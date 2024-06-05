2024 All-Wesco baseball teams

Published 7:12 am Wednesday, June 5, 2024

By Herald Staff

Glacier Peak’s Karsten Sweum. (Annie Barker / The Herald)
Stanwood’s TJ McQuery. (Ryan Berry / The Herald)
Mountlake Terrace’s Talan Zenk. (Ryan Berry / The Herald)

Here are the 2024 All-Wesco baseball teams. Teams are chosen by the league’s coaches. For any misspellings or typos, please email sports@heraldnet.com.

BASEBALL

WESCO 4A

Co-Most Valuable Players

Karsten Sweum, sr., Glacier Peak

Trey Nance, sr., Lake Stevens

Coach of the Year

Clarence Trinidad, Kamiak

First Team

Catcher

Brian Ho, sr., Jackson

Infield

Aspen Alexander, jr., Lake Stevens

Sean Bang, sr., Jackson

Luke Doman, jr., Glacier Peak

Andrew Fetty, jr., Kamiak

Outfield

Julian Wilson, jr., Lake Stevens

Hawkeye Delgado, jr., Jackson

John Hui, sr., Kamiak

Pitcher

Karsten Sweum, sr., Glacier Peak

Trey Nance, sr., Lake Stevens

Atticus Manning, sr., Kamiak

Designated Hitter / Utility

DJ Batalona, sr., Kamiak

Karsten Sweum, sr., Glacier Peak

Second Team

Catcher

Colby Koga, soph., Kamiak

Haydan Villasenor, sr., Lake Stevens

Infield

Sam Craig, jr., Jackson

Josh Bouley, soph., Lake Stevens

Bodie Stevenson, sr., Glacier Peak

A’Alona De Martin, jr., Lake Stevens

Outfield

Seth Danielson, soph., Lake Stevens

Atticus Quist, soph., Glacier Peak

Ashton Bergman, soph., Jackson

Pitcher

Chase Halvorson, sr., Jackson

Jared Hardie, sr., Lake Stevens

Drew Pepin, jr., Jackson

Designated Hitter / Utility

Trey Nance, sr., Lake Stevens

Matthew Kim, sr., Jackson

Honorable Mention

Glacier Peak:

Gavin Gardner, sr., Glacier Peak

Emmett Brown, fr., Glacier Peak

Matt Marquart, soph., Glacier Peak

Jude Kramer, sr., Glacier Peak

Lucas Entler, jr., Glacier Peak

Jake Doman, soph., Glacier Peak

JW Grose, soph., Glacier Peak

Kristian Prom, jr., Glacier Peak

Austin Halvorson, fr., Jackson

Gavin Clark, soph., Jackson

Quinten Johns, soph., Jackson

Will Straight, sr., Jackson

Cade Landes, fr., Lake Stevens

Caleb Tilford, sr., Lake Stevens

Manny McLaurin, soph., Lake Stevens

WESCO 3A/2A NORTH

Most Valuable Player

Harlan Rowe, sr., Monroe

Coach of the Year

Ben Andrews, Monroe

First Team

Catcher

Luca Morales, jr., Everett

Braedon Requa, sr., Stanwood

Infield

TJ McQuery, jr., Stanwood

Ryan Miller, sr., Monroe

Jameson Crow, sr., Archbishop Murphy

Reese Logsdon, jr., Archbishop Murphy

Outfield

Luke McCullough, sr., Monroe

Aidan Jones, soph., Arlington

Shane Nelson, sr., Marysville Pilchuck

Pitcher

Aidan O’Neil, sr., Stanwood

AJ Welch, soph., Monroe

Utility

Harlan Rowe, sr. Monroe

Jake Skarwecki, soph., Marysville Pilchuck

Second Team

Catcher

Cooper Barrow, sr., Monroe

Infield

Mark Babak, sr., Marysville Getchell

Bryce Niemi, sr., Monroe

Seth Berry, jr., Arlington

Eli Jones, sr., Arlington

Gavin Gehrman, jr., Stanwood

Outfield

Brennan Sheppard, jr., Monroe

Wes Rae, sr., Archbishop Murphy

Henry Gabalis, soph., Archibishop Murphy

Ben Allestad, jr., Marysville Getchell

Pitcher

Luke Davis, soph., Snohomish

Caleb Campbell, soph., Monroe

Utility/DH

Cole McCourt, jr., Archbishop Murphy

Eathen Yeon, sr., Marysville Getchell

Honorable Mention

Tommy Zook, sr., Archbishop Murphy

Sam Hershberger, sr., Archbishop Murphy

Billy Kooy, jr., Arlington

Camden Knudson, soph., Arlington

Cooper Agen, fr., Marysville Getchell

Peyton Wallace, fr., Marysville Getchell

Brody Manchester, fr., Marysville Getchell

Donavan Faulkner, jr., Marysville Pilchuck

Calvin Higgins, sr., Marysville Pilchuck

Ethan Hogan, sr., Monroe

Brayden Holscher, jr., Snohomish

Landon Klein, fr., Snohomish

Gavin Gehrman, jr., Stanwood

Luke Brennan, jr., Stanwood

Tanner Requa, soph., Stanwood

Ryan Cheeseman, sr., Stanwood

WESCO 3A/2A SOUTH

Most Valuable Player

Talan Zenk, sr., Mountlake Terrace

Coach of the Year

Dan Somoza, Edmonds-Woodway

Catcher

Griffin Potter, sr., Mountlake Terrace

Infield

Talan Zenk, sr., Mountlake Terrace

Jace Hampson, sr., Lynnwood

Kealoha Kepoo-Sabate, soph., Meadowdale

Kanata Barber, soph., Shorewood

Cruz Escandon, soph., Edmonds-Woodway

Outfield

Brooks Murray, jr., Shorecrest

Diego Escandon, sr., Edmonds-Woodway

Malakhi Emerson-Henderson, sr. Meadowdale

Pitcher

Owen Meek, soph., Mountlake Terrace

Lukas Wanke, soph., Edmonds-Woodway

Jace Hampson, sr. Lynnwood

Utility

Jake Lockwood, sr., Shorecrest

Second Team

Catcher

Thomas Shults, sr., Edmonds-Woodway

Infield

Quinn Burnham, jr., Shorecrest

Luke Thompson, jr., Cedarcrest

Luke Boland, jr., Edmonds-Woodway

Outfield

Dillon Carrell, sr., Shorecrest

Andre Titus, jr., Meadowdale

Kohl Gruender, sr., Edmonds-Woodway

Pitcher

Jake Lockwood, sr. Shorecrest

Luke Thompson, jr., Cedarcrest

Joey Facilla, sr., Shorewood

Utility

Jameson Connolly, jr., Shorewood

Dillon Carrell, sr., Shorecrest

Honorable Mention

Logan Crosson, soph., Cascade

Marcell Alexander, jr., Cascade

Zachary Lopez, sr., Cascade

Manny Molina, sr., Cascade.

Braden Bottemiller, fr., Cedarcrest

Carter Smith, soph., Cedarcrest

Quinn Larson, jr., Cedarcrest

Grafton Marshall-Inman, fr., Edmonds-Woodway

Finn Crawford, soph., Edmonds-Woodway

Gavin Harrington, sr., Lynnwood

Matthew Meadows, sr., Mountlake Terrace

Ethan Swenson, sr., Mountlake Terrace

Nolan Valdivia, jr., Mountlake Terrace

Hudson Cunningham, sr., Shorecrest

Lorenzo Jaramillo, soph., Shorewood

Noah Fahey, sr., Shorewood

