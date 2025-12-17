Lakewood girls, Edmonds-Woodway boys wrestling pick up dual wins
Published 11:25 pm Wednesday, December 17, 2025
Prep roundup for Wednesday, Dec. 17:
GIRLS WRESTLING
Northwest
Lakewood 30, Squalicum 18
At Squalicum H.S.
100—Faith White (S) pinned Ashley Juarez 4:28; 105—Lakewood won by forfeit; 110—Fiona George (S) won by forfeit; 115—Double forfeit; 120—Double forfeit; 125—Roxy Deakin (L) pinned Meagan McLaughlin 4:39; 130—Claire Hume (S) pinned Ellie Schoenbachler 1:59; 135—Gemma Wennberg (L) won by forfeit; 140—Double forfeit; 145—Ava Hozail (L) won by forfeit; 155—Tabitha Brooks (L) pinned Jocelyn Hartzell 3:07; 170—Double forfeit; 190—Double forfeit; 235—Double forfeit..S.
Wesco
Snohomish 63, Shorewood 33
At Shorewood H.S.
100—Mia Gonzalez-Massey (Sn) pinned Lynn Ou 2:53; 105—Vivian Sherrard (Sh) dec. Elsa Landon 9-4; 110—Genevieve Evers (Sn) won by forfeit; 115—Brynna Yalowicki (Sn) won by forfeit; 120—Finley Houck (Sh) won by forfeit; 125—Juliet Moser (Sh) pinned Maddison Morse 1:00; 130—Peyton Skelly (Sn) won by forfeit; 135—Freya Schwabenbauer (Sn) won by forfeit; 140—Abigail Gamm (Sn) pinned Eliana Van Horn 4:56; 145—Tatum Briels (Sn) won by forfeit; 155—Audrey Briels (Sn) pinned Sarah Norton 2:47; 170—Emily Mauro (Sn) won by forfeit; 190—Double Forfeit; 235—Ella Dauncey (Sn) won by forfeit.
Arlington 48, Kamiak 24
Arlington 42, Mariner 36
Glacier Peak 66, Kamiak 6
Glacier Peak 66, Mariner 12
Marysville Pilchuck, Marysville Getchell, Stanwood at Everett, scores not reported
BOYS WRESTLING
Non-league
Edmonds-Woodway 69, Jackson 12
At Edmonds-Woodway H.S.
106—Caden Nakajima (J) won by forfeit; 113—Isaiah Meyer (E) won by forfeit; 120—Alex Krumov (E) won by forfeit; 126—Jude Haines (E) tech. fall Talon Pyle 18-2; 132—Aidan Duong (E) pinned Ronin Johnson 1:24; 138—Aziret Bakytov (E) pinned Casey Peterson 4:32; 144—Owen Smith (E) tech. fall Wyatt Larson 18-1; 150—Roland Rapelje (E) pinned Isaiah Van Diest 5:21; 157—Dylan Rice (E) pinned Weston Moore 1:08; 165—Silas Meyer (E) pinned Connor Carrillo 3:28; 175—Augie Hurtado (E) pinned Haydara Kuba 1:59; 190—Michael Reihing (J) pinned Eli Hershey 1:57; 215—Alex White (E) pinned Demmanual Abuga 1:19; 285—Edson Belizaire (E) tech. fall Timothy Dorokhov 15-0.
Marysville Getchell at Mount Vernon, canceled
GIRLS FLAG FOOTBALL
Non-league
Monroe 28, Bellingham 7
Monroe 35, Sehome 0
Jackson 21, Sehome 14
Jackson 23, Bellingham 0
Lynden 42, Cascade 6
Lynden 35, Everett 0
Northwest
Lakewood 9, Squalicum 7
Lakewood 21, Ferndale 2