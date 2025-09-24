Cascade sweeps doubles matches to edge Kamiak
Published 7:00 pm Wednesday, September 24, 2025
Prep boys tennis roundup for Wednesday, Sept. 24:
Wesco 4A
Cascade 4, Kamiak 3
At Cascade H.S.
Singles: Levi Seslar (K) def. Nathan Kim 3-6, 6-4, 10-8. Dylan Kim (K) def. Clarence Bobadilla 6-0, 6-2. Jiang Yang (C) def. Taylor Pyun 6-3, 6-4. Chris McCullough (K) def. Ted Trinh 6-1, 6-2. Doubles: Stony Bik-Liam Manoppo (C) def. Eduard Hammar-Christian Shin 4-6, 6-1, 11-9. Jad Elayan-Agustine Dang (C) def Zane Labugen-Paul Ha 6-1, 6-4. Dylan Siyamen-Jordan Marquez (C) def. Tony Nguyen-Alvin Tran 6-2, 6-3.
Jackson 5, Glacier Peak 2
At Glacier Peak H.S.
Singles: Samual Song (J) def. Ishan Prabhune 6-4, 6-1. Ryan Wijaya (J) def. Marcus Xu 7-5, 7-5. Nathan Olson (G) def. Jacob Chiang 6-3, 6-1. Abhinar Mederametla (G) def. Chris Cho 6-4, 2-6, 10-4. Doubles: Ashton Bergman-Andy Stark (J) def. Max Hamlot-Dalton Olson 6-1, 6-2. Arhan Sinha-Rajveer Lahankar (J) def. Krew Russon-Ryan Macauley 6-1, 6-0. Saurish Srivastava-Dev Agarwal (J) def. Ethan Work-Jason Kim 6-2, 6-2.
Lake Stevens 7, Arlington 0
At Arlington H.S.
Singles: Caiden Bernstein (L) def. Otto Hultman-alwen 6-0, 6-2. Saahith Vangala (L) def. Eli Hoover 6-1, 6-3. Peter Lapin (L) def. Thomas Tsoukalas 6-1, 6-4. Conner Andres-Freewater (L) def. Charles Ellwanger 6-0, 6-3. Doubles: Colby Flanders-Andres Robles (L) def. Jaxson Angel 6-1, 6-1. Gabe Duchoche-Owen Packard (L) def. Kyler Rowell-Max Caldwell 6-1, 6-1. Kaden Schwerke-James Eichert (L) def. Kade Martin-Kyler Severson 6-1, 6-5.
Wesco 3A/2A South
Shorewood 7, Shorecrest 0
At Shorewood H.S.
Singles: Seb Sanchez (SW) def. Ashton Johnson 6-0, 6-1. Xander Gordon (SW) def. Zane Weber 6-0, 6-0. Zack Binz (SW) def. Miles Garbaccio 6-1, 6-0. Ryan Rosenberg (SW) def. Nathaniel Skonier 6-3, 6-3. Doubles: Eli Sheffield-Riley Boyd (SW) def. Keiran Viswanathan-Shane McMullen 6-0, 6-1. Drew Johnson-Ethan Dong (SW) def. Andrew Broeleit-Noah Koehler 6-0, 6-0. Reid Bley-Alder Macky (SW) def. Asher Martin-Kazuki Stellmon 6-3, 6-1.
Lynnwood 4, Meadowdale 2
At Lynnwood H.S.
Singles: Victor Nguyen (L) def. Alex Schatz 6-2, 6-4. Caleb Angeles (M) def. Kaden Choy 6-3, 6-4. Jaikin Choy (L) def. Conor Bartell 6-1, 2-0. Dylan Huynh (M) def. Payton Cristobal 6-1, 6-1. Doubles: Isamu Nakano-Matthew Vu (L) def. Lance Moua-Taylor Wyckoff 6-0, 6-1. Jacob Seuferling-Jayden He (L) def. Kyong Oh-Nikos Karnickis 6-0, 6-0. No. 3 doubles not held.
