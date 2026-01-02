Area stars shine on all-state football teams
Published 10:56 am Friday, January 2, 2026
The Washington State Football Coaches Association (WSFCA) has released its all-state football teams for the 2025 season, headlined by five Lake Stevens players, including The Herald’s Offensive Player of the Year in QB Blake Moser, on the 4A team. 2A state champion Archbishop Murphy netted four selections, led by The Herald’s Defensive Player of the Year in DE/TE Jack Sievers, who won Overall Player of the Year honors in the class. Between the 4A, 3A and 2A teams announced, area players accounted for 12 spots across four schools.
Bold indicates 4A and 3A area players.
4A all-state team
Quarterbacks
Brady Jay, Sr. — Moses Lake (Offensive Player of the Year)
Blake Moser, Jr. — Lake Stevens
Running Backs
Lance McGee, Sr. — Sumner (Overall Player of the Year)
Briytan Bailey, So. — Puyallup
Jayvian Ferrell-Gilkey, Jr. — Lake Stevens
Wide Receivers
Brody Bocek, Sr. — Richland
Lawson Looker, Sr. — Puyallup
Seth Price, Jr. — Lake Stevens
Kase Betz, Jr. — Graham Kapowsin
Tight End / H-Back
Zach Albright, Jr. — Glacier Peak
Offensive Line
Cooper Daines, Sr. — Mead
Gecova Doyal, Jr. — Puyallup
Brady Knowlton, Sr. — Chiawana
Will Lynch, Jr. — Lake Stevens
Douglas Peterson IV, Sr. — Graham Kapowsin
Spencer Scappini, Sr. — Hazen
Elijah Thomas, Sr. — Sumner
Defensive Line
Derek Colman-Brusa, Sr. — Kennedy Catholic (Defensive Player of the Year)
Adel Dorr, Sr. — Issaquah
Shaun Griffith, Sr. — Sumner
Julius Hernandez-Avila, Jr. — Graham Kapowsin
Treyson Knowles, Sr. — Moses Lake
Gray Longoria, Jr. — Sumner
Ty Tautolo, Jr. — Lake Stevens
Linebackers
Tayten Cissne, Sr. — Chiawana
Ramzak Fruean, Sr. — Bethel
Alex Hroza, Sr. — Camas
Sylen Kiesel-Kauhane, Sr. — Richland
Hunter Liberty, Sr. — Olympia
Michael Pulalasi, Jr. — Puyallup
Defensive Backs
Cooper Cissne, So. — Chiawana
Jasiah Denmark, Sr. — Puyallup
Jacobe McClelland, Sr. — Gonzaga Prep
Israel Nabors, Sr. — Sumner
Jack Pierce, Sr. — Gonzaga Prep
All-Purpose / Athlete
Michael Darling, Sr. — Glacier Peak
Jonah Keller, Sr. — Gonzaga Prep
Returner
Thor Brody, Jr. — Camas
Kicker
Morgan Dodson, Sr. — Chiawana
Punter
Sam Rigg, Sr. — Olympia
3A all-state team
Overall Player of the Year
Jeremiah Nonu (OL/DL), Sr. — O’Dea
Quarterbacks
Jadis LeFono, Fr. — Lakes
Chaz Strickland, Jr. — White River
Connor Collins, Jr. — Cheney
Sione Kaho, Jr. — Lincoln (Offensive Player of the Year)
Running Backs
Max Jones, Sr. — Bellevue
Toetu Moliga, Jr. — Lakes
Neize White, Sr. — Mt. Tahoma
Uriah Stringfield, Sr. — O’Dea
Gabe Borisch, Sr. — Southridge
Wide Receivers
Tristan Baker, Sr. — Lakes
LJ Moody, Sr. — West Seattle
Terrance Saryon, Sr. — Evergreen
Zamarie Tellez, Sr. — Federal Way
Parker Fry, Jr. — White River
Tight End / H-Back
David Schwerzel, Sr. — O’Dea
Offensive Line
Chronicles Tauave, Jr. — Mt. Tahoma
Kingston Fotualii, Sr. — O’Dea
Andrew Savaiinaea, Sr. — Mt. Tahoma
Masyn Gard, Sr. — Shelton
Griffin Matzen, Sr. — O’Dea
Ben Edwards, Sr. — Kennewick
Defensive Line
Andrew Asaeli, Sr. — Mt. Tahoma
Teavon Jones, Jr. — Mt. Tahoma
Brendan Hughes, Sr. — Mt. Spokane
Anthony Mancao, Jr. — Lincoln
Sioeli Siale, Sr. — O’Dea
Tevita Nonu, Jr. — O’Dea
Linebackers
Shan Jones, Sr. — Mt. Tahoma
Taulelei Mareko, Sr. — Lakes
Timo Sousou, Sr. — O’Dea
Cooper Neer, Sr. — Kennewick
Wassie Lugolobi, Sr. — Eastside Catholic
Defensive Backs
AJ Morton, Sr. — Bellevue
Jaysaun Scott, Sr. — Evergreen
Spencer Bogh, Sr. — Liberty
Bridger Ulrich, Sr. — Snohomish
Tyke Hamilton, Sr. — Liberty
Elijah Durr, Sr. — Mt. Tahoma (Co-Defensive Player of the Year)
Owen Brustkern, Sr. — O’Dea (Co-Defensive Player of the Year)
All-Purpose / Athlete
Felix Diaz, Sr. — Mt. Tahoma
Returner
Ean Owens, Jr. — Lakes
Kicker
Tyler Bissell, Sr. — Central Valley
Punter
Owen Fortune, Sr. — Blanchet
2A all-state area players
Overall State Player of the Year
Jack Sievers (DE/TE), Sr. — Archbishop Murphy
Offensive line
Hakeims Smalls, Sr. — Archbishop Murphy
Wide Receiver
Henry Gabalis, Jr. — Archbishop Murphy
Punter
Kyler Phillips, Sr. — Archbishop Murphy