Winter 2023-24 All-Wesco teams
Published 1:30 am Wednesday, March 6, 2024
The 2023-24 All-Wesco teams for winter sports:
(Editor’s note: The All-Wesco teams are chosen by the league’s coaches. For spelling errors, email sports@heraldnet.com and we will correct as soon as possible)
BOYS BASKETBALL
WESCO 4A
Most Valuable Player
Jo Lee, jr., Glacier Peak
Coach of the Year
Steve Johnson, Jackson
First team
Jo Lee, jr., Glacier Peak
Ryan Mcferran, sr., Jackson
Javon McFerrin, sr., Lake Stevens
Trey Hawkins sr., Jackson
Max Christiansen, soph., Kamiak
Second team
Stavontai McSwain, jr., Mariner
Jayce Nelson, jr., Glacier Peak
Devin Freeman, fr., Lake Stevens
Isaiah Cuellar, sr., Glacier Peak
Colby Cooke, sr., Jackson
WESCO 3A/2A
Co-Most Valuable Players
Leyton Martin, jr., Arlington
Jaxon Dubiel, sr., Mountlake Terrace
Coach of the Year
Joe Ayers, Cedarcrest
First Team
Leyton Martin, jr., Arlington
Jaxon Dubiel, sr., Mountlake Terrace
Isaiah White, sr., Everett
Bubba Palacol, jr., Marysville Getchell
Zaveon Jones, sr., Mountlake Terrace
Jack LeBlanc, sr., Cedarcrest
Junior Kagarabi, jr., Shorecrest
John Floyd, sr., Stanwood
Second Team
Jaden Marlow, soph., Shorewood
Max Mayo, sr., Stanwood
Ty Bloomfield, sr., Everett
Alex Amaral, sr., Cedarcrest
Shawn Etheridge, sr., Marysville Getchell
Drew Davis, sr., Snohomish
Darek Usitalo, sr., Shorecrest
Wyatt Prohn, soph., Monroe
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
GIRLS BASKETBALL
WESCO 4A
Most Valuable Player
Bella Hasan, sr., Kamiak
Coach of the Year
Seth Dodge, Lake Stevens
First Team
Bella Hasan, sr., Kamiak
Giselle Dogan, sr., Jackson
Nisa Ellis, sr., Lake Stevens
Zia-Daye Anderson, soph., Kamiak
Keira Tupua, soph., Lake Stevens
Kyiarra Roussin, jr., Mariner
Zoey Ritter, soph., Glacier Peak
Second Team
Noelani Tupua, fr., Lake Stevens
Rikki Miller, jr., Glacier Peak
Marley Macris, sr., Glacier Peak
Kamryn Wenz, sr., Lake Stevens
Griffyn Eyman, jr., Lake Stevens
Makena Devine, fr., Jackson
Avery Cooke, fr., Jackson
WESCO 3A/2A
Most Valuable Player
Gia Powell, sr., Meadowdale
Coach of the Year
Darrell McNeal, Everett
First Team
Gia Powell, sr., Meadowdale
Samara Morrow, sr., Arlington
Aniya Hooker, sr., Lynnwood
Tyler Gildersleeve-Stiles, jr., Snohomish
Alana Washington, sr., Everett
Ava Marr, jr., Archbishop Murphy
Mae Washington, sr., Everett
Cassandra Chesnut, jr., Shorecrest
Sienna Capelli, soph., Snohomish
Brooke Blachly, soph., Archbishop Murphy
Kayla Lorenz, sr., Lynnwood
Second Team
Ella Wortham, soph., Stanwood
Katie Snow, sr., Arlington
Audrey Lucas, jr., Meadowdale
Mia Brockmeyer, soph., Meadowdale
Natalie Durbin, sr., Edmonds-Woodway
Kierra Reese, jr., Arlington
Jazmyn Legg, jr., Stanwood
Kate Evans, sr., Shorewood
Mylie Wugumgeg, sr., Everett
Catherine Greene, sr., Snohomish
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
BOYS WRESTLING
WESCO 4A
First Team
106—Samuel Owens, soph., Lake Stevens
113—Ahmad Banishamsa, sr., Lake Stevens
120—Jacob Christianson, sr., Lake Stevens
126—Troy Valentine, sr., Lake Stevens
132—Samuel Irizarry, jr., Lake Stevens
138—Lawrence Muhat, sr., Lake Stevens
144—Jaden Jennings, sr., Lake Stevens
150—Gil Mossburg, sr., Glacier Peak
157—Colin Edmonds, jr., Glacier Peak
165—John Allison, sr., Glacier Peak
175—Grayson James, jr., Jackson
190—Dane Chapman, soph., Glacier Peak
215—Koen Mattern, sr., Lake Stevens
285—Connor Aney, jr., Glacier Peak
WESCO 3A North
First Team
106—Javohn Henry, jr., Marysville Pilchuck
113—Aven Andersen, jr., Stanwood
120—Max Morse, fr., Snohomish
126—Soren Andersen, soph., Stanwood
132—Jacob Hoot, jr., Marysville Getchell
138—Beau Guide, soph., Arlington
144—Dayton Fitzgibbon, fr., Arlington
