Experts make their Week 10 predictions

Published 7:30 am Thursday, November 6, 2025

By Aaron Coe

Stanwood's Michael Mascotti relays the next play to his teammates during football practice on Monday, Aug. 29, 2022 in Stanwood, Washington. (Olivia Vanni / The Herald)

Here are the picks for Week 10 of the high school football season from the experts:

Aaron Coe | Herald Sports Editor

Lake Stevens over Woodinville (KRKO radio)

Glacier Peak over Tahoma

Skyline over Arlington

Puyallup over Kamiak

Seattle Prep over Mountlake Terrace

Enumclaw over Shorewood

Rainier Beach over Stanwood

O’Dea over Snohomish

Tumwater over Sultan

Archbishop Murphy over Pullman

La Center over Granite Falls

King’s over Nooksack Valley

Tulalip Heritage over North Beach

Jackson over Monroe

Everett over Mariner

Marysville Getchell over Lynnwood

Lakewood over Blaine

Shorecrest over Cascade

Edmonds-Woodway over Squalicum

Meadowdale over North Creek

Last week’s record: 13-2

Season record: 126-31

— — — — — —

Tom Lafferty | KRKO Radio

Lake Stevens over Woodinville (KRKO radio)

Glacier Peak over Tahoma

Skyline over Arlington

Puyallup over Kamiak

Mountlake Terrace over Seattle Prep

Enumclaw over Shorewood

Rainier Beach over Stanwood

O’Dea over Snohomish

Tumwater over Sultan

Archbishop Murphy over Pullman

Granite Falls over La Center

Nooksack Valley over King’s

Tulalip Heritage over North Beach

Jackson over Monroe

Everett over Mariner

Marysville Getchell over Lynnwood

Blaine over Lakewood

Shorecrest over Cascade

Squalicum over Edmonds-Woodway

Meadowdale over North Creek

Last week’s record: 14-1

Season record: 122-35

— — — — — —

Steve Willits | Co-Host Prep Sports Weekly

Woodinville over Lake Stevens (KRKO radio)

Glacier Peak over Tahoma

Skyline over Arlington

Puyallup over Kamiak

Seattle Prep over Mountlake Terrace

Enumclaw over Shorewood

Rainier Beach over Stanwood

O’Dea over Snohomish

Tumwater over Sultan

Archbishop Murphy over Pullman

La Center over Granite Falls

Nooksack Valley over King’s

Tulalip Heritage over North Beach

Jackson over Monroe

Mariner over Everett

Marysville Getchell over Lynnwood

Lakewood over Blaine

Shorecrest over Cascade

Squalicum over Edmonds-Woodway

North Creek over Meadowdale

Last week’s record: 13-2

Season record: 127-30

