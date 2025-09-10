Prep boys tennis roundup for Wednesday, Sept. 10

Published 9:30 pm Wednesday, September 10, 2025

By Aaron Coe

David Song jumps in the air to hit the ball during the district championship singles match on Thursday, Oct. 24, 2024 in Snohomish, Washington. (Olivia Vanni / The Herald)
(Note for coaches/scorekeepers: To report results and statistics, email sports@heraldnet.com. Please report results by 10:30 p.m.)

Wesco 4A

Jackson 6, Kamiak 1

At Jackson H.S.

Samuel Song (J) def. Levi Seslar 7-6 (7-3), 6-2. David Song (J) def. Kylan Kim 6-0, 6-0. Saurish Srivastava (J) def. Taylor Pyun 6-4, 6-3. Chris McCullough (K) def. Jacob Chiang 6-2, 5-7, 13-11. Doubles: Ashton Bergman-Andy Stark (J) def. Edward Hammer-Christian Shin 6-1, 6-4. Rajveer Lahankar-Arhan Sinha (J) def. Alvin Tran-Tony Nguyen 6-0, 6-0. Chris Cho-Ryan Wijaya (J) def. Keagan Estes-Qaiden Kim 6-1, 6-0.

Cascade 7, Mariner 0

At Mariner H.S.

Singles: Nathan Kim (C) def. Ilya Tambanua 6-1, 6-7(7), 10-6. Jiang Yang (C) def. Oliver Tetelepta 6-1, 6-3. Agustine Dang (C) def. Bien Clarin 6-0, 6-1. Liam Manoppo (C) def. Tom Nguyen 6-3, 6-4. Doubles: Jad Elayan – Clarence Bobadilla (C) def. Jaiden Nguyen-Alex Le 6-2, 6-0. Kai Loeung-Stony Bik (C) def. Daniel Moce-Thales Pham 6-0, 6-0. Roel Fuguiao-Kian Aravata (C) def. Kevin Luu-Eric Pham 6-0, 7-5.

— — — — — —

Glacier Peak at Lake Stevens, 3:30 p.m.

Wesco 3A/2A South

Shorecrest 5, Lynnwood 2

At Kellogg M.S.

Singles: Ashton Johnson (S) def. Brandon Tran 6-3, 6-2. Victor Nguyen (L) def. Zane Weber 6-4, 6-0, Miles Garbaccio (S) def. Cole Betancourt 6-2, 6-1. Jaikin Choy (L) def Nathaniel Skonier 6-4, 1-6, 10-8. Doubles: Keiran Viswanathan-Shane McMullen (S) def. Isamu Nakano-Matthew Vu 7-5, 3-6, 10-8. Asher Martin-Keane Patterson (S) def. Jayden He-Jacob Seuferling 6-2, 6-1. Andrew Broweleit-Noah Koehler def. Simon Huynh-Kader Chor 6-2, 6-4.

Shorewood 7, Edmonds-Woodway 0

At Shorewood H.S.

Singles: Xander Gordon (S) def. Nalu Akiona 6-0, 6-0. Seb Sanchez (S) def. Liam Milstead 6-0, 6-0. Riley Boyd (S) def. Erik Alsdorf 6-2, 6-2. Ethan Dong (S) def. Eli Agol 7-6 ( 7-4 ), 6-3. Doubles:Eli Sheffield-Kristian Hagemeier (S) def. Will Spear-Joe Menanne 6-4, 6-3. Drew Johnson-Zack Binz (S) def. Benny Huerta-Toshi Gilginis 6-0, 6-1. Reid Bley-Jacob Mignogna (S)def. Teo Mahoney-Loigan Rader 1-6, 6-2, ( 10-7 ).

— — — — — —

Mountlake Terrace at Archbishop Murphy, 4 p.m.

Non-league

Arlington 5, Meadowdale 2

At Arlington H.S.

Singles: Otto Hultman-Alwaen (A) def. Alex Schatz 6-0, 6-0. Caleb Angeles (M) def. Thomas Tsoukalas 6-4, 6-1. Conor Bartlett (M) def. Eli Hoover 6-4, 6-4. Charles Ellwanger (A) def. Taylor Wyckoff 6-2, 3-0 (ret.). Doubles: Jaxson Angel-Jay Rusko (A) def. Dylan Nguyen-Lance Moua 6-0, 6-0. Kyler Powell-Kade Martin (A) def. Kai Rowse 6-2, 6-2. Max Caldwell-Axson Civico (A) def. Henry Hagen-Riley Braith 7-6 (7-1), 7-6 (7-5).

Stanwood 4, Burlington 3

At Stanwood H.S.

Singles: Oscar Cabe (S) def. Jaden Ewals 6-0 6-1. Kellan Zill (S) def. Jack Pearson 6-0 6-2. Derek Nguyen (S) def. Owen Rhea 7-5 7-6 (6). Tanner Perez (S) def. Evan Degloria 6-2 7-5. Doubles: Hudson Baker-Matt Benson (B) def. Max Reep-Tanner Requa 6-1 6-2. Zak Fleshman-Jensen King (B) def. Grady Lamb-Jesse Henken 7-6 (5) 6-4. Hayden Lange-Anders Svendsen (B) def. Olen Anderson-Brody Siegel 7-5 6-3.

