2024 All-Wesco softball teams

Published 10:17 am Tuesday, June 4, 2024

By Herald Staff

Glacier Peak’s Maya Mesa delivers a pitch against Lake Stevens on Tuesday, April 23, 2024, at Glacier Peak High School in Snohomish, Washington. (Ryan Berry / The Herald)
Glacier Peak’s Maya Mesa. (Ryan Berry / The Herald)
Cascade’s Jaidyn Wilson. (Annie Barker / The Herald)

Here are the 2024 All-Wesco softball teams. Teams are chosen by the league’s coaches. For any misspellings or typos, please email sports@heraldnet.com.

WESCO 4A

Coach of the Year

Sarah Hirsch, Lake Stevens

First Team

Maya Mesa, sr., Glacier Peak

Hailey Pelletier, sr., Jackson

Yanina Sherwood, sr., Jackson

Rachel Sysum, sr., Jackson

Allie Thomsen, jr., Jackson

Scarlette Chapman, sr., Kamiak

Synclair Mawudeku, soph., Kamiak

Alexa Bradley, sr., Lake Stevens

Haylee Kim, sr., Lake Stevens

Charlie Pugmire, jr., Lake Stevens

Second Team

Samantha Christensen, jr., Glacier Peak

Bri Titus, jr., Glacier Peak

Addi Bale, sr., Jackson

Leneyah Mitchell, sr., Jackson

Emery Tulio, sr., Jackson

Aliya Boonsripisal, sr., Kamiak

Ty Karabach, jr., Kamiak

Emma Stansfield, jr., Kamiak

Ava Heston, sr., Lake Stevens

Zoe Hopkins, sr., Lake Stevens

McKenna Richer, jr., Lake Stevens

Honorable Mention

Alexis Garcia, fr., Glacier Peak

Sammie Burton, sr., Mariner

Ginger Scherb, soph., Mariner

Estrella Urrutia, jr., Mariner

WESCO 3A/2A

Coach of the Year

Ashley Tuiasosopo, Monroe

First Team

Peyton Aanstad, fr., Arlington

Ainsley Kahler, sr., Arlington

Jaidyn Wilson, sr., Cascade

Lily Rafferty, jr., Cedarcrest

Isa Davis, sr., Everett

Haylie Oyler, fr., Everett

Maddie Pewitt, jr., Everett

Nyree Johnson, sr., Lynnwood

Lily Balgos, jr., Marysville Getchell

Katelyn Maneval, sr., Marysville Getchell

Mia Cantu, sr., Meadowdale

Analise Griffiths, sr., Meadowdale

Scarlett Nagy, jr., Monroe

Hadley Oylear, jr., Monroe

Holly Pettitt, fr., Monroe

Lillian Perreault, soph., Shorewood

Avery Clark, sr., Snohomish

Abby Edwards, soph., Snohomish

Camryn Sage, sr., Snohomish

Rubi Lopez, jr., Stanwood

Scarlett McEwen, sr., Stanwood

Reagan Ryan, jr., Stanwood

Second Team

Camryn Zodrow, jr., Arlington

Tessa Hahn, jr., Cascade

Abby Combs, jr., Cedarcrest

Renee Riggins, sr., Edmonds-Woodway

Mia Hoekendorf, fr., Everett

Anna Luscher, fr., Everett

Braylon Yarwood, soph., Everett

Parker Johnson, sr., Marysville Getchell

Hayden Kranz, sr., Marysville Getchell

Morgan Crawford, sr., Marysville Getchell

Erin Fischer jr., Marysville Pilchuck

Olivia Feistel, jr., Meadowdale

Peyton Fry, jr., Meadowdale

Jaeden Sajec, jr., Meadowdale

Brooke Boswell, soph., Monroe

Vivian Knuckey, soph., Monroe

Ellie Gilbert, sr., Mountlake Terrace

Avery Grutz, sr., Shorewood

Ellie Van Horn, soph., Shorewood

Alex Flohr, sr., Snohomish

Addi Anderson, fr., Stanwood

Karsen Bilow, sr., Stanwood

Eliot McDonald, sr., Stanwood

Honorable Mention

Ari Dixon, soph., Archbishop Murphy

Ashlie Latta, sr., Archbishop Murphy

Hannah Lawrence, sr., Arlington

Cienna Cannon, fr., Cascade

Lauryn Thompson, jr., Cascade

Emma Duke, sr., Cedarcrest

Josie Fiala, fr., Cedarcrest

Peyton Hayes, sr., Cedarcrest

Catie Ingalls, jr., Edmonds-Woodway

Ashara Taylor, sr., Lynnwood

Mackenzie Kim, soph., Meadowdale

Delia Glover, soph., Mountlake Terrace

Amaya Johnson, soph., Mountlake Terrace

Lucy Johnson, jr., Shorecrest

Kennedy Palmore, sr., Shorecrest

Hannah Siegler, jr., Snohomish

Megan Stulc, jr., Stanwood

