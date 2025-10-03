King’s falls in five sets for second consecutive match
Published 11:07 pm Friday, October 3, 2025
Weekend prep roundup for Oct. 3-4:
(Note for coaches/scorekeepers: To report results and statistics, email sports@heraldnet.com. Please report results by 10:30 p.m.)
FRIDAY
VOLLEYBALL
Non-league
Cascade Christian 3, King’s 2
Neah Bay 3, Darrington 0
SATURDAY
VOLLEYBALL
Non-league
Granite Falls 3, Mount Vernon Christian 0
GIRLS SOCCER
Northwest
Lynden Christian 5, Lakewood 0
CROSS COUNTRY
Hoka John Payne XC Invite
UNIVERSITY PLACE — Runners from Arlington, Kamiak, King’s, Lake Stevens, Mariner, Marysville Getchell, Mountlake Terrace and Shorecrest, participated in the event, which featured over 100 schools.