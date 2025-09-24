Vikings, Wildcats hold spots in football coaches polls
Published 9:00 pm Wednesday, September 24, 2025
Washington State Football Coaches Association Poll: Week 3
Class 4A
1. Lake Stevens
2. Graham-Kapowsin
3. Gonzaga Prep
4. Chiawana
5. Sumner
6. Puyallup
7. Moses Lake
8. Camas
9. Mead
10. Bothell
Class 3A
1. O’Dea
2. Bellevue
3. Eastside Catholic
4. Mount Tahoma
5. Kennewick
6. Enumclaw
7. Lakes
8. Sedro-Woolley 4
9. Lincoln (Tacoma)
10. Mt. Spokane
Class 2A
1. Anacortes
2. Lynden
3. Tumwater
4. Archbishop Murphy
5. Franklin Pierce
6. Othello
7. Sehome
8. Orting
9. East Valley (Yakima)
10. WF West
Class 1A
1. Royal
2. Lynden Christian
3. Cashmere
4. Cascade Christian
5. Montesano
6. King’s
7. Nooksack Valley
8. Mount Baker
9. LaCenter
10. Seton Catholic
Class 2B
1. Freeman
2. Tri-Cities Prep
3. Toledo
4. Okanogan
5. Onalaska
6. Napavine
7. Newport (Newport, WA)
8. Northwest Christian (Colbert)
9. Kittitas
10. Adna
Class 1B
1. Liberty Christian
2. Wahkiakum
3. Almira/Coulee-Hartline
4. DeSales (Walla Walla)
5. Garfield-Palouse
6. Pomeroy
7. Wilbur-Creston
8. Naselle
9. Odessa
10. Neah Bay