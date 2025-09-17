Prep girls swimming roundup for Tuesday, Sept. 16
Published 8:30 am Wednesday, September 17, 2025
(Note for coaches/scorekeepers: To report results and statistics, email sports@heraldnet.com. Please report results by 10:30 p.m.)
Wesco North
Stanwood 136, Archbishop Murphy 23
At Stanwood-Camano YMCA
200 medley relay—Stanwood (Alora de Vera, Anna Paul, Ryane Wright, Alex Marquis) 2:06.56; 200 freestyle—Sophie Plano (S) 2:19.18; 200 individual medley—de Vera (S) 2:30.69; 50 freestyle—Marquis (S) 29.81; 100 butterfly—de Vera (S) 1:10.48; 100 freestyle—Plano (S) 1:02.62; 500 freestyle—Paul (S) 5:54.91; 200 freestyle relay—Stanwood (de Vera, Marquis, Plano, Paul) 1:56.21; 100 backstroke—Sarah Veazey (S) 1:15.88; 100 breaststroke—Wright (S) 1:25.05; 400 freestyle relay—Stanwood (Plano, Veazey, Wright, Olivia Otto) 4:22.89.
Snohomish 112, Cascade 57
At Everett YMCA
200 medley relay—Cascade (Alana Dewing, May Phut, Raegan Meyer, Ellie Edwards) 2:14.78; 200 freestyle—Olivia Huber (S) 2:17.95; 200 individual medley—Sophia Kuntz (S) 2:20.76; 50 freestyle—Dewing (C) 30.29; 100 butterfly—Meyer (C) 1:24.48; 100 freestyle—Phut (C) 1:00.12; 500 freestyle—Lauren Peterson (S) 6:29.86; 200 freestyle relay—Snohomish (Huber, Kaydence Moore, Greta Shears, Peterson) 2:04.00; 100 backstroke—Madison Waters (S) 1:15.66; 100 breaststroke—Kuntz (S) 1:14.16; 400 freestyle relay—Snohomish (Kuntz, Peterson, Rheagan Welch, Huber) 4:26.48.
Glacier Peak 138, Everett 34
At Snohomish Aquatic Center
200 medley relay—Glacier Peak (Taylor Thompson, Anna Becerra, Riley Lowell, Megan Maley) 2:06.76; 200 freestyle—Keelie Sullivan (G) 2:07.01; 200 individual medley—Thompson (G) 2:29.67; 50 freestyle—Lowell (G) 29.30; Diving—Claire Butler (G) 237.45; 100 butterfly—Maley (G) 1:05.12; 100 freestyle—Sullivan (G) 57.48; 500 freestyle—Aubrey Heinson (G) 6:45.41; 200 freestyle relay—Glacier Peak (Sullivan, Becerra, Namuun Munkhnasan, Brooke Vandehey) 1:58.27; 100 backstroke—Maley (GP) 1:03.70; 100 breaststroke—Lowell (G) 1:28.14; 400 freestyle relay—Glacier Peak (Maley, Thompson, Lowell, Sullivan) 4:05.34.
Wesco South
Mountlake Terrace 94, Lynnwood 73
Shorewood 123, Mountlake Terrace 46
Edmonds-Woodway at Jackson, score not reported.
Kamiak at Shorecrest, score not reported.
Meadowdale at Mariner, score not reported.