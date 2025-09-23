Glacier Peak wins in near sweep of Lake Stevens
Published 8:30 pm Tuesday, September 23, 2025
Prep girls swimming roundup for Monday, Sept. 22:
Wesco
Glacier Peak 108, at Lake Stevens 75
At Lake Stevens H.S.
200 medley relay—Glacier Peak (Keelie Sullivan, Anna Becerra, Jolie Takano, Brooke Vandehey) 2:04.55; 200 freestyle—Taylor Thompson (G) 2:10.29; 200 individual medley—Sullivan (G) 2:17.85; 50 freestyle—Megan Maley (G) 26.27; 1-meter diving—Claire Butler (G) 236.60; 100 butterly—Gwen Werner (L) 1:07.30; 100 freestyle—Maley (G) 57.65; 500 freestyle—Thompson (G) 5:56.61; 200 freestyle relay—Glacier Peak (Takano, Thompson, Riley Lowell, Maley) 1:52.07; 100 backstroke—Sullivan (G) 1:01.64; 100 breaststroke—Becerra (G) 1:18.29; 400 freestyle relay—Glacier Peak (Maley, Lowell, Thompson, Sullivan) 4:07.43.
Stanwood 115, Marysville Getchell 54
Stanwood 124, Marysville Pilchuck 37
At Stanwood-Camano YMCA
200 medley relay—Stanwood (Alora de Vera, Anna Paul, Sophie Plano, Alex Marquis) 2:06.09; 200 freestyle—Hallie Higgins (MP) 2:12.81; 200 individual medley—Annika Norberg (MG) 2:28.25; 50 freestyle—Katherine Carlson (S) 28:00; 100 butterfly—de Vera (S) 1:10.26; 100 freestyle—Carlson (MG) 1:00.92; 500 freestyle—Ryane Wright (S) 6:13.85; 200 freestyle relay—Stanwood (de Vera, Olivia Otto, Paul, Wright); 100 backstroke—Sara Veazey (S) 1:16.32; 100 breastroke—Paul (S) 1:16.23; 400 freestyle relay—Stanwood (Marquis, Otto, Wright, Plano) 4:19.25.
Kamiak 129, Monroe 53
Kamiak 124, Cascade 57
At Kamiak H.S.
200 medley relay—Kamiak (Hannah Kang, Ella Jafari, Katie Zou, Sienna Cordoba) 2:06.22; 200 freestyle—Renne Ridout (M) 2:20.07; 200 individual medley—Jafari (K) 2:36.93; 50 freestyle—May Phut (C) 26.51; 1-meter diving—Brynn Magelsen (M) 185.25; 100 butterfly—Jafari (K) 1:10.81; 100 freestyle—Fiona Ge (K) 1:07.15; 500 freestyle—Ridout (M) 6:02.88; 200 freestyle relay—Kamiak (Zou, Kiara Berger, Destiny Nguyen, Oliva Griffin) 1:01.82; 100 backstroke—Zou (K) 1:11.34; 100 breastroke—Phut (C) 1:12.25; 400 freestyle relay—Kamiak (Zou, Jafari, Tselmuun Ganbaatar, Ge) 1:07.89.
Snohomish 125, Everett 37
Everett 74, Archbishop Murphy 68
At Snohomish Aquatic Center
200 medley relay—Snohomish (Madison Waters, Anna Goetz, Kaydence Moore, Lauren Peterson) 2:19.28; 200 freestyle—Moore (S) 2:29.80; 200 individual medley—Shelby Chandler (A) 2:42.36; 50 freestyle—Moore (S) 29.13; 100 butterfly (A) Chandler 1:17.42; 100 freestyle—Malachi Smith (E) 1:06.77; 500 freestyle—Ellianna Mckinley (S) 7:34.15; 200 freestyle relay—Snohomish (Sophia Kuntz, Olivia Huber, Madison Anderson, Moore) 1:54.05; 100 backstroke—Kuntz (S) 1:05.09; 100 breaststroke—Kuntz (S) 1:13.95; 400 freestyle relay—Snohomish (Peterson, Rheagan Welch, Huber, Kuntz) 4:22.04.
Shorecrest 107, Mountlake Terrace 59
Mountlake Terrace 82, Meadowdale 69