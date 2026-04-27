Prep roundup: Snohomish, Stanwood win tennis shutouts

Prep roundup for Monday, April 27:

GIRLS TENNIS

Wesco 4A

Glacier Peak 5, Arlington 2

At Arlington H.S.

Singles—Jasmine Neph (G) def. Grace Armes 6-1, 6-1. Sofia Carmona (G) def. Iris Suchan 6-0, 6-0. Kymi Jayasinghe (G) def. Tatiana Carrillo 6-0, 6-0. Tina Malynovis (G) def. Savannah Thomas 6-0, 6-1. Doubles—Audrey Marsh-Kara Glassman (A) def. Kaitlyn Wong-Tenosyn Paciai 6-3, 7-6 (7-1). Sophia Leuk-Olivia Robbins (G) def. Grace Farris-Lyla Morzelewski 6-1, 6-2. Mia Whobrey-Ellie Linklater (A) def. Maddy Undseth-Bella Edmonds 7-6 (8-6) 7-5.

Kamiak 5, Lake Stevens 2, incomplete scores reported

Jackson 7, Mariner 0

At Mariner H.S.

Singles—Teegan Bridgman (J) def. Christina Pham 6-2, 6-1. Francys Montilla (J) def. Morgan Trenh 6-2, 7-6 (7-3). Gracie Shouten (J) def. Mia Le 6-0, 6-2. Sreshta Sundar-Ganesh (J) def. Michelle Huynh 6-2, 6-1. Doubles—Leah Wilson-Myla Nguyen (J) def. Emily Huynh-Malany Lai 6-0, 6-1. Jimena Beltran-Nadia Villareal-Carriedo (J) def. Rohey Jaiteh-Sophia Feolino 6-0, 6-1. Ravenna Holland-Saruul Tumurbaatar (J) def. Eliza Riaz-Ilima Olive 6-0, 6-3.

Wesco 3A/2A North

Snohomish 7, Everett 0

At Clark Park

Singles—Mak Dauer (S) def. Elizabeth Moiseyev (E) 6-0, 6-0. Elle Cottet (S) def. Lydia Hogan (E) 6-2, 6-0. Ella Woolley (S) def. Olivia McCullough (E) 6-4, 6-3. Ella Beaver (S) def. Victoria Moiseyev (E) 6-1, 6-0. Doubles—Morgan Gibson-Chloe Dauer (S) def. Tegan Trefry-Alice Buchanan (E) 4-6, 6-4, 6-0. Lily Masche-Molly Hammer (S) def. Lauren Desimone-Meagan McMains (E) 6-3, 6-3. Noelle Larson-Bianca Richards (S) def. Avery Hammer-Sophia Munro (E) 6-1, 6-0.

Stanwood 7, Monroe 0

At Monroe H.S.

Singles—Grace Ross (S) def. Ashtyn Wheeler 6-1, 6-1. Abbie Carlson (S) def. Madelyn Clark 6-1, 6-1. Katie Rahmn (S) def. Eva Heit 6-0, 6-1. Liza Howe (S) def. Eliana Horner 6-1, 6-0. Doubles—Myles Lacomb—Addison Bowie (S) def. Emiko Spengler—Emersyn Hartway 6-2, 7-6(2) Zolie Halligan—Megan Smith (S) def. Keeley Reed—Ava Magruder 6-2, 6-2 . Poppy Hanson—Teagan Swanson (S) def. Addyson Sullivan—Kaitlyn Stone 7-6(4), 6-3.

Wesco 3A/2A South

Edmonds-Woodway 6, Shorewood 1

At Edmonds-Woodway H.S.

Singles— Micah Crose (S) def. Abby Peterson (E) 6-1, 6-2. Maddy Asche (S) def. Jessica Saleska 6-4, 6-1. Hannah Heong (E) def. Gigi Amgalan 6-2, 6-3. Simryn Gill (E) def. Mijo Mayuzuki 6-1, 6-0. Doubles—Darcy Brennan-Sydney Bates (E) def. Madeline Thoope-Lilah Becker 6-1, 6-2. Amelia Miller-Ava Oliver (E) def. Sophia Nguyen-Kiera Vega 6-1, 6-0. Izzy Beltran-Jenna Hodson (E) def. Ava Echhardt-Anika Benson 6-2, 6-0.

