David Song jumps in the air to hit the ball during the district championship singles match on Thursday, Oct. 24, 2024 in Snohomish, Washington. (Olivia Vanni / The Herald)

Prep boys tennis roundup for Wednesday, Sept. 10:

(Note for coaches/scorekeepers: To report results and statistics, email sports@heraldnet.com. Please report results by 10:30 p.m.)

Wesco 4A

Jackson 6, Kamiak 1

At Jackson H.S.

Samuel Song (J) def. Levi Seslar 7-6 (7-3), 6-2. David Song (J) def. Kylan Kim 6-0, 6-0. Saurish Srivastava (J) def. Taylor Pyun 6-4, 6-3. Chris McCullough (K) def. Jacob Chiang 6-2, 5-7, 13-11. Doubles: Ashton Bergman-Andy Stark (J) def. Edward Hammer-Christian Shin 6-1, 6-4. Rajveer Lahankar-Arhan Sinha (J) def. Alvin Tran-Tony Nguyen 6-0, 6-0. Chris Cho-Ryan Wijaya (J) def. Keagan Estes-Qaiden Kim 6-1, 6-0.

Cascade 7, Mariner 0

At Mariner H.S.

Singles: Nathan Kim (C) def. Ilya Tambanua 6-1, 6-7(7), 10-6. Jiang Yang (C) def. Oliver Tetelepta 6-1, 6-3. Agustine Dang (C) def. Bien Clarin 6-0, 6-1. Liam Manoppo (C) def. Tom Nguyen 6-3, 6-4. Doubles: Jad Elayan – Clarence Bobadilla (C) def. Jaiden Nguyen-Alex Le 6-2, 6-0. Kai Loeung-Stony Bik (C) def. Daniel Moce-Thales Pham 6-0, 6-0. Roel Fuguiao-Kian Aravata (C) def. Kevin Luu-Eric Pham 6-0, 7-5.

— — — — — —

Glacier Peak at Lake Stevens, 3:30 p.m.

Wesco 3A/2A South

Shorecrest 5, Lynnwood 2

At Kellogg M.S.

Singles: Ashton Johnson (S) def. Brandon Tran 6-3, 6-2. Victor Nguyen (L) def. Zane Weber 6-4, 6-0, Miles Garbaccio (S) def. Cole Betancourt 6-2, 6-1. Jaikin Choy (L) def Nathaniel Skonier 6-4, 1-6, 10-8. Doubles: Keiran Viswanathan-Shane McMullen (S) def. Isamu Nakano-Matthew Vu 7-5, 3-6, 10-8. Asher Martin-Keane Patterson (S) def. Jayden He-Jacob Seuferling 6-2, 6-1. Andrew Broweleit-Noah Koehler def. Simon Huynh-Kader Chor 6-2, 6-4.

Shorewood 7, Edmonds-Woodway 0

At Shorewood H.S.

Singles: Xander Gordon (S) def. Nalu Akiona 6-0, 6-0. Seb Sanchez (S) def. Liam Milstead 6-0, 6-0. Riley Boyd (S) def. Erik Alsdorf 6-2, 6-2. Ethan Dong (S) def. Eli Agol 7-6 ( 7-4 ), 6-3. Doubles:Eli Sheffield-Kristian Hagemeier (S) def. Will Spear-Joe Menanne 6-4, 6-3. Drew Johnson-Zack Binz (S) def. Benny Huerta-Toshi Gilginis 6-0, 6-1. Reid Bley-Jacob Mignogna (S)def. Teo Mahoney-Loigan Rader 1-6, 6-2, ( 10-7 ).

— — — — — —

Mountlake Terrace at Archbishop Murphy, 4 p.m.

Non-league

Arlington 5, Meadowdale 2

At Arlington H.S.

Singles: Otto Hultman-Alwaen (A) def. Alex Schatz 6-0, 6-0. Caleb Angeles (M) def. Thomas Tsoukalas 6-4, 6-1. Conor Bartlett (M) def. Eli Hoover 6-4, 6-4. Charles Ellwanger (A) def. Taylor Wyckoff 6-2, 3-0 (ret.). Doubles: Jaxson Angel-Jay Rusko (A) def. Dylan Nguyen-Lance Moua 6-0, 6-0. Kyler Powell-Kade Martin (A) def. Kai Rowse 6-2, 6-2. Max Caldwell-Axson Civico (A) def. Henry Hagen-Riley Braith 7-6 (7-1), 7-6 (7-5).

Stanwood 4, Burlington 3

At Stanwood H.S.

Singles: Oscar Cabe (S) def. Jaden Ewals 6-0 6-1. Kellan Zill (S) def. Jack Pearson 6-0 6-2. Derek Nguyen (S) def. Owen Rhea 7-5 7-6 (6). Tanner Perez (S) def. Evan Degloria 6-2 7-5. Doubles: Hudson Baker-Matt Benson (B) def. Max Reep-Tanner Requa 6-1 6-2. Zak Fleshman-Jensen King (B) def. Grady Lamb-Jesse Henken 7-6 (5) 6-4. Hayden Lange-Anders Svendsen (B) def. Olen Anderson-Brody Siegel 7-5 6-3.