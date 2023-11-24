Fall 2023 All-Wesco teams
Published 1:30 am Friday, November 24, 2023
The 2023 All-Wesco teams for fall sports:
(Editor’s note: The All-Wesco teams are chosen by the league’s coaches. For spelling errors, email sports@heraldnet.com and we will correct as soon as possible)
BOYS TENNIS
WESCO 4A
Coach of the year
David Hutt, Jackson
First Team
Singles
Ben Lee, jr., Jackson
Henry Park, sr., Jackson
Dylan Kim, soph., Kamiak
Levi Seslar, soph., Kamiak
Doubles
Bode Stevenson, sr., and Drew Jansen, sr., Glacier Peak
Anderson Stark, fr., and Ashton Bergman, soph., Jackson
Alex Yang, sr., and Grigory Ermizin, sr., Kamiak
Kenneth Nget, sr., and Nathan Olson, soph., Glacier Peak
WESCO 3A NORTH
Coach of the Year
Luong Hau, Everett
First Team
Singles
Cade Strickland, sr., Snohomish
Zach Overbay, jr., Monroe
Justice Funston, sr., Monroe
Greyson Pierce, jr., Stanwood
Doubles
LJ Caldwell, sr., and Leif Hodkinson, sr., Snohomish
Alex Schwieger, sr., and Keegan Britton, jr., Snohomish
Jacob Shafer, jr., and Myles Baumchen, jr., Monroe
Wesley Mueller, sr., and Leyton Brunni, sr., Everett
WESCO 3A/2A SOUTH
Coach of the Year
John Huynh, Lynnwood
First Team
Singles
Cole Balen, sr., Archbishop Murphy
JD Drake, jr., Shorewood
Nalu Akiona, soph., Edmonds-Woodway
Sebastian Sanchez, fr., Shorewood
Nathan Kim, soph., Cascade
Doubles
Xander Gordon, soph., and Peter Kosten, jr., Shorewood
Eli Sheffield, soph., and Riley Boyd, soph., Shorewood
Indigo Vining, jr., and Haakon Jakobsen, jr., Shorecrest
Thomas Mahoney, sr., and Ben Browne, jr., Edmonds-Woodway
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
CROSS COUNTRY
BOYS
WESCO 4A
First team
Will Lesyna, sr., Kamiak
Colin Wear, soph., Kamiak
Blake Roberts, fr., Glacier Peak
Ethan Holmes, jr., Jackson
Weston Breen, jr., Lake Stevens
Anthony Long, sr., Lake Stevens
Joachim Jakuc, sr., Glacier Peak
Second team
David In, sr., Jackson
Braden Watkins, sr., Kamiak
Kyle Schwenke, jr., Lake Stevens
Reece Raaum, sr., Kamiak
Zachary Altmyer, jr., Kamiak
Mason Strasser, soph., Glacier Peak
Cole Henriksen, jr., Kamiak
WESCO 3A NORTH
First team
Noah Bumgardner, jr., Arlington
Grady Fournier, jr., Arlington
Lucas Spurling, jr. Arlington
Ryan Khoury, soph., Stanwood
Andrew Schmitz, sr., Arlington
Trevor Krestel, sr., Cascade
Lucas Watts, jr., Arlington
Second team
Isaac Pratt, jr., Everett
Caden Mace, soph., Arlington
Elijah Alexander, jr., Arlington
James Scott, jr., Arlington
Braden Kallstrom, jr., Snohomish
Beau Pearson, jr., Arlington
Nolan Sexton-Smith, soph., Everett
WESCO 2A/3A SOUTH
First team
Max Billett, soph., Shorewood
Otto Erhart, jr., Shorewood
Luke Gillingham, sr., Shorewood
Nate Bergman, sr., Cedarcrest
Fedem Irungu, sr., Shorecrest
John Patterson, jr., Meadowdale
Isaiah Schuelke, fr., Shorewood
Second team
Lewis Stotler, jr., Shorecrest
Boden Chapek, jr., Edmonds-Woodway
Luke Blomberg, sr., Edmonds-Woodway
Elisha Einfeld, sr., Edmonds-Woodway
Elijah Graves, fr., Shorewood
Matthew Patterson, jr., Meadowdale
Micah Vermillion, jr., Shorecrest
GIRLS
WESCO 4A
First team
