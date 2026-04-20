Prep girls tennis: Glacier Peak, Kamiak, Cascade win close matches

Prep girls tennis roundup for Monday, April 20:

GIRLS TENNIS

Wesco 4A

Glacier Peak 4, Jackson 3

At Jackson H.S.

Singles—Teegan Bridgman (J) def. Jasmine Neph 6-3, 6-3. Sofia Carmona (G) def. Francys Montilla 6-0, 6-2. Gracie Schouten (J) def. Kumi Jayasinghe 6-1, 6-0. Tina Malynosa (G) def. Sreshta Sundar-Ganesh 6-2, 6-7 (5-7), 10-4. Doubles—Alyssa Box-Sarah Box (GP) def. Leah Wilson-Myla Nguyen 6-0, 6-1. Jimena Beltran-Orduna-Nadia Villarreal-Carriedo (J) def. Tenasyn Pacini-Kaitlyn Wong 1-6, 6-2, 10-8. Sophia Leuck-Olivia Robbins (G) def. Arushi Dashore-Saruul Tumurbaatar 6-0, 6-1.

Kamiak 4, Cascade 3

Singles—Yasmina Drissy (C) def. Tiya Aleti 6-4, 6-3, 6-4. Sophia Manabat (C) def. Anna Kim 6-1, 6-1. Miley Ho (C) def. Julia Amarsaihan 6-2, 6-4. Hannah Kim (K) def. Jessica Lor 6-3, 6-0. Doubles—Madelyn Pyun-Yeji Park (K) def. Tashi Sherpa-Inessa Dmitruk 6-3, 6-2. Julie Yi-Charlotte Lee (K) def. Grace Phu-Lana Vu 6-3, 6-3. Angela Madson-Anne Marie Madson (K) def. Eva Wagner-Lily Tran 6-0, 6-1.

Lake Stevens 4, Arlington 3

Singles—Grace Armes (A) def. Maya McLaurin 6-1, 6-4. Julianna Manley (L) def. Iris Suchan 6-0, 6-2. Amanda Pfiester (L) def. Savannah Thomas 6-2, 6-2. Tabitha Miller (A) dfe. Tatiana Carrillo 7-5, 6-0. Audrey Marsh-Kara Glassman (A) def. Megan Dauber-Elise Morton 7-6, 6-3. Chloe Bernstein-Natalie Hayden (L) def. Grace Farris-Lyla Morzelewski 6-2, 6-2. Mia Whobrey-Ellie Linklater (A) def. Liah Campbell-Taylor Bryant 6-4, 7-6.

Wesco 3A/2A North

Snohomish 4, Stanwood 3

At Snohomish H.S.

Singles–Mak Dauer (Sn) def. Grace Ross 6-0, 6-0. Janelle Childs (Sn) def. Abbie Carlson 6-0, 6-2. Katie Rahmn (St) def. Ella Woolley 7-6(8-6), 6-0. Ella Beaver (Sn) def. Liza Howe 7-5, 6-1. Doubles–Mylee LaComb-Addison Bowie (St) def. Morgan Gibson-Chloe Dauer 6-1, 6-1. Molly Hammer-Lily Masche (Sn) def. Teagan Swanson-Poppy Hanson 6-2, 7-6(7-3). Zoey Halligan-Megan Smith (St) def. Noelle Larson-Bianca Richards 5-7, 6-4, (10-3).

Everett 6, Marysville Pilchuck 1

At Totem M.S.

Singles—Stella Baumgart (M) def. Elizabeth Moiseyev 7-6 (5), 6-7 (2), 10-6. Meagan McMains (E) def. Analise Weber 6-0, 6-0. Lauren Desimone (E) def. Grace Cabrera 6-0, 6-1. Grace Regan-Bone (E) def. Gabi Cabrera 6-0, 6-2. Doubles—Tegan Trefry-Alice Buchanan (E) def. Danna Mendoza-Abi Guzman 6-0, 6-0. Avery Hammer-Sophia Munro (E) def. Lila Freeman-Milan Rivera Valencia 6-0, 6-2. Alice Nelson-Lydia Hogan (E) def. Jill Thomas-Addison Lopez 6-1, 6-1.

— — — — — —

Monroe at Marysville Getchell

Wesco 3A/2A South

Lynnwood 7, Meadowdale 0

At Meadowdale H.S.

Singles—Rose Tulga (L) def. Claire Yim 6-0, 4-3. Tyler Simbulan (L) def. Jenna Vanderpoel 6-4, 6-1. Rachel Ericson (L) def. Bella Partida Del Rosario 6-4, 6-4. Tien Vo (L) Saryna Moua 2-6, 6-3, 10-3. Doubles—Ava Barias-Adeline Tran (L) def. Venitia Nguyen-Cateyana Figueroa 6-1, 6-0. Melissa Seng-Naomi-Aquino (L) Eleanor Ly-Leyna Ball 6-3, 6-3. Maggie Hesedahl-Venus Hernandez (L) def. Reina Yanadori-Audrina Ko 7-5, 6-2.

Edmonds-Woodway 6, Archbishop Murphy 1

At Gateway M.S.

Singles—Hanna Huong (E) def. Tamanh Huynh 6-4, 3-6, 10-6. Izzy Beltran (E) def. Angelia Pedersen 6-0, 6-0. Simryn Gill (E) def. Kamille Catapang 6-2, 6-1. Josephina Bahn (E) def. Rachel Reynolds 6-2, 6-1. Kamdyn Latta-Jules Rioja (A) def. Sydney Bates-Darcy Brennan 2-6, 6-1, 10-2. Amelia Miller-Ava Oliver (E) def. Fernanda Lopez-Vianne Tran 6-1, 6-2. Poppy Swenson-Jenna Hodson (E) def. Sonia Hlebichuck-Taylor Nguyen 6-0, 6-1.

Emerald Sound

South Whidbey at King’s

Non-league

Mountlake Terrace at Mariner

Coupeville at Granite Falls