Experts make their Week 10 predictions
Published 7:30 am Thursday, November 6, 2025
Here are the picks for Week 10 of the high school football season from the experts:
Aaron Coe | Herald Sports Editor
Lake Stevens over Woodinville (KRKO radio)
Glacier Peak over Tahoma
Skyline over Arlington
Puyallup over Kamiak
Seattle Prep over Mountlake Terrace
Enumclaw over Shorewood
Rainier Beach over Stanwood
O’Dea over Snohomish
Tumwater over Sultan
Archbishop Murphy over Pullman
La Center over Granite Falls
King’s over Nooksack Valley
Tulalip Heritage over North Beach
Jackson over Monroe
Everett over Mariner
Marysville Getchell over Lynnwood
Lakewood over Blaine
Shorecrest over Cascade
Edmonds-Woodway over Squalicum
Meadowdale over North Creek
Last week’s record: 13-2
Season record: 126-31
Tom Lafferty | KRKO Radio
Lake Stevens over Woodinville (KRKO radio)
Glacier Peak over Tahoma
Skyline over Arlington
Puyallup over Kamiak
Mountlake Terrace over Seattle Prep
Enumclaw over Shorewood
Rainier Beach over Stanwood
O’Dea over Snohomish
Tumwater over Sultan
Archbishop Murphy over Pullman
Granite Falls over La Center
Nooksack Valley over King’s
Tulalip Heritage over North Beach
Jackson over Monroe
Everett over Mariner
Marysville Getchell over Lynnwood
Blaine over Lakewood
Shorecrest over Cascade
Squalicum over Edmonds-Woodway
Meadowdale over North Creek
Last week’s record: 14-1
Season record: 122-35
Steve Willits | Co-Host Prep Sports Weekly
Woodinville over Lake Stevens (KRKO radio)
Glacier Peak over Tahoma
Skyline over Arlington
Puyallup over Kamiak
Seattle Prep over Mountlake Terrace
Enumclaw over Shorewood
Rainier Beach over Stanwood
O’Dea over Snohomish
Tumwater over Sultan
Archbishop Murphy over Pullman
La Center over Granite Falls
Nooksack Valley over King’s
Tulalip Heritage over North Beach
Jackson over Monroe
Mariner over Everett
Marysville Getchell over Lynnwood
Lakewood over Blaine
Shorecrest over Cascade
Squalicum over Edmonds-Woodway
North Creek over Meadowdale
Last week’s record: 13-2
Season record: 127-30