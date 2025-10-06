Shorewood downs Edmonds-Woodway to retain league lead at 11-0

Shorewood’s Xander Gordon hits the ball during the boys singles championship match at Snohomish Summer Smash at Snohomish High School in Snohomish, Washington on Sunday, July 21, 2024. (Annie Barker / The Herald)

Prep boys tennis roundup for Monday, Oct. 6:

Wesco 3A/2A South

Shorewood 6, Edmonds-Woodway 1

At Edmonds-Woodway H.S.

Singles: Seb Sanchez (S) def. Nalu Akiona 6-3, 6-1. Xander Gordon (S) def. Liam Milstead 6-0, 6-0. Zach Binz (S) def. Erik Alsdorf 6-0, 6-1. Eli Ayol (E) def. Ryan Rosenberg 4-6, 6-3, 1-0; Doubles: Eli Sheffield-Riley Boyd (S) def. Joe Menanno-Will Spear 6-1, 7-6. Drew Johnson-Ethan Dong (S) def. Logan Rader-Tao Mahoney 6-3, 6-0. Kristian Hagemeier-Reid Bley (S) def. Benny Huerta-Toshi Gilginis 6-3, 6-2.

Lynnwood 4, Shorecrest 3

At Lynnwood H.S.

Singles: Victor Nguyen (L) def. Ashton Johnson 0-6, 6-2, 10-6. Zane Weber (S) def. Brandon Tran 2-6, 6-3, 10-3. Nathaniel Skonier (S) def. Kaden Chor 6-1, 6-1. Cole Betancourt (L) def. Andrew Broweleit 6-1, 6-1; Doubles: Miles Garbaccio-Asher Martin (S) def. Isamu Nakamo-Matthew Vu 6-2, 6-3. Jacob Seuferling-Jayden He (L) def. Keiran Viswanathan-Shane McMullen 6-3, 6-3. Jaikin Choy-Simon Huynh (L) def. Micah Koehler-Noah Koehler 6-3, 6-2.

Mountlake Terrace 6, Archbishop Murphy 1

At Mountlake Terrace H.S.

Singles: Steven Valmayor (M) def. Bryce Casanova 6-1, 6-1. Kevin Vesvarut (M) def. Xavi Wilson 6-0, 6-0. Jayden Nguyen (M) def. Nicholas Lewark 6-1, 6-0. Gabe Jolosky (M) def. Rex Jobe 6-4, 2-6, 10-8; Doubles: Owen Smith-Brandon Vuong (M) def. Parker Campbell-Khaitan Huynh 6-0, 6-3. Edgar Zheng-Tyson Castaneda (M) def. Charles Teichman-Riley Imadhay 6-0, 6-2. Henry Fahey, Ivan Hernandez (A) def. Josh Bozick-Tenzin Namgyal 1-6, 6-4, 11-9.

Wesco 3A/2A North

Snohomish 6, Everett 1

At Clark Park

Singles: Jackson Fawcett (S) def. Brodey Rouse 6-0, 6-1. Tully VanAssche (S) def. Jericho Brown 6-1, 6-0. Colton Moores (S) def. Samuel Russell 6-0, 6-0. Ayaan Shariff (S) def. Ethan Buenaventura 6-0, 6-2; Doubles: Everett Woolley-Alden Graffstrol (S) def. Owen Brunni-Evan Brunni 6-0, 6-1. Taron Allison-Ryan Fykerud (S) def. Maxwell Bowman-Cobin Chadwick 6-4, 6-4. Issac Taylor-Elisha Hekker (E) def. Noah Calle-Carter Moores 2-6, 6-2, 13-11.

Stanwood 5, Monroe 2

At Monroe H.S.

Singles: Kellan Zill (S) def. Isaiah Kiehl 6-3, 6-3. Oscar Cabe (S) def. Ryan Pickens 6-2, 6-1. Luiz Marques Peixoto (S) def. Ryder Olson 6-0, 6-0. Grady Lamb (S) def. Casey Grantham 6-3, 7-6(5); Doubles: Miguel Malagon-Aiden Shipley (M) def. Max Reap-Tanner Requa 6-2, 6-2. Lucas Hogle-Elias Funston (M) def. Tanner Perez-Steven Doersam 6-3, 6-1. Derek Nguyen-Brody Siegel (S) def. Christian Macfarlane-Mark Gochnauer 6-3, 6-3.