Shorecrest 6, Lynnwood 1

Singles—Sophie Schmitz (S) def. Rose Tulga 6-7(4), 6-2, 10-6. Zuma Vining (S) def. Tayler Simbulan 6-2, 6-1. Lauren Kajimura (S) def. Rachel Ericson 6-1, 6-0. Mia Halset (S) def. Tina Vo 6-0, 6-3. Doubles—Ava Barias-Adeline Tran (L) def. Walker Temme-Calla Rihnsmith 7-5, 7-5. Sabina Schoeld-Thayer Katahara-Stewart (S) def. Naomi Aquino-Melissa Seng 6-2, 6-0. Parker Almquist-Nicole Kajimura (S) def. Maggie Hesedahl-Venus Hernandez 6-1, 3-6, 10-3.

Mountlake Terrace 5, Archbishop Murphy 2

At Mountlake Terrace H.S.

Singles—Amanda Wangmo (M) def. Angelia Pedersen 6-4, 6-3. Minh-Grace Ngo (M) def. Kamille Catapang 6-0, 6-2. Sonia Hlebichuck (A) def. Anka Anunsaihan 1-6, 6-1, 10-5. Hannah Nguyen (M) def. Rachel Reynolds 6-0, 6-0. Doubles—Kamdyn Latta-Jules-Riojo (A) def. Alex Robles-Clara Loveless 3-6, 6-1, 12-10. Trahmanh Ho-Camden Curtis (M) def. Bianne Tran-Fernanda Lopez 6-2, 6-3. Julia Shteyngar-Gretta Patterson (M) def. Lizzy Robinson-Taylor Nguyen 6-2, 6-3.

Non-league

Meadowdale 7, Marysville Pilchuck 0

At Meadowdale H.S.

Singles—Claire Yim (Me) def. Stella Baumgart 6-1, 6-1. Jenna Vanderpoel (Me) def. Analise Weber 6-0, 6-1. Bella Partida Del Rosario (Me) def. Grace Cabrera 6-1, 6-2. Saryna Moua (e) def. Gabi Cabrera 6-3, 6-3. Doubles—Sophia Owen-Venitia Nguyen (Me) def. Amina Helo-Danna Mendoza 6-1, 6-3. Eleanor Ly-Leyna Ball (Me) def. Lila Freeman-Milan Rivera Valencia 6-0, 6-0. Cayetana Figueroa-Marlene Venz (Me) def. Addison Lopez-Jill Thomas 6-2, 6-2.

Cascade 5, Marysville Getchell 2

At Marysville Getchell H.S.

Singles—Yasmina Drissy (C) def. Teaghan Weller 6-2, 6-1. Vanessa Ugniva (M) def. Dani Desimone 6-0, 0-6, 6-2. Inessa Dmitruk (C) def. Felicity SO 6-1, 6-4. Kathryn Hu (M) def. Lily Tran 6-1, 6-2.

Doubles—Sophia Monabat-Sophia Thigpea (C) def. Hallie Peterson-Maylie Lillard 6-3, 6-3. Tashi Sherpa-Miley HO (C) def. Dylan Deboer-Megan Phung 7-5, 6-4. Eva Wagner-Gabby Ollom-Dana Zeghuzi (C) def. Elshady Yohannes-Daniela Marmolejo 6-3, 6-2.

Northwest

Lakewood at Sedro-Woolley, scores not reported

Emerald Sound

Granite Falls at Bush, scores not reported

BOY GOLF

Glacier Peak at Lake Stevens, at Suncadia Resort G.C., scores not reported

King’s at South Whidbey, at Useless Bay G.&C.C., scores not reported

GIRLS GOLF

Lynnwood at Archbishop Murphy, at Walter Hall G.C., scores not reported

Marysville Pilchuck at Monroe, at Echo Falls G.C., scores not reported

Bear Creek at Sultan, at Blue Boy G.C., scores not reported