150—Ashton Fulgenzi, jr., Stanwood
157—Tre Haines, soph., Arlington
165—Dustin Baxter, sr., Arlington
175—Odin Schwabenbauer, fr., Snohomish
190—Elijah Fleck, jr., Stanwood
215—Magnus Schwabenbauer, jr., Snohomish
285—Daron Rainey, jr., Cascade
WESCO 3A South
First Team
106—Emiliano Olivera-Matias, fr., Shorewood
113—AP Tran, sr., Edmonds-Woodway
120—Ashton Myers, soph., Lynnwood
126—Eric Ly, jr., Lynnwood
132—Maddox Millikan, sr., Meadowdale
138—Chris Ramirez, soph., Meadowdale
144—Issac Williams, jr., Mountlake Terrace
150—Owen Watson, jr., Shorecrest
157—Peter Grimm, sr., Shorecrest
165—Michael Kanzler, sr., Shorewood
175—Ever Yamada, jr., Edmonds-Woodway
190—Carter Nichols, jr., Shorecrest
215—Mika Serafinas, jr., Edmonds-Woodway
285—Jerin Wilson, sr., Lynnwood
WESCO 2A
First Team
113—Dilon Bonnar, soph., Archbishop Murphy
120—Ben Langley, fr., Cedarcrest
126—Joseph Davis, jr., Archbishop Murphy
190—Katsuya Edge-Salois, sr., Archbishop Murphy
215—Colin Surridge, sr., Archbishop Murphy
285—Hakeim Smalls, soph., Archbishop Murphy
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
GIRLS WRESTLING
WESCO 4A
First Team
100—Cameron Erdmann, fr., Glacier Peak
105—Rebecca Serati, sr., Kamiak
110—Kamryn Mason, soph., Lake Stevens
115—Halle Boyland, fr., Lake Stevens
120—Hannah Hader, sr., Glacier Peak
125—Karianne Baldwin, sr., Glacier Peak
130—Eliana Shreve, soph., Glacier Peak
135—Kylee Wicklund, fr., Lake Stevens
140—Bobi Jack, sr., Glacier Peak
145—Emily Ortiz, soph., Jackson
155—Marissa Denke, fr., Glacier Peak
170—Samantha Wilner, fr., Glacier Peak
190—Miracle Ohiri, sr., Lake Stevens
235—Wendy Delgado, sr., Jackson
WESCO 3A
First Team
100—Araxi Crew, soph., Arlington
105—Elizabeth Norton, jr., Shorewood
110—Finley Houck, soph., Shorewood
115—Malia Ottow, fr., Snohomish
120—Abigail Gamm, fr., Snohomish
125—Danielle Crew, sr., Arlington
130—Eliana Van Horn, soph., Shorewood
135—Isabella Crave, jr., Shorewood
140—Mariah Fulgenzi, sr., Stanwood
145—Katana Karasti, sr., Stanwood
155—Jillian Hradec, soph., Snohomish
170—Makayla Finch, soph., Stanwood
190—Mia Cienega, soph., Everett
235—Riley Ost, sr., Stanwood
WESCO 2A
First Team
115—Lily Smith, sr., Cedarcrest
145—Maddy Brooks, jr., Cedarcrest
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
BOYS SWIM & DIVE
WESCO 4A
Coach of the Year
Brady Dykgraaf, Lake Stevens
First Team
200-yard medley relay—Lake Stevens (Coren Coe, jr.; Connor Weldon, sr.; Camden Blevins-Mohr, jr; Samuel Lamb, soph.)
200 freestyle—Ethan Georgiev, sr., Jackson
200 individual medley—Vyron Domingo, jr., Jackson
50 freestyle—Camden Blevins-Mohr, jr., Lake Stevens
Diving—Cade Farmer, jr., Kamiak
100 butterfly—Camden Blevins-Mohr, jr., Lake Stevens
100 freestyle—Samuel Lamb, soph., Lake Stevens
500 freestyle—Bryan Zi Wong, sr., Kamiak
200 freestyle relay—Lake Stevens (Camden Blevins-Mohr, jr.; Samuel Lamb, soph.; Coren Coe, jr.; Sebastian Erickson, fr.)
100 backstroke—Vyron Domingo, jr., Jackson
100 breaststroke—Ethan Chen-Parks, sr., Jackson
400 freestyle relay—Glacier Peak (Brendan Gaffney, sr.; Noah Wynder, soph.; Lorenzo Benavente, jr.; Kaui Taylor, sr.)
Second team
200 medley relay—Jackson (Vyron Domingo, jr.; Ethan Chen-Parks, sr.; Prestyn Ruijters, fr.; Ethan Georgiev, sr.)
200 freestyle—Brendan Gaffney, sr., Glacier Peak
200 individual medley—Coren Coe, jr., Lake Stevens
50 freestyle—Kaiu Taylor, sr., Glacier Peak
Diving—Aaron Vu, jr., Kamiak
100 butterfly—Coren Coe, jr., Lake Stevens
100 freestyle—Ethan Georgiev, sr., Jackson
500 freestyle—Nolan Thai, fr., Jackson
200 freestyle relay—Jackson (Ethan Georgiev, sr.; Ethan Chen-Parks, sr.; Nolan Thai, fr.; Vyron Domingo, jr.)
