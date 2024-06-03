2024 All-Wesco boys soccer teams

Published 6:57 am Monday, June 3, 2024

By Herald Staff

Glacier Peak’s Nicholas Miller. (Olivia Vanni / The Herald)
Shorewood’s Isaak Abraham. (Ryan Berry / The Herald)

Here are the 2024 All-Wesco boys soccer teams. Teams are chosen by the league’s coaches. For any misspellings or typos, please email sports@heraldnet.com.

WESCO 4A

Coach of the Year

Dante Casagrande, Glacier Peak

First Team

Forward

Ky Iliev, sr., Kamiak

Nicholas Miller, sr., Glacier Peak

Lucas Mooring, soph., Lake Stevens

Travis Velasco, sr., Kamiak

Midfield

Wyatt Robertson, sr., Kamiak

Angel Estrada-Luna, soph., Mariner

Liam Smith, soph., Glacier Peak

Colby Flanders, soph., Lake Stevens

Caleb Peter, sr., Kamiak

Ander Lizaso Lacabe, sr., Jackson

Defender

Greyson Wheeler, sr., Lake Stevens

Aidan Fortier, sr., Kamiak

Gael Guerrero, jr., Glacier Peak

Shad Schmitt, jr., Lake Stevens

Joshua Bonilla, soph., Mariner

Goalkeeper

Brayden Zakimi, jr., Lake Stevens

Aiden Larsen, jr., Glacier Peak

Second Team

Forward

Aiden Salvador, sr., Jackson

Tyler Larsen, fr., Glacier Peak

Dylan Bryant, sr., Glacier Peak

Santiago Ballen-Pineda, sr., Glacier Peak

Jaden Oguda, sr., Jackson

Midfield

Luke Smith, sr., Glacier Peak

Kollin Undseth, sr., Glacier Peak

Ian Ju, sr., Lake Stevens

Juan Martinez, sr., Mariner

Chris Abyot, jr., Jackson

Defender

Brady McPherson, soph., Jackson

Nathan Stone, jr., Jackson

Goalkeeper

Javier Jaramillo Cruz, soph., Mariner

Otto Richter, jr., Kamiak

WESCO 3A/2A

Coach of the Year

Jason Hanson, Edmonds-Woodway

First Team

Forward

Isaak Abraham, sr., Shorewood

Jackson Smith, sr., Shorewood

Carter Gay, sr., Cascade

Alhagie Ceesay, sr., Marysville Pilchuck

Gabe Herrera, sr., Archbishop Murphy

Midfield

Aidan Raney, sr., Arlington

J’Aiden Cranwell-Meneses, sr., Everett

Dzanan Fikic, sr., Shorewood

Zach Mohr, jr., Archbishop Murphy

Solomon Perera, sr., Archbishop Murphy

Anand Raghu, sr., Edmonds-Woodway

Defender

Henry Franey, sr., Shorewood

Bjorn Gudgeon, sr., Arlington

Kincaid Sund, sr., Edmonds-Woodway

Ilya Mohov, sr., Shorewood

Asios Corona Martinez, sr., Cascade

Jack Machovina, sr., Arlington

Alexander Bryan, sr., Edmonds-Woodway

Goalkeeper

DJ Karl, soph., Edmonds-Woodway

Mason Mendoza, soph., Arlington

Second Team

Forward

Richard Duncan, sr., Edmonds-Woodway

Eddie Carli, soph., Shorecrest

Henry Torres, soph., Lynnwood

Maximo Falagan, jr., Meadowdale

Ash Jeffers, soph., Mountlake Terrace

Midfield

Natan Ghebreamlak, soph., Shorewood

Alex Plumis, jr., Edmonds-Woodway

Kai Ahumada, jr., Lynnwood

Jonathan Tabarez, sr., Cascade

Axel Lopez, soph., Cascade

Abdala Hassani, jr., Marysville Getchell

Defender

Nikola Genadiev, soph., Shorewood

Stephen Post, sr., Everett

Porter Lewis, sr., Shorecrest

Gavin Nolan, sr., Monroe

Christian Sanchez, jr., Lynnwood

Kellen Pack, sr., Meadowdale

Finn Jenkins, sr., Cedarcrest

Goalkeeper

Eduardo Gonzalez-Canal, jr., Shorecrest

Cam Ilgenfritz, jr., Archbishop Murphy

You Might Like