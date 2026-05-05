Kamiak boys golf wins league championship
Published 10:54 pm Tuesday, May 5, 2026
Prep roundup for Tuesday, May 5:
(Note for coaches/scorekeepers: To report results and statistics, email sports@heraldnet.com. Please report results by 10:30 p.m.)
BOYS GOLF
Wesco 4A Championship
Kamiak 288, Arlington 306, Glacier Peak 308, Lake Stevens 309, Jackson 314, Cascade 324, Mariner DNQ
At Cedarcrest G.C.
Top 10 golfers: 1. Tristen Kim (K) 68. 2. Kenny Rasmussen (C) 69. 3. Brayden VanHook (K) 70. 4. Kason Swanson (G) 71. T5. Hugo Ramires (L) 72. T5. Maveric Vaden (A) 72. 7. Cameron Miller (A) 74. T8. Lewis Yoon (K) 75. T8. Kai Glenn (K) 75. T10. Cooper Hankins (G) 76. T10. Joey Gosline (J) 76. T10. Aaron Wren (J) 76.
BOYS SOCCER
District 1 2A Tournament (loser out)
No. 8 Archbishop Murphy 5, No. 9 Anacortes 3
EVERETT — The Wildcats (4-10-2 overall) kept their season rolling with an offensive explosion against the Seahawks. Kyler Phillips and Jason Angel both scored twice while Henry Fahey scored one. Parker Campbell, Ivan Hernandez and Ben Salas all registered assists as A-M earned a Thursday date with No. 1 Squalicum in the quarterfinals.
Emerald Sound Conference Tournament
No. 1 King’s 1, No. 8 Bear Creek 0
SHORELINE — The top-seeded Knights (10-4-2) advanced to Saturday’s semifinal against No. 4 Cedar Park Christian (Bothell). The goal scorer was not reported.
Wesco 3A/2A South
Shorecrest 2, Edmonds-Woodway 1
Shorewood 3, Meadowdale 0
Lynnwood 3, Mountlake Terrace 1
Wesco 3A/2A North
Everett 1, Marysville Getchell 0
Wesco 4A
Kamiak 4, Glacier Peak 0