Wesco 4A

Jackson 7, Mariner 0

At Jackson H.S.

Singles: Ashton Bergman (J) def. Jaiden Nguyen 6-1, 6-1. Vivaan Pillai (J) def. Alex Le 6-0, 6-1. J.J. Moreno (J) def. Daniel Moce 6-0, 6-0. Samir Samikov (J) def. Thales Pham 6-0, 6-0; Doubles: David Song-Jordan Gagon (J) def. Tom Nguyen-Kevin Lu 6-0, 6-1. Dev Aragwal-Saurish Srivastava (J) def. Oliver Tetelepta-Bien Clarin 6-0, 6-0. Daniel Yoon-Arohan Basak (J) def. Herrald Duran-Hyrum Camara 6-0, 6-0.

Kamiak 5, Lake Stevens 2

At Lake Stevens H.S.

Singles: Levi Seslar (K) def. Caiden Bernstein 6-1, 6-4. Saahitha Vangala (L) def. Chris McCollough 7-5, 2-6, 10-8. Edward Hammar (K) def. Conner Anders-Freshwater 6-1, 6-0. Christian Shin (K) def. Kaden Schwenke 6-4, 6-2; Doubles: Dylan Kim-Taylor Pyan (K) def. Colby Flanders-Andres Robles 6-4, 6-4. Owen Packard-Peter Lapin (L) def. Keagen Estes-Aiden Kim 6-2, 4-6, 10-7. Zane Labugen-Paul Ha (K) def. Clement Vrillace-James Eichert 3-6, 6-0, 10-4.

Glacier Peak 7, Arlington 0

At Arlington H.S.

Singles: Ishan Prabhune (G) def. Thomas Tsoukalas 6-0, 6-0. Abinar Mederametla (G) def. Charles Ellwanger 6-1, 6-2. Ethan Work (G) def. Kyler Severson 6-3, 6-0. Adam Schmulerich (G) def. Kade Martin 7-5, 6-0; Doubles: Marcus Xu-Nathan Olson (G) def. Jay Rusko-Jaxson Angel 6-0, 6-1. Ryan Macauley-Krew Russin (G) def. Eli Hoover-Kyler Rowell 6-0, 6-3. Dalton Olson-Jason Kim (G) def. Max Caldwell-Axson Civico 6-1, 6-4.

Non-league

Cascade 6, Marysville Getchell 1

At Marysville Getchell H.S.

Singles: Clarence Bobadilla (C) def. Jonah Crain 4-6, 6-1, 10-4. Jordan Marquez (C) def. James Traver 6-3, 6-1. Kai Loeung (C) def. Jake Hines 6-3, 6-2. Sawyer Hurja (M) def. Anthony Ly 7-6(3), 6-0; Doubles: Ted Trinh-Jiang Yang (C) def. Yash Ungarala-Diego Munoz 6-0, 6-1. David Tran-Agustine Dang (C) def. Gabe Elder-Tate Hurley 6-0, 6-0. Kian Arayata-Roel Fuguiao (C) def. Jimmy Kruger-Alex Cisnero 6-3, 6-1.

Meadowdale 7, Marysville Pilchuck 0

At Meadowdale H.S.

Singles: Alex Schatz (M) def. Jackson Watson 6-2, 6-2. Caleb Angeles (M) def. Felix Beach 6-1, 6-0. Dylan Nguyen (M) def. Kayne Khafemi 6-0, 6-0. (M) won by forfeit; Doubles: Lance Moua-Taylor Wyckoff (M) def. Brady Holliday-Emmett Beecher 6-0, 6-0. Kai Rowse-Kyong Oh (M) 6-1, 6-0. Henry Hagen-Nikos Karnikis (M) def Alan Roman de la Torre-Luke Mackay 6-1, 6-0

Northwest

Squalicum at Lakewood, score not reported