2024 All-Wesco baseball teams
Published 7:12 am Wednesday, June 5, 2024
Here are the 2024 All-Wesco baseball teams. Teams are chosen by the league’s coaches. For any misspellings or typos, please email sports@heraldnet.com.
BASEBALL
WESCO 4A
Co-Most Valuable Players
Karsten Sweum, sr., Glacier Peak
Trey Nance, sr., Lake Stevens
Coach of the Year
Clarence Trinidad, Kamiak
First Team
Catcher
Brian Ho, sr., Jackson
Infield
Aspen Alexander, jr., Lake Stevens
Sean Bang, sr., Jackson
Luke Doman, jr., Glacier Peak
Andrew Fetty, jr., Kamiak
Outfield
Julian Wilson, jr., Lake Stevens
Hawkeye Delgado, jr., Jackson
John Hui, sr., Kamiak
Pitcher
Karsten Sweum, sr., Glacier Peak
Trey Nance, sr., Lake Stevens
Atticus Manning, sr., Kamiak
Designated Hitter / Utility
DJ Batalona, sr., Kamiak
Karsten Sweum, sr., Glacier Peak
Second Team
Catcher
Colby Koga, soph., Kamiak
Haydan Villasenor, sr., Lake Stevens
Infield
Sam Craig, jr., Jackson
Josh Bouley, soph., Lake Stevens
Bodie Stevenson, sr., Glacier Peak
A’Alona De Martin, jr., Lake Stevens
Outfield
Seth Danielson, soph., Lake Stevens
Atticus Quist, soph., Glacier Peak
Ashton Bergman, soph., Jackson
Pitcher
Chase Halvorson, sr., Jackson
Jared Hardie, sr., Lake Stevens
Drew Pepin, jr., Jackson
Designated Hitter / Utility
Trey Nance, sr., Lake Stevens
Matthew Kim, sr., Jackson
Honorable Mention
Glacier Peak:
Gavin Gardner, sr., Glacier Peak
Emmett Brown, fr., Glacier Peak
Matt Marquart, soph., Glacier Peak
Jude Kramer, sr., Glacier Peak
Lucas Entler, jr., Glacier Peak
Jake Doman, soph., Glacier Peak
JW Grose, soph., Glacier Peak
Kristian Prom, jr., Glacier Peak
Austin Halvorson, fr., Jackson
Gavin Clark, soph., Jackson
Quinten Johns, soph., Jackson
Will Straight, sr., Jackson
Cade Landes, fr., Lake Stevens
Caleb Tilford, sr., Lake Stevens
Manny McLaurin, soph., Lake Stevens
WESCO 3A/2A NORTH
Most Valuable Player
Harlan Rowe, sr., Monroe
Coach of the Year
Ben Andrews, Monroe
First Team
Catcher
Luca Morales, jr., Everett
Braedon Requa, sr., Stanwood
Infield
TJ McQuery, jr., Stanwood
Ryan Miller, sr., Monroe
Jameson Crow, sr., Archbishop Murphy
Reese Logsdon, jr., Archbishop Murphy
Outfield
Luke McCullough, sr., Monroe
Aidan Jones, soph., Arlington
Shane Nelson, sr., Marysville Pilchuck
Pitcher
Aidan O’Neil, sr., Stanwood
AJ Welch, soph., Monroe
Utility
Harlan Rowe, sr. Monroe
Jake Skarwecki, soph., Marysville Pilchuck
Second Team
Catcher
Cooper Barrow, sr., Monroe
Infield
Mark Babak, sr., Marysville Getchell
Bryce Niemi, sr., Monroe
Seth Berry, jr., Arlington
Eli Jones, sr., Arlington
Gavin Gehrman, jr., Stanwood
Outfield
Brennan Sheppard, jr., Monroe
Wes Rae, sr., Archbishop Murphy
Henry Gabalis, soph., Archibishop Murphy
Ben Allestad, jr., Marysville Getchell
Pitcher
Luke Davis, soph., Snohomish
Caleb Campbell, soph., Monroe
Utility/DH
Cole McCourt, jr., Archbishop Murphy
Eathen Yeon, sr., Marysville Getchell
Honorable Mention
Tommy Zook, sr., Archbishop Murphy
Sam Hershberger, sr., Archbishop Murphy
Billy Kooy, jr., Arlington
Camden Knudson, soph., Arlington
Cooper Agen, fr., Marysville Getchell
Peyton Wallace, fr., Marysville Getchell
Brody Manchester, fr., Marysville Getchell
Donavan Faulkner, jr., Marysville Pilchuck
Calvin Higgins, sr., Marysville Pilchuck
Ethan Hogan, sr., Monroe
Brayden Holscher, jr., Snohomish
Landon Klein, fr., Snohomish
Gavin Gehrman, jr., Stanwood
Luke Brennan, jr., Stanwood
Tanner Requa, soph., Stanwood
Ryan Cheeseman, sr., Stanwood
WESCO 3A/2A SOUTH
Most Valuable Player
Talan Zenk, sr., Mountlake Terrace
Coach of the Year
Dan Somoza, Edmonds-Woodway
Catcher
Griffin Potter, sr., Mountlake Terrace
Infield
Talan Zenk, sr., Mountlake Terrace
Jace Hampson, sr., Lynnwood
Kealoha Kepoo-Sabate, soph., Meadowdale
Kanata Barber, soph., Shorewood
Cruz Escandon, soph., Edmonds-Woodway
Outfield
Brooks Murray, jr., Shorecrest
Diego Escandon, sr., Edmonds-Woodway
Malakhi Emerson-Henderson, sr. Meadowdale
Pitcher
Owen Meek, soph., Mountlake Terrace
Lukas Wanke, soph., Edmonds-Woodway
Jace Hampson, sr. Lynnwood
Utility
Jake Lockwood, sr., Shorecrest
Second Team
Catcher
Thomas Shults, sr., Edmonds-Woodway
Infield
Quinn Burnham, jr., Shorecrest
Luke Thompson, jr., Cedarcrest
Luke Boland, jr., Edmonds-Woodway
Outfield
Dillon Carrell, sr., Shorecrest
Andre Titus, jr., Meadowdale
Kohl Gruender, sr., Edmonds-Woodway
Pitcher
Jake Lockwood, sr. Shorecrest
Luke Thompson, jr., Cedarcrest
Joey Facilla, sr., Shorewood
Utility
Jameson Connolly, jr., Shorewood
Dillon Carrell, sr., Shorecrest
Honorable Mention
Logan Crosson, soph., Cascade
Marcell Alexander, jr., Cascade
Zachary Lopez, sr., Cascade
Manny Molina, sr., Cascade.
Braden Bottemiller, fr., Cedarcrest
Carter Smith, soph., Cedarcrest
Quinn Larson, jr., Cedarcrest
Grafton Marshall-Inman, fr., Edmonds-Woodway
Finn Crawford, soph., Edmonds-Woodway
Gavin Harrington, sr., Lynnwood
Matthew Meadows, sr., Mountlake Terrace
Ethan Swenson, sr., Mountlake Terrace
Nolan Valdivia, jr., Mountlake Terrace
Hudson Cunningham, sr., Shorecrest
Lorenzo Jaramillo, soph., Shorewood
Noah Fahey, sr., Shorewood