Selena Bangerter, jr., Jackson
Clara Diepenbrock, sr., Glacier Peak
Molly Lesyna, soph., Kamiak
Bella Hasan, sr., Kamiak
Olivia Friedrich, jr., Jackson
Xitlalli Salinas-Lopez, sr., Mariner
Chloe Bundy, jr., Kamiak
Second team
Harneet Pandher, jr., Jackson
Paige Trumbull, fr., Lake Stevens
Bailey Board, sr., Jackson
Dalia Hansen, sr., Lake Stevens
Megan Hoang, soph., Kamiak
Marin Lambert, jr., Jackson
Jaxin Holloway, jr., Kamiak
WESCO 3A NORTH
First team
Paige Gerrard, sr., Snohomish
Brooke Henkin, jr., Arlington
Anabelle Klein, fr., Arlington
Lucie Buchanan, sr., Everett
Reda Long, sr., Arlington
Raelyn Oetzel, soph., Arlington
Ava Jensen, jr., Arlington
Second team
Kira Korten, sr., Cascade
Amelia Potong, soph., Arlington
Alyssa Armstrong, soph., Marysville Pilchuck
Ashley Taylor, soph., Snohomish
Annabelle McConnell, sr., Snohomish
Marly Martinez, sr., Marysville Getchell
Stella Berrett, soph., Stanwood
WESCO 2A/3A SOUTH
First team
Lydia Swenson, soph., Cedarcrest
Payton Conover, sr., Meadowdale
Hanna Bruno, jr., Shorewood
Vivienna Hakim, soph., Shorecrest
Scout Lynass, soph., Shorecrest
Marley Maquiling, fr., Meadowdale
Lucy Eichelberger, fr., Shorewood
Second team
Addison Phillips, soph., Shorecrest
Alexa Weisgerber, fr., Cedarcrest
Annika Crow, fr., Shorewood
Maya Mirabueno, fr., Shorewood
Aliah Karl, soph., Edmonds-Woodway
Gabby Landa, fr., Edmonds-Woodway
Sonita Chen, jr., Mountlake Terrace
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
FOOTBALL
WESCO 4A
First team offense
Quarterback
Kolton Matson, jr., Lake Stevens
Running back
Chrisvin Bonshe, sr., Glacier Peak
Jayshon Limar, jr., Lake Stevens
Wide receiver
David Brown, sr., Lake Stevens
Paul Varela, sr., Lake Stevens
Cole Truant, jr., Jackson
Tight end
T’Andre Waverly, jr., Kamiak
Offensive line
Jake Reid, sr., Glacier Peak
Kyle Martin, sr., Glacier Peak
Jay Scott Jr., jr., Kamiak
Bryce Slezak, sr., Lake Stevens
Mason Turner, sr., Lake Stevens
Kick returner
Isaiah Cuellar, sr., Glacier Peak
First team defense
Defensive line
Connor Aney, jr., Glacier Peak
Gage Solomon, sr., Lake Stevens
Bryce Slezak, sr., Lake Stevens
Victor Sanchez, jr., Kamiak
Linebacker
Brad Perman, sr., Glacier Peak
Mason Turner, sr., Lake Stevens
T’Andre Waverly, jr., Kamiak
Keagan Howard, jr., Lake Stevens
Defensive back
Isaiah Cuellar, sr., Glacier Peak
Isaiah Olson, soph., Glacier Peak
Steven Lee Jr., sr., Lake Stevens
David Brown, sr., Lake Stevens
Gabe Kylany, sr., Lake Stevens
Kicker
Lucas Mooring, soph., Lake Stevens
Punter
Jared Kuchcinsky, sr., Glacier Peak
Second team offense
Offense
Quarterback
Lucas Entler, jr., Glacier Peak
Running back
Jullian Notoa, jr., Kamiak
Tyler Lykken, jr., Jackson
Wide receiver
Ben Williams, sr., Glacier Peak
Ezra Davis, jr., Kamiak
Tight end
Jaxson Lewis, sr., Lake Stevens
Offensive line
Kareem Sy, sr., Mariner
Luca Beaulieu, jr., Jackson
Ashton Kasch, jr., Lake Stevens
Jackson Murphy, sr., Glacier Peak
Journy Notoa, sr., Kamiak
Kick returner
Cole Truant, jr., Jackson
Second team defense
Defensive line
Dane Chapman, soph., Glacier Peak
Bryce Waxham, sr., Lake Stevens
Kareem Sy, sr., Mariner
William Gamache, jr., