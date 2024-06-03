2024 All-Wesco boys soccer teams
Published 6:57 am Monday, June 3, 2024
Here are the 2024 All-Wesco boys soccer teams. Teams are chosen by the league’s coaches. For any misspellings or typos, please email sports@heraldnet.com.
WESCO 4A
Coach of the Year
Dante Casagrande, Glacier Peak
First Team
Forward
Ky Iliev, sr., Kamiak
Nicholas Miller, sr., Glacier Peak
Lucas Mooring, soph., Lake Stevens
Travis Velasco, sr., Kamiak
Midfield
Wyatt Robertson, sr., Kamiak
Angel Estrada-Luna, soph., Mariner
Liam Smith, soph., Glacier Peak
Colby Flanders, soph., Lake Stevens
Caleb Peter, sr., Kamiak
Ander Lizaso Lacabe, sr., Jackson
Defender
Greyson Wheeler, sr., Lake Stevens
Aidan Fortier, sr., Kamiak
Gael Guerrero, jr., Glacier Peak
Shad Schmitt, jr., Lake Stevens
Joshua Bonilla, soph., Mariner
Goalkeeper
Brayden Zakimi, jr., Lake Stevens
Aiden Larsen, jr., Glacier Peak
Second Team
Forward
Aiden Salvador, sr., Jackson
Tyler Larsen, fr., Glacier Peak
Dylan Bryant, sr., Glacier Peak
Santiago Ballen-Pineda, sr., Glacier Peak
Jaden Oguda, sr., Jackson
Midfield
Luke Smith, sr., Glacier Peak
Kollin Undseth, sr., Glacier Peak
Ian Ju, sr., Lake Stevens
Juan Martinez, sr., Mariner
Chris Abyot, jr., Jackson
Defender
Brady McPherson, soph., Jackson
Nathan Stone, jr., Jackson
Goalkeeper
Javier Jaramillo Cruz, soph., Mariner
Otto Richter, jr., Kamiak
WESCO 3A/2A
Coach of the Year
Jason Hanson, Edmonds-Woodway
First Team
Forward
Isaak Abraham, sr., Shorewood
Jackson Smith, sr., Shorewood
Carter Gay, sr., Cascade
Alhagie Ceesay, sr., Marysville Pilchuck
Gabe Herrera, sr., Archbishop Murphy
Midfield
Aidan Raney, sr., Arlington
J’Aiden Cranwell-Meneses, sr., Everett
Dzanan Fikic, sr., Shorewood
Zach Mohr, jr., Archbishop Murphy
Solomon Perera, sr., Archbishop Murphy
Anand Raghu, sr., Edmonds-Woodway
Defender
Henry Franey, sr., Shorewood
Bjorn Gudgeon, sr., Arlington
Kincaid Sund, sr., Edmonds-Woodway
Ilya Mohov, sr., Shorewood
Asios Corona Martinez, sr., Cascade
Jack Machovina, sr., Arlington
Alexander Bryan, sr., Edmonds-Woodway
Goalkeeper
DJ Karl, soph., Edmonds-Woodway
Mason Mendoza, soph., Arlington
Second Team
Forward
Richard Duncan, sr., Edmonds-Woodway
Eddie Carli, soph., Shorecrest
Henry Torres, soph., Lynnwood
Maximo Falagan, jr., Meadowdale
Ash Jeffers, soph., Mountlake Terrace
Midfield
Natan Ghebreamlak, soph., Shorewood
Alex Plumis, jr., Edmonds-Woodway
Kai Ahumada, jr., Lynnwood
Jonathan Tabarez, sr., Cascade
Axel Lopez, soph., Cascade
Abdala Hassani, jr., Marysville Getchell
Defender
Nikola Genadiev, soph., Shorewood
Stephen Post, sr., Everett
Porter Lewis, sr., Shorecrest
Gavin Nolan, sr., Monroe
Christian Sanchez, jr., Lynnwood
Kellen Pack, sr., Meadowdale
Finn Jenkins, sr., Cedarcrest
Goalkeeper
Eduardo Gonzalez-Canal, jr., Shorecrest
Cam Ilgenfritz, jr., Archbishop Murphy