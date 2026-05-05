Kamiak boys golf wins league championship

Published 10:54 pm Tuesday, May 5, 2026

By Qasim Ali

Prep roundup for Tuesday, May 5:

BOYS GOLF

Wesco 4A Championship

Kamiak 288, Arlington 306, Glacier Peak 308, Lake Stevens 309, Jackson 314, Cascade 324, Mariner DNQ

At Cedarcrest G.C.

Top 10 golfers: 1. Tristen Kim (K) 68. 2. Kenny Rasmussen (C) 69. 3. Brayden VanHook (K) 70. 4. Kason Swanson (G) 71. T5. Hugo Ramires (L) 72. T5. Maveric Vaden (A) 72. 7. Cameron Miller (A) 74. T8. Lewis Yoon (K) 75. T8. Kai Glenn (K) 75. T10. Cooper Hankins (G) 76. T10. Joey Gosline (J) 76. T10. Aaron Wren (J) 76.

BOYS SOCCER

District 1 2A Tournament (loser out)

No. 8 Archbishop Murphy 5, No. 9 Anacortes 3

EVERETT — The Wildcats (4-10-2 overall) kept their season rolling with an offensive explosion against the Seahawks. Kyler Phillips and Jason Angel both scored twice while Henry Fahey scored one. Parker Campbell, Ivan Hernandez and Ben Salas all registered assists as A-M earned a Thursday date with No. 1 Squalicum in the quarterfinals.

Emerald Sound Conference Tournament

No. 1 King’s 1, No. 8 Bear Creek 0

SHORELINE — The top-seeded Knights (10-4-2) advanced to Saturday’s semifinal against No. 4 Cedar Park Christian (Bothell). The goal scorer was not reported.

Wesco 3A/2A South

Shorecrest 2, Edmonds-Woodway 1

Shorewood 3, Meadowdale 0

Lynnwood 3, Mountlake Terrace 1

Wesco 3A/2A North

Everett 1, Marysville Getchell 0

Wesco 4A

Kamiak 4, Glacier Peak 0

