Shorewood downs Edmonds-Woodway to retain league lead at 11-0

Published 9:54 pm Monday, October 6, 2025

By Qasim Ali

Shorewood’s Xander Gordon hits the ball during the boys singles championship match at Snohomish Summer Smash at Snohomish High School in Snohomish, Washington on Sunday, July 21, 2024. (Annie Barker / The Herald)

Shorewood’s Xander Gordon hits the ball during the boys singles championship match at Snohomish Summer Smash at Snohomish High School in Snohomish, Washington on Sunday, July 21, 2024. (Annie Barker / The Herald)

Prep boys tennis roundup for Monday, Oct. 6:

(Note for coaches/scorekeepers: To report results and statistics, email sports@heraldnet.com. Please report results by 10:30 p.m.)

Wesco 3A/2A South

Shorewood 6, Edmonds-Woodway 1

At Edmonds-Woodway H.S.

Singles: Seb Sanchez (S) def. Nalu Akiona 6-3, 6-1. Xander Gordon (S) def. Liam Milstead 6-0, 6-0. Zach Binz (S) def. Erik Alsdorf 6-0, 6-1. Eli Ayol (E) def. Ryan Rosenberg 4-6, 6-3, 1-0; Doubles: Eli Sheffield-Riley Boyd (S) def. Joe Menanno-Will Spear 6-1, 7-6. Drew Johnson-Ethan Dong (S) def. Logan Rader-Tao Mahoney 6-3, 6-0. Kristian Hagemeier-Reid Bley (S) def. Benny Huerta-Toshi Gilginis 6-3, 6-2.

Lynnwood 4, Shorecrest 3

At Lynnwood H.S.

Singles: Victor Nguyen (L) def. Ashton Johnson 0-6, 6-2, 10-6. Zane Weber (S) def. Brandon Tran 2-6, 6-3, 10-3. Nathaniel Skonier (S) def. Kaden Chor 6-1, 6-1. Cole Betancourt (L) def. Andrew Broweleit 6-1, 6-1; Doubles: Miles Garbaccio-Asher Martin (S) def. Isamu Nakamo-Matthew Vu 6-2, 6-3. Jacob Seuferling-Jayden He (L) def. Keiran Viswanathan-Shane McMullen 6-3, 6-3. Jaikin Choy-Simon Huynh (L) def. Micah Koehler-Noah Koehler 6-3, 6-2.

Mountlake Terrace 6, Archbishop Murphy 1

At Mountlake Terrace H.S.

Singles: Steven Valmayor (M) def. Bryce Casanova 6-1, 6-1. Kevin Vesvarut (M) def. Xavi Wilson 6-0, 6-0. Jayden Nguyen (M) def. Nicholas Lewark 6-1, 6-0. Gabe Jolosky (M) def. Rex Jobe 6-4, 2-6, 10-8; Doubles: Owen Smith-Brandon Vuong (M) def. Parker Campbell-Khaitan Huynh 6-0, 6-3. Edgar Zheng-Tyson Castaneda (M) def. Charles Teichman-Riley Imadhay 6-0, 6-2. Henry Fahey, Ivan Hernandez (A) def. Josh Bozick-Tenzin Namgyal 1-6, 6-4, 11-9.

Wesco 3A/2A North

Snohomish 6, Everett 1

At Clark Park

Singles: Jackson Fawcett (S) def. Brodey Rouse 6-0, 6-1. Tully VanAssche (S) def. Jericho Brown 6-1, 6-0. Colton Moores (S) def. Samuel Russell 6-0, 6-0. Ayaan Shariff (S) def. Ethan Buenaventura 6-0, 6-2; Doubles: Everett Woolley-Alden Graffstrol (S) def. Owen Brunni-Evan Brunni 6-0, 6-1. Taron Allison-Ryan Fykerud (S) def. Maxwell Bowman-Cobin Chadwick 6-4, 6-4. Issac Taylor-Elisha Hekker (E) def. Noah Calle-Carter Moores 2-6, 6-2, 13-11.

Stanwood 5, Monroe 2

At Monroe H.S.

