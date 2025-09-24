Vikings, Wildcats hold spots in football coaches polls

Published 9:00 pm Wednesday, September 24, 2025

By Aaron Coe

Fireworks explode in the air after Lake Stevens beats Sumner on Friday, Sept. 5, 2025 in Lake Stevens, Washington. (Olivia Vanni / The Herald)

Washington State Football Coaches Association Poll: Week 3

Class 4A

1. Lake Stevens

2. Graham-Kapowsin

3. Gonzaga Prep

4. Chiawana

5. Sumner

6. Puyallup

7. Moses Lake

8. Camas

9. Mead

10. Bothell

Class 3A

1. O’Dea

2. Bellevue

3. Eastside Catholic

4. Mount Tahoma

5. Kennewick

6. Enumclaw

7. Lakes

8. Sedro-Woolley 4

9. Lincoln (Tacoma)

10. Mt. Spokane

Class 2A

1. Anacortes

2. Lynden

3. Tumwater

4. Archbishop Murphy

5. Franklin Pierce

6. Othello

7. Sehome

8. Orting

9. East Valley (Yakima)

10. WF West

Class 1A

1. Royal

2. Lynden Christian

3. Cashmere

4. Cascade Christian

5. Montesano

6. King’s

7. Nooksack Valley

8. Mount Baker

9. LaCenter

10. Seton Catholic

Class 2B

1. Freeman

2. Tri-Cities Prep

3. Toledo

4. Okanogan

5. Onalaska

6. Napavine

7. Newport (Newport, WA)

8. Northwest Christian (Colbert)

9. Kittitas

10. Adna

Class 1B

1. Liberty Christian

2. Wahkiakum

3. Almira/Coulee-Hartline

4. DeSales (Walla Walla)

5. Garfield-Palouse

6. Pomeroy

7. Wilbur-Creston

8. Naselle

9. Odessa

10. Neah Bay

