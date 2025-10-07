Shorecrest, Kamiak dominate Tuesday multi-team meets
Published 10:03 pm Tuesday, October 7, 2025
Prep girls swimming roundup for Tuesday, Oct. 7:
Wesco
Shorecrest 106, Meadowdale 57
Shorecrest 106, Lynnwood 57
At Lynnwood Pool
200 medley relay—Shorecrest (Ella Luu, Avery Leptich, Anna Bendiksen, Lauren Reeves) 2:07.10; 200 freestyle—Nina Anderson (M) 2:21.03; 200 individual medley—Anya Scott (S) 2:52.80; 50 freestyle—Bendiksen (S) 27.62; 100 butterfly—Charlotte Phillips (S) 1:10.49; 100 freestyle—Reeves (S) 1:03.20; 500 freestyle—Sophie Magnusson (S) 7:20.90; 200 freestyle relay—Shorecrest (Phillips, Ada Hopper, Sadie Halset, Walker Temme) 1:56.21; 100 backstroke—Dylan Buechler-Flack (M) 1:04.94; 100 breaststroke—Lexi Coates (L) 1:19.45; 400 freestyle relay—Shorecrest (Audrina Parsons, Halset, Gigi Garbaccio, Liza Whorley) 4:17.40.
Kamiak 131, Marysville Pilchuck 19
Kamiak 111, Marysville Getchell 46
Kamiak 141, Mariner 11
Marysville Pilchuck 75, Mariner 24
Marysville Getchell 104, Mariner 12
At Kamiak H.S.
200 medley relay—Kamiak (Kiara Berger, Ella Jafari, Fiona Ge, Aspen Van Auken) 2:20.90; 200 freestyle—Katherine Carlson (MG) 2:12.53; 50 freestyle—Sean Carr (South Whidbey) 27.39; Diving—Avery Fairchild (K) 127.20; 100 butterfly—Stephanie Yang (K) 1:21.62; 100 freestyle—Hallie Higgins (MP) 1:00.05; 500 freestyle—Ge (K) 6:36.40; 200 freestyle relay—Kamiak (Katie Zou, Jafari, Berger, Ge) 2:00.18; 100 backstroke—Loghan LaMay (K) 1:28.42; 100 breaststroke—Olivia Griffin (K) 1:39.85; 400 freestyle relay—Kamiak (Jayden Barnes, LaMay, Evie Lucas, Elena Zauli) 5:19.29.