Singles: Kellan Zill (S) def. Isaiah Kiehl 6-3, 6-3. Oscar Cabe (S) def. Ryan Pickens 6-2, 6-1. Luiz Marques Peixoto (S) def. Ryder Olson 6-0, 6-0. Grady Lamb (S) def. Casey Grantham 6-3, 7-6(5); Doubles: Miguel Malagon-Aiden Shipley (M) def. Max Reap-Tanner Requa 6-2, 6-2. Lucas Hogle-Elias Funston (M) def. Tanner Perez-Steven Doersam 6-3, 6-1. Derek Nguyen-Brody Siegel (S) def. Christian Macfarlane-Mark Gochnauer 6-3, 6-3.

Wesco 4A

Jackson 7, Mariner 0

At Jackson H.S.

Singles: Ashton Bergman (J) def. Jaiden Nguyen 6-1, 6-1. Vivaan Pillai (J) def. Alex Le 6-0, 6-1. J.J. Moreno (J) def. Daniel Moce 6-0, 6-0. Samir Samikov (J) def. Thales Pham 6-0, 6-0; Doubles: David Song-Jordan Gagon (J) def. Tom Nguyen-Kevin Lu 6-0, 6-1. Dev Aragwal-Saurish Srivastava (J) def. Oliver Tetelepta-Bien Clarin 6-0, 6-0. Daniel Yoon-Arohan Basak (J) def. Herrald Duran-Hyrum Camara 6-0, 6-0.

Kamiak 5, Lake Stevens 2

At Lake Stevens H.S.

Singles: Levi Seslar (K) def. Caiden Bernstein 6-1, 6-4. Saahitha Vangala (L) def. Chris McCollough 7-5, 2-6, 10-8. Edward Hammar (K) def. Conner Anders-Freshwater 6-1, 6-0. Christian Shin (K) def. Kaden Schwenke 6-4, 6-2; Doubles: Dylan Kim-Taylor Pyan (K) def. Colby Flanders-Andres Robles 6-4, 6-4. Owen Packard-Peter Lapin (L) def. Keagen Estes-Aiden Kim 6-2, 4-6, 10-7. Zane Labugen-Paul Ha (K) def. Clement Vrillace-James Eichert 3-6, 6-0, 10-4.

Glacier Peak 7, Arlington 0

At Arlington H.S.

Singles: Ishan Prabhune (G) def. Thomas Tsoukalas 6-0, 6-0. Abinar Mederametla (G) def. Charles Ellwanger 6-1, 6-2. Ethan Work (G) def. Kyler Severson 6-3, 6-0. Adam Schmulerich (G) def. Kade Martin 7-5, 6-0; Doubles: Marcus Xu-Nathan Olson (G) def. Jay Rusko-Jaxson Angel 6-0, 6-1. Ryan Macauley-Krew Russin (G) def. Eli Hoover-Kyler Rowell 6-0, 6-3. Dalton Olson-Jason Kim (G) def. Max Caldwell-Axson Civico 6-1, 6-4.

Non-league

Cascade 6, Marysville Getchell 1

At Marysville Getchell H.S.

Singles: Clarence Bobadilla (C) def. Jonah Crain 4-6, 6-1, 10-4. Jordan Marquez (C) def. James Traver 6-3, 6-1. Kai Loeung (C) def. Jake Hines 6-3, 6-2. Sawyer Hurja (M) def. Anthony Ly 7-6(3), 6-0; Doubles: Ted Trinh-Jiang Yang (C) def. Yash Ungarala-Diego Munoz 6-0, 6-1. David Tran-Agustine Dang (C) def. Gabe Elder-Tate Hurley 6-0, 6-0. Kian Arayata-Roel Fuguiao (C) def. Jimmy Kruger-Alex Cisnero 6-3, 6-1.

Meadowdale 7, Marysville Pilchuck 0

At Meadowdale H.S.

Singles: Alex Schatz (M) def. Jackson Watson 6-2, 6-2. Caleb Angeles (M) def. Felix Beach 6-1, 6-0. Dylan Nguyen (M) def. Kayne Khafemi 6-0, 6-0. (M) won by forfeit; Doubles: Lance Moua-Taylor Wyckoff (M) def. Brady Holliday-Emmett Beecher 6-0, 6-0. Kai Rowse-Kyong Oh (M) 6-1, 6-0. Henry Hagen-Nikos Karnikis (M) def Alan Roman de la Torre-Luke Mackay 6-1, 6-0

Northwest

Squalicum at Lakewood, score not reported