Edmonds-Woodway 6, Mountlake Terrace 1
At Mountlake Terrace H.S.
Singles: Nalu Akiona (E) def. Stephen Valmayor 3-6, 6-3, 14-12. Liam Milstead (E) def. Devin Vesvarut 6-3, 7-6 (7-5). Erik Alsdorf (E) def. Tyson Castaneda 6-3, 5-7, 10-7. Eli Ago (E) def. Jayden Nguyen 6-4, 6-1. Doubles: Owen Smith-Brandon Vuong (M) def. Joe Menanno-Will Spear 6-4, 6-4; Logan Rader-Tao Mahoney (E) def. Josh Bozick-Edgar Zheng 6-2, 6-2. Kemuel Argopradipto-Abe Ho (E) def. Carlos Brown-Tenzin Namgyal 6-3, 6-1.
Wesco 3A/2A North
Monroe 7, Marysville Getchell 0
At Monroe H.S.
Singles: Miguel Malagon (Mo) def. James Traver 6-2, 6-0. Isiah Kiehl (Mo) def. Jake Hines 6-0, 6-2. Aiden Shipley (Mo) def. Sawyer Hurja 6-1, 6-1. Camden Potter (Mo) def. Alex Cisiero 6-0, 6-0. Doubles: Ryan Pickens-Lucas Hogle (Mo) def. Yash Ungorala 6-2, 6-0. Ryler Olson-Elias Funston (Mo) def. Gabe Elder-Tate Hurley 6-0, 6-0. Brady William-Eddie Cruz Carmona-Jimmy Kruger 6-3, 6-0.
Everett 7, Marysville Pilchuck 0
At Clark Park
Singles: Brody Rouse (E) defeat Clancy Flynn 6-0, 6-1. Jericho Brown (E) defeat Kayne Khademi 6-1, 6-0. Ethan Buenaventura (E) defeat Brady Holliday 6-1, 6-0.
Gavin Lewis (E) defeat Edgar Hernandez Del Rio 6-1, 6-0. Doubles: Owen Brunni-Evan Brunni (E) defeat Adolfo Ramos-Isaac Harrison 6-0, 6-0. Cobin Chadwick-Maxwell Bowman (E) defeat Alan Roman De La Torre-Luke Mackay 6-0, 6-0. Isaac Taylor-Colton Marks (E) default win.
Snohomish 7, Stanwood 0
At Stanwood H.S.
Singles: Jackson Fawcett (Sn) def Kellan Zill 6-0, 6-1. Tully Van Assche (Sn) def Luiz Otavio Marques Peixoto 6-2, 7-5. Colton Moores (Sn) def Tanner Perez 6-2, 6-2. Ayaan Shariff (Sn) def Brody Siegel 6-4, 6-0. Doubles: Everett Woolley-Alden Graafstra (Sn) def Max Reep-Tanner Requa 7-5, 7-5. Taron Allison-Ryan Fykerud (Sn) def Grady Lamb-Jesse Henken 6-4, 6-3. Noah Calle-Carter Moores (Sn) def Derek Nguyen-Jaden Fozard 6-3, 1-6, 10-6.
Northwest
Ferndale at Lakewood, 4 p.m.
Non-league
Archbishop Murphy 7, Mariner 0
At Gateway M.S.
Singles: Bryce Casanova (A) def. Bien Clarin 6-3, 6-4. Parker Campbell (A) def. Oliver Tetelepta 6-2, 6-1. Charles Teichman (A) def. Jaiden Nguyen 6-1, 7-6 (7-5). Rex Jobe (A) def. Daniel Moce 6-2, 6-3. Doubles: Khaitam Huynh-Nicholas Lewark (A) def. Tom Nguyen-Kevin Lu 6-3, 6-4. Riley Imadhay-Ivan Hernandez (A) def. Hyrum Camara-Herrald Duran 6-0, 6-2. Xavi Wilson-Max Tsang (A) def. Alex Le-Preston 6-1, 6-3.