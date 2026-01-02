Area stars shine on all-state football teams

Published 10:56 am Friday, January 2, 2026

Archbishop Murphy’s Jack Sievers gets a stop on third down during the 2A state football semifinal game against Anacortes on Nov. 29, 2025 in Everett, Washington. (Olivia Vanni / The Herald)

Lake Stevens’ Blake Moser yells after a touchdown during the 4A state championship game against Sumner at Husky Stadium on Saturday, Dec. 6, 2025 in Seattle, Washington. (Olivia Vanni / The Herald)

Lake Stevens’ Jayvian Ferrell-Gilkey runs the ball down the field to the end zone for a touchdown during the game against Sumner on Friday, Sept. 5, 2025 in Lake Stevens, Washington. (Olivia Vanni / The Herald)

The Washington State Football Coaches Association (WSFCA) has released its all-state football teams for the 2025 season, headlined by five Lake Stevens players, including The Herald’s Offensive Player of the Year in QB Blake Moser, on the 4A team. 2A state champion Archbishop Murphy netted four selections, led by The Herald’s Defensive Player of the Year in DE/TE Jack Sievers, who won Overall Player of the Year honors in the class. Between the 4A, 3A and 2A teams announced, area players accounted for 12 spots across four schools.

Bold indicates 4A and 3A area players.

4A all-state team

Quarterbacks

Brady Jay, Sr. — Moses Lake (Offensive Player of the Year)

Blake Moser, Jr. — Lake Stevens

Running Backs

Lance McGee, Sr. — Sumner (Overall Player of the Year)

Briytan Bailey, So. — Puyallup

Jayvian Ferrell-Gilkey, Jr. — Lake Stevens

Wide Receivers

Brody Bocek, Sr. — Richland

Lawson Looker, Sr. — Puyallup

Seth Price, Jr. — Lake Stevens

Kase Betz, Jr. — Graham Kapowsin

Tight End / H-Back

Zach Albright, Jr. — Glacier Peak

Offensive Line

Cooper Daines, Sr. — Mead

Gecova Doyal, Jr. — Puyallup

Brady Knowlton, Sr. — Chiawana

Will Lynch, Jr. — Lake Stevens

Douglas Peterson IV, Sr. — Graham Kapowsin

Spencer Scappini, Sr. — Hazen

Elijah Thomas, Sr. — Sumner

Defensive Line

Derek Colman-Brusa, Sr. — Kennedy Catholic (Defensive Player of the Year)

Adel Dorr, Sr. — Issaquah

Shaun Griffith, Sr. — Sumner

Julius Hernandez-Avila, Jr. — Graham Kapowsin

Treyson Knowles, Sr. — Moses Lake

Gray Longoria, Jr. — Sumner

Ty Tautolo, Jr. — Lake Stevens

Linebackers

Tayten Cissne, Sr. — Chiawana

Ramzak Fruean, Sr. — Bethel

Alex Hroza, Sr. — Camas

Sylen Kiesel-Kauhane, Sr. — Richland

Hunter Liberty, Sr. — Olympia

Michael Pulalasi, Jr. — Puyallup

Defensive Backs

Cooper Cissne, So. — Chiawana

Jasiah Denmark, Sr. — Puyallup

Jacobe McClelland, Sr. — Gonzaga Prep

Israel Nabors, Sr. — Sumner

Jack Pierce, Sr. — Gonzaga Prep

All-Purpose / Athlete

Michael Darling, Sr. — Glacier Peak

Jonah Keller, Sr. — Gonzaga Prep

Returner

Thor Brody, Jr. — Camas

Kicker

Morgan Dodson, Sr. — Chiawana

Punter

Sam Rigg, Sr. — Olympia

3A all-state team

Overall Player of the Year

Jeremiah Nonu (OL/DL), Sr. — O’Dea

Quarterbacks

Jadis LeFono, Fr. — Lakes

Chaz Strickland, Jr. — White River

Connor Collins, Jr. — Cheney

Sione Kaho, Jr. — Lincoln (Offensive Player of the Year)

Running Backs

Max Jones, Sr. — Bellevue

Toetu Moliga, Jr. — Lakes

Neize White, Sr. — Mt. Tahoma

Uriah Stringfield, Sr. — O’Dea

Gabe Borisch, Sr. — Southridge

Wide Receivers

Tristan Baker, Sr. — Lakes

LJ Moody, Sr. — West Seattle

Terrance Saryon, Sr. — Evergreen

Zamarie Tellez, Sr. — Federal Way

Parker Fry, Jr. — White River

Tight End / H-Back

David Schwerzel, Sr. — O’Dea

Offensive Line

Chronicles Tauave, Jr. — Mt. Tahoma

Kingston Fotualii, Sr. — O’Dea

Andrew Savaiinaea, Sr. — Mt. Tahoma

Masyn Gard, Sr. — Shelton

Griffin Matzen, Sr. — O’Dea

Ben Edwards, Sr. — Kennewick

Defensive Line

Andrew Asaeli, Sr. — Mt. Tahoma

Teavon Jones, Jr. — Mt. Tahoma

Brendan Hughes, Sr. — Mt. Spokane

Anthony Mancao, Jr. — Lincoln

Sioeli Siale, Sr. — O’Dea

Tevita Nonu, Jr. — O’Dea

Linebackers

Shan Jones, Sr. — Mt. Tahoma

Taulelei Mareko, Sr. — Lakes

Timo Sousou, Sr. — O’Dea

Cooper Neer, Sr. — Kennewick

Wassie Lugolobi, Sr. — Eastside Catholic

Defensive Backs

AJ Morton, Sr. — Bellevue

Jaysaun Scott, Sr. — Evergreen

Spencer Bogh, Sr. — Liberty

Bridger Ulrich, Sr. — Snohomish

Tyke Hamilton, Sr. — Liberty

Elijah Durr, Sr. — Mt. Tahoma (Co-Defensive Player of the Year)

Owen Brustkern, Sr. — O’Dea (Co-Defensive Player of the Year)

All-Purpose / Athlete

Felix Diaz, Sr. — Mt. Tahoma

Returner

Ean Owens, Jr. — Lakes

Kicker

Tyler Bissell, Sr. — Central Valley

Punter

Owen Fortune, Sr. — Blanchet

2A all-state area players

Overall State Player of the Year

Jack Sievers (DE/TE), Sr. — Archbishop Murphy

Offensive line

Hakeims Smalls, Sr. — Archbishop Murphy

Wide Receiver

Henry Gabalis, Jr. — Archbishop Murphy

Punter

Kyler Phillips, Sr. — Archbishop Murphy