100 backstroke—Kaiu Taylor, sr., Glacier Peak
100 breaststroke—Connor Weldon, sr., Lake Stevens
400 freestyle relay—Lake Stevens (Sebastian Erickson, fr.; Hunter Latham, jr.; Tavion Siu, soph.; Connor Weldon, sr.)
WESCO 3A NORTH
Coach of the year
Eric Smith, Cascade
First team
200 medley relay—Stanwood (Gavin Plano, soph.; Lloyd Hau, jr.; Riley Tallquist, jr.; Rory Polson, sr.)
200 freestyle—Torsten Hokanson, jr., Snohomish
200 individual medley—Owen Collins, jr., Snohomish
50 freestyle—Eli Christensen, sr., Marysville Getchell
Diving—Cristian Pineda-Lopez, soph., Marysville Getchell
100 butterfly—Andre Nwapa, fr., Everett
100 freestyle—Torsten Hokanson, jr., Snohomish
500 freestyle—Connor Colloton, jr., Snohomish
200 freestyle relay—Snohomish (Owen Collins, jr.; Connor Colloton, jr.; Landon Crocker, sr.; Torsten Hoakson, jr.)
100 backstroke—Yurii Onofriichuk, sr., Cascade
100 breaststroke—Owen Collins, jr. Snohomish
400 freestyle relay—Snohomish (Connor Colloton, jr.; Owen Collins, jr.; Landon Crocker, sr.; Torsten Hokanson, jr.)
Adaptive 50 freestyle—Levi Stiers, soph., Stanwood
Adaptive 50 backstroke—Levi Stiers, soph., Stanwood
Second team
200 medley relay—Marysville Getchell (Cameron Leary, fr.; Allen Pringle, jr.; Jacob Christy, soph.; Eli Christensen, sr.)
200 freestyle—Riley Tallquist, jr., Stanwood
200 individual medley—Yurii Onofriichuk, sr., Cascade
50 freestyle—Cash Hurja, soph., Marysville Getchell
Diving—Logan Davis, fr., Snohomish
100 butterfly—Allen Pringle, jr., Marysville Getchell
100 freestyle—Andre Nwapa, fr., Everett
500 freestyle—Ciaran Dewing, jr., Cascade
200 freestyle relay—Marysville Getchell (Cash Hurja, soph.; Allen Pringle, jr.; Jacob Christy, soph.; Eli Christensen, sr.)
100 backstroke—Connor Colloton, jr., Snohomish
100 breaststroke—Allen Pringle, jr., Marysville Getchell
400 freestyle relay—Stanwood (Riley Tallquist, jr.; Rory Polson, sr.; Gavin Plano, soph.; Lloyd Hau, jr.)
WESCO 3A SOUTH
First team
200 medley relay—Shorewood (Ben Allen, sr.; Frederick Anderson, fr.; Larson Buchholz, sr.; Dean Foral, sr)
200 freestyle—Colton Stoecker, jr., Shorecrest
200 individual medley—Frederick Anderson, fr., Shorewood
50 freestyle—Tristan Serrano, jr., Shorecrest
Diving—Dash Jackson, jr., Shorecrest
100 butterfly—Kason Kirkpatrick, jr., Shorecrest
100 freestyle—Tristan Serrano, jr., Shorecrest
500 freestyle—Colton Stoecker, jr., Shorecrest
200 freestyle relay—Shorecrest (Ian Reece, jr.; Colton Stoecker, jr.; Jack Wheatley, sr.; Tristan Serrano, jr.)
100 backstroke—Ben Allen, sr., Shorewood
100 breaststroke—Ian Reece, jr., Shorecrest
400 freestyle relay—Shorecrest (Tristan Serrano, jr.; Kason Kirkpatrick, jr.; Zander Muilenburg, soph.; Colton Stoecker, jr.)
Second team
200 medley relay—Shorecrest (Danny Stephenson, jr.; Ian Reece, jr.; Kason Kirkpatrick, jr.; Jack Weatley, sr.)
200 freestyle—Zander Muilenburg, soph., Shorecrest
200 individual medley—Ian Reece, jr., Shorecrest
50 freestyle—Jack Wheatley, sr., Shorecrest
Diving—Aiden Witt, fr., Shorewood
100 butterfly—Larson Buchholz, sr., Shorewood
100 freestyle—Andrew Mitchell, sr., Shorewood
500 freestyle—Zander Muilenburg, soph., Shorecrest
200 freestyle relay—Shorewood (Henry Anderson, sr.; Andrew Mitchell, sr.; Dean Foral, sr.; Colin Bell, fr.)
100 backstroke—Larson Buchholz, sr., Shorewood
100 breaststroke—Colin Bell, fr., Shorewood
400 freestyle relay—Shorewood (Andrew Mitchell, sr.; Larson Buchholz, sr.; Colin Bell, fr.; Frederick Anderson, fr.)