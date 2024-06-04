2024 All-Wesco softball teams
Published 10:17 am Tuesday, June 4, 2024
Here are the 2024 All-Wesco softball teams. Teams are chosen by the league’s coaches. For any misspellings or typos, please email sports@heraldnet.com.
WESCO 4A
Coach of the Year
Sarah Hirsch, Lake Stevens
First Team
Maya Mesa, sr., Glacier Peak
Hailey Pelletier, sr., Jackson
Yanina Sherwood, sr., Jackson
Rachel Sysum, sr., Jackson
Allie Thomsen, jr., Jackson
Scarlette Chapman, sr., Kamiak
Synclair Mawudeku, soph., Kamiak
Alexa Bradley, sr., Lake Stevens
Haylee Kim, sr., Lake Stevens
Charlie Pugmire, jr., Lake Stevens
Second Team
Samantha Christensen, jr., Glacier Peak
Bri Titus, jr., Glacier Peak
Addi Bale, sr., Jackson
Leneyah Mitchell, sr., Jackson
Emery Tulio, sr., Jackson
Aliya Boonsripisal, sr., Kamiak
Ty Karabach, jr., Kamiak
Emma Stansfield, jr., Kamiak
Ava Heston, sr., Lake Stevens
Zoe Hopkins, sr., Lake Stevens
McKenna Richer, jr., Lake Stevens
Honorable Mention
Alexis Garcia, fr., Glacier Peak
Sammie Burton, sr., Mariner
Ginger Scherb, soph., Mariner
Estrella Urrutia, jr., Mariner
WESCO 3A/2A
Coach of the Year
Ashley Tuiasosopo, Monroe
First Team
Peyton Aanstad, fr., Arlington
Ainsley Kahler, sr., Arlington
Jaidyn Wilson, sr., Cascade
Lily Rafferty, jr., Cedarcrest
Isa Davis, sr., Everett
Haylie Oyler, fr., Everett
Maddie Pewitt, jr., Everett
Nyree Johnson, sr., Lynnwood
Lily Balgos, jr., Marysville Getchell
Katelyn Maneval, sr., Marysville Getchell
Mia Cantu, sr., Meadowdale
Analise Griffiths, sr., Meadowdale
Scarlett Nagy, jr., Monroe
Hadley Oylear, jr., Monroe
Holly Pettitt, fr., Monroe
Lillian Perreault, soph., Shorewood
Avery Clark, sr., Snohomish
Abby Edwards, soph., Snohomish
Camryn Sage, sr., Snohomish
Rubi Lopez, jr., Stanwood
Scarlett McEwen, sr., Stanwood
Reagan Ryan, jr., Stanwood
Second Team
Camryn Zodrow, jr., Arlington
Tessa Hahn, jr., Cascade
Abby Combs, jr., Cedarcrest
Renee Riggins, sr., Edmonds-Woodway
Mia Hoekendorf, fr., Everett
Anna Luscher, fr., Everett
Braylon Yarwood, soph., Everett
Parker Johnson, sr., Marysville Getchell
Hayden Kranz, sr., Marysville Getchell
Morgan Crawford, sr., Marysville Getchell
Erin Fischer jr., Marysville Pilchuck
Olivia Feistel, jr., Meadowdale
Peyton Fry, jr., Meadowdale
Jaeden Sajec, jr., Meadowdale
Brooke Boswell, soph., Monroe
Vivian Knuckey, soph., Monroe
Ellie Gilbert, sr., Mountlake Terrace
Avery Grutz, sr., Shorewood
Ellie Van Horn, soph., Shorewood
Alex Flohr, sr., Snohomish
Addi Anderson, fr., Stanwood
Karsen Bilow, sr., Stanwood
Eliot McDonald, sr., Stanwood
Honorable Mention
Ari Dixon, soph., Archbishop Murphy
Ashlie Latta, sr., Archbishop Murphy
Hannah Lawrence, sr., Arlington
Cienna Cannon, fr., Cascade
Lauryn Thompson, jr., Cascade
Emma Duke, sr., Cedarcrest
Josie Fiala, fr., Cedarcrest
Peyton Hayes, sr., Cedarcrest
Catie Ingalls, jr., Edmonds-Woodway
Ashara Taylor, sr., Lynnwood
Mackenzie Kim, soph., Meadowdale
Delia Glover, soph., Mountlake Terrace
Amaya Johnson, soph., Mountlake Terrace
Lucy Johnson, jr., Shorecrest
Kennedy Palmore, sr., Shorecrest
Hannah Siegler, jr., Snohomish
Megan Stulc, jr., Stanwood