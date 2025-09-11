Prep girls swimming roundup for Thursday, Sept. 11
Published 10:57 pm Thursday, September 11, 2025
(Note for coaches/scorekeepers: To report results and statistics, email sports@heraldnet.com. Please report results by 10:30 p.m.)
Wesco
Snohomish 113, Marysville Getchell 57
Snohomish 121, Marysville Pilchuck 41
At Marysville Pilchuck H.S.
200 medley relay—Snohomish (Madison Waters, Sophia Kuntz, Olivia Huber, Kaydence Moore) 2:10.16; 200 freestyle—Lauren Peterson (S) 2:29.12; 200 individual medley—Sophia Kuntz (S) 2:20.33; 50 freestyle—Milee Yanagida (MG) 29.13; Diving—Aisha Jallow (MG) 121.65; 100 butterfly—Olivia Huber (S) 1:12.24; 100 freestyle—Milee Yanagida (MG) 1:05.65; 500 freestyle—Hallie Higgins (MP) 6:12.55; 200 freestyle relay—Marysville Pilchuck (Ty Groff, Ava Christensen, Zoey Getty, Hallie Higgins) 2:09.26; 100 backstroke—Katherine Carlson (MG) 1:06.83; 100 breaststroke—Sophia Kuntz (S) 1:13.79; 400 freestyle relay—Snohomish (Olivia Huber, Rheagan Welch, Lauren Peterson, Sophia Kuntz) 3:58.05.
Monroe 105, Everett 69
At Everett YMCA
200 medley relay—Monroe (Renee Ridout, Lucia Gaytan-Salgado, Lexi Marr, Erin Ridout) 2:27.40; 200 freestyle—Renee Ridout (M) 2:25.97; 200 individual medley—Ciel Kirby-Woods (M) 3:40.92; 50 freestyle—Malachi Smith (E) 29.19; Diving—Brynn Magelsen (M) 172.50; 100 butterfly—Kyla Royce (E) 1:31.28; 100 freestyle—Lexi Marr (M) 1:09.13; 500 freestyle—Renee Ridout (M) 6:30.17; 200 freestyle relay—Everett (Tegan Larama, Kathryn Wyatt, Kyla Royce, Malachi Smith) 2:06.93; 100 backstroke—Erin Ridout (M) 1:27.36, Tegan Larama (E) 1:27.36; 100 breaststroke—Malachi Smith (E) 1:35.78; 400 freestyle relay—Monroe (Renee Ridout, Lexi Marr, Lucia Gaytan-Salgado, Charlie Villanueva) 5:04.01.
Lake Stevens 132, Cascade 48
At Lake Stevens H.S.
200 medley relay—Lake Stevens (Adrienne Risser, Devin Kwan, Gwen Werner, Isabella Martin), 2:08.80; 200 freestyle—Mercer Allen (L) 2:20.53; 200 individual medley—Gwen Werner (L) 2:38.96; 50 freestyle—May S. Phut (C) 26.47; Diving—Cailin Matias (L) 103.30; 100 butterfly—Gwen Werner (L) 1:08.36; 100 freestyle—Makayla Haack (L) 1:10.53; 500 freestyle—Mercer Allen (L) 6:26.83; 200 freestyle relay—Lake Stevens (Devin Kwan, Isabella Martin, Anderson Bowen, Mercer Allen) 2:03.26; 100 backstroke—Ainsley Miller (L) 1:16.98; 100 breaststroke—May S. Phut (C) 1:12.00; 400 freestyle relay—Lake Stevens (Gwen Werner, Ainsley Miller, Addison Bowen, Mercer Allen), 4:28.98.
Mountlake Terrace 76, Archbishop Murphy 58
At West Coast Aquatics
200 medley relay—Archbishop Murphy (Katherine Pawlowski, Rachel Reynolds, Shelby Chandler, Avery Dalrymple-Hickman) 2:24.19; 200 freestyle—Lisa Beam (M) 2:04.64; 200 individual medley—Shelby Chandler (A) 2:40.60; 50 freestyle—Maya Hofmeister (M) 27.61; 100 butterfly—Shelby Chandler (A) 1:18.67; 100 freestyle—Maya Hofmeister (M) 1:02.93; 500 freestyle—Lisa Beam (M) 5:41.01; 200 freestyle relay—Mountlake Terrace (Gretta Patterson, Daisy Wallace, Maya Hofmeister, Lisa Beam) 1:57.31; 100 backstroke—Katherine Pawlowski (A) 1:19.82; 100 breaststroke—Tramanh Ho (M) 1:46.73; 400 freestyle relay—Mountlake Terrace (Gretta Patterson, Mackenzie Rolstad, Maya Hofmeister, Lisa Beam) 4:29.15.
Shorecrest 139, Meadowdale 37
Kamiak 128, Meadowdale 50
At Kamiak H.S.
200 medley relay—Shorecrest (Walker Temme, Ella Luu, Anna Bendiksen, Lauren Reeves) 2:02.96; 200 freestyle—Anna Bendiksen (S) 2:14.22; 200 individual medley—Charlotte Phillips (S) 2:22.16; 50 freestyle—Sienna Cordoba (K) 26.64; Diving—Maggie Beatty-Witt (S) 168.90; 100 butterfly—Katie Zou (K) 1:09.96; 100 freestyle—Sienna Cordoba (K) 1:00.45; 500 freestyle—Dylan Buechler-Flack (M) 5:52.74; 200 freestyle relay—Shorecrest (Anna Bendiksen, Ella Luu, Charlotte Phillips, Lauren Reeves) 1:48.51; 100 backstroke—Dylan Buechler-Flack (M) 1:06.17; 100 breaststroke—Charlotte Phillips (S) 1:13.21; 400 freestyle relay—Kamiak (Hannah Kang, Ella Jafari, Sienna Cordoba, Katie Zou) 4:10.42.
Glacier Peak 107, Stanwood 73
At Glacier Peak H.S.
200 medley relay—Glacier Peak (Keelie Sullivan, Anna Becerra, Jolie Takano, Megan Maley) 1:59.94; 200 freestyle—Taylor Thompson (G) 2:10.43; 200 individual medley—Keelie Sullivan (G) 2:17.33; 50 freestyle—Megan Maley (G) 25.82; Diving—Claire Butler (G) 241.70; 100 butterfly—Alora de Vera (S) 1:07.96; 100 freestyle—Megan Maley (G) 56.82; 500 freestyle—Taylor Thompson (G) 5:57.33; 200 freestyle relay—Glacier Peak (Megan Maley, Keelie Sullivan, Jolie Takano, Taylor Thompson) 1:47.14; 100 backstroke—Keelie Sullivan (G) 1:00.84; 100 breaststroke—Anna Paul (S) 1:13.98; 400 freestyle relay—Stanwood (Alex Marquis, Sophie Plano, Alora de Vera, Anna Paul) 4:11.27.
Lynnwood, Mariner at Edmonds-Woodway, scores not reported
Meadowdale, Shorecrest at Kamiak, scores not reported
Jackson at Shorewood, scores not reported