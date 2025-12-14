Arlington wins Saturday’s A-Town Throwdown
Published 2:30 pm Sunday, December 14, 2025
Prep boys wrestling roundup for Saturday, Dec. 13:
A-Town Throwdown
Team scores
At Arlington H.S.
1. Arlington 427.5; 2. Oak Harbor 256.5; 3. Meadowdale 206.5; 4. Everett 145; 5. Kamiak 127.5; 8. Cascade 84; 9. Jackson 79.5;
Championship matches
106—Ayden Edejer (OH) pinned Fisher Houk (E) 1:31; 113—Emmett Decker (A) dec. Jhamarrion Jones (OH) 16-15; 120—Quintan Parsons (A) dec. over Alex Boe-Flores (C) 12-6; 126—Cameron Grant (E) maj. dec. Jacob McCarty (B) 21-9; 132—Justus De Jesus (OD) dec. Curtis Warner (A) 7-4; 138—Michael Baxter (A) pinned Darey Pestana (E) 1:32; 144—Atheer Alwadi (A) dec. Christopher Ramirez (M) 11-7; 150—Logan Palmer (M) dec. Neeko Leonard (OH) 6-2; 157—Dayton Fitzgibbon (A) dec. Max Minkov (I) 4-1; 165—Cole Canell (A) pinned Ian Park (K) 0:52; 175—Tre Haines (A) maj. dec. over Oliver Serralles (I) 19-6; 190—Sonny Powell (B) dec. Isaac Sampedro (OH) 7-3; 215—Jamier Perry (M) tech. fall Jacob Silver (OH) 21-5; 285—Malachi Ebai (OH) tech. fall Jaxson Hulbert (M) 20-4.
Rick Sanders Invitational
PORTLAND — Edmonds-Woodway’s Augie Hurtado (175) and Edson Belizaire (285) won individual titles to lead the Warriors to a fifth-place finish in the 27-team event.
Full results can be found HERE.
Covtown Throwdown
COVINGTON — Shorecrest’s Avi Wylen won the individual title at 150 pounds to help the Scots finish seventh at Kentlake H.S.
Full results can be found HERE.
Decatur Duals
Marysville Pilchuck 76, Hazen 6
106—Erwin Castillo (M) pinned Braden Le 2:43; 113—Eric Aguirre-Sarmiento (M) won by forfeit; 120—Jayden Betancourt-Lopez (M) won by forfeit; 126—Garrett Turner (M) pinned Maury De Anda-Lopez 3:05; 132—Dylan Turner (M) pinned Jose Perez 3:31; 138—Gunner Janes (M) pinned Nathan Nguyen 2:31; 144—Maxwell Woodall (M) pinned Rylin Thambynayagam 1:07; 157—Emony Villa-Johnson (M) pinned Devin Chan 1:29; 157—Kaleo Anderson (M) won by forfeit; 165—Braylen Woodard (H) pinned Lucas Gourley 2:16; 175—Zayne Fast (M) won by forfeit; 190—Sebastian Eagle (M) pinned John Patten 1:43; 215—Aiden Eagle (M) maj. dec. Daryn Macaraeg 15-6; 285—Santiago Jimenez (M) pinned James Springfielt 0:55.
Marysville Pilchuck 65, Decatur 18
113—Jairus Siasat (D) pinned Eric Aguirre-Sarmiento 1:53; 120—Sean Thomas (D) pinned Jayden Betancourt-Lopez 5:14; 126—Garrett Turner (M) pinned Cedric Smith 0:36; 132—Dylan Turner (MA) pinned Mark Jullian Obrero 1:58; 138—Gunner Janes (M) pinned Elliot Kwan 0:21; 144—Maxwell Woodall (M) pinned Michael Avecilla 1:05; 150—Kaleo Anderson (M) pinnedBodhi Smith 0:17; 157—Emony Villa-Johnson (M) tech. fall Fisher Luft 17-1; 165—Lucas Gourley (M) pinned Joshua Marin 1:24; 175—Jayden Walker (D) pinned Zayne Fast 0:30; 190—Sebastian Eagle (M) pinned Caleb Njehu 0:47; 215—Steven Morales (M) pinned Tyson Marney 1:48; 285—Santiago Jimenez (M) pinned Armando Guerrero 1:07; 106—Erwin Castillo (M) pinned Chase Ryder 1:03.
Marysville Pilchuck 65, Issaquah 15
126—Garrett Turner (M) pinned Jasper Lawrence Feduff 2:26; 132—Brady Holliday (M) pinned Abbas Majeed 2:22; 138—Gunner Janes (M) pinned Grayson Shin 0:12; 144—Maxwell Woodall (M) pinned Logan Harold Flynn 2:54; 150—Kaleo Anderson (M) pinned Jefferson Norris 2:39; 157—Emony Villa-Johnson (M) won by forfeit; 165—Cole Jones Longstreet (M) pinned Andrew Sorenson 4:09; 175—Dominic Ungaro (I) pinned Zayne Fast 1:30; 190—Sebastian Eagle (M) tech. fall Peter Hug 20-3; 215—Aiden Eagle (M) won by forfeit;285—Sam Wilkes (I) dec. Steven Morales 4-1; 106—Elijah Feduff (I) pinned Erwin Castillo 4:45; 113—Eric Aguirre-Sarmiento (M) pinned Gary Ladd 3:39; 120—Jayden Betancourt-Lopez (M) won by forfeit.
