-1, 6-0. Doubles—Leah Wilson-Myla Nguyen (J) def Lilah Becker-Shinuen Moon 6-7 (8-10), 6-1, 10-8. Jimena Beltran-Orduna-Nadia Villarreal-Carriedo (J) def Madeline Thorpe-Kiera Vega 4-6, 6-4, 12-10. Arushi Dashore-Saruul Tumurbaatar (J) def Haileleigh Cunningham-Anika Benson 6-4, 7-6 (7-3).

Bush at Granite Falls, score not reported