Marysville Pilchuck 42, Silas 30
106—Erwin Castillo (M) won by forfeit; 113—Eric Aguirre-Sarmiento (M) pinned Brian Phan 2:20; 120—Adrian Windsor (S) pinned Jayden Betancourt-Lopez 0:59; 126—Donald Hetrick (S) dec. Garrett Turner 14-10; 132—Brady Holliday (M) dec. Evan Condon 3-0; 138—Gunner Janes (M) pinned Xavier Blackmore 2:46; 144—Maxwell Woodall (M) pinned Chance Aparis 1:00; 150—Derek Atkins (S) pinned Kaleo Anderson 1:14; 157—Emony Villa-Johnson (M) pinned Levi Cruz-Pardo 3:06; 165—Cole Jones Longstreet (M) pinned Shay Livnat 2:45; 175—Roman Thornton (S) pinned Zayne Fast 0:50; 190—Aaron Entwistle (S) dec. Sebastian Eagle 7-3; 215—Aiden Eagle (M) dec. Emmett Stewart 4-1; 285—Zachary Nelson (S) pinned Santiago Jimenez 1:36.
Shorewood 48, Franklin Pierce 27
106—Double Forfeit; 113—Derek Norton (S) won by forfeit; 120—Easten Edens (S) pinned Jose Rodriguez 0:48; 126—Raynor Jameson (F) pinned Justin Widnyana 0:50; 132—Gabriel San Nicolas (F) dec. Yaphet Habtom 14-8; 138—Matbeal Dinka (S) pinned Judah Hemmings 0:30; 144—Eoin Ritter (S) won by forfeit; 150—Elijah Jepsen (S) pinned Aaron Conrad 0:11; 157—Maximus Uckun (S) pinned Matthew Behm 3:33; 165—Carter Gregory (F) pinned Mohan Liu 3:03; 175—Hezekiah Graham (S) pinned Brandon Amaral Lamas 2:29; 190—Lukas Probizanski (S) pinned Gabriel Arriola-Meja 3:01; 215—Jullian Amadeo (F) pinned Baboucarr Cham 2:57; 285—Ethan Brown (F) won by forfeit.
Shorewood 38, Issaquah 38
113—Gary Ladd (I) pinned Derek Norton 1:25; 120—JJ Jimenez (S) won by forfeit; 126—Easten Edens (S) pinned Jack Bryan Zidar 5:10; 132—Yaphet Habtom (S) dec. Abbas Majeed 11-4; 138—Matbeal Dinka (S) tech. fall Grayson Shin 4:46; 144—Logan Harold Flynn (I) maj. dec. Eoin Ritter 15-4; 150—Elijah Jepsen (S) pinned Uno Garcia 3:29; 157—Maximus Uckun (S) pinned Jefferson Norris 0:46; 165—Andrew Sorenson (I) pinned Mohan Liu 1:06; 175—Brycen True (I) maj. dec. Hezekiah Graham 12-3; 190—Lukas Probizanski (S) won by forfeit; 215—Preston True (I) pinned Baboucarr Cham 3:18; 285—Steven Anthony Friday (I) won by forfeit; 106—Elijah Feduff (I) won by forfeit.
Silas 42, Shorewood 24
106—Double Forfeit; 113—Brian Phan (S) dec. Derek Norton 16-10; 120—Adrian Windsor (S) pinned Easten Edens 1:00; 126—Kelton Sweeney (S) pinned Justin Widnyana 2:28; 132—Donald Hetrick (S) dec. Yaphet Habtom 5-0; 138—Xavier Blackmore (S) dec. Matbeal Dinka 11-9; 144—Chance Aparis (S) tech. fall Eoin Ritter 2:54; 150—Elijah Jepsen (S) pinned Derek Atkins 0:58; 157—Maximus Uckun (S) pinned Levi Cruz-Pardo 3:02; 165—Roman Thornton (S) pinned Mohan Liu 1:40; 175—Hezekiah Graham (S) pinned Shay Livnat 3:00; 190—Lukas Probizanski (S) pinned Aaron Entwistle 1:53; 215—Emmett Stewart (S) maj. dec. Baboucarr Cham 10-2; 285—Ryan Austin (S) won by forfeit.
Shorewood 51, Todd Beamer 18
106—Double Forfeit; 113—Derek Norton (S) pinned Sekou Bangoura 1:24; 120—Double Forfeit126—Caleb Clemans (T) pinned Easten Edens 3:22; 132—Yaphet Habtom (S) won by forfeit; 138—Matbeal Dinka (S) pinned Trevor Johnson 0:52; 144—Brysen Paredes (T) pinned Eoin Ritter 0:54; 150—Elijah Jepsen (S) pinned Brayden Carr 1:44; 157—Maximus Uckun (S) pinned Jeremy Tay 2:41; 165—Isaac Turner (T) pinned Mohan Liu 3:17; 175—Hezekiah Graham (S) dec. Javier Gamboa 9-5; 190—Lukas Probizanski (S) pinned Biniam Wersom 1:26; 215—Baboucarr Cham (S) pinned Elijah Paris 2:00; 285—Matthew Kelly (S) won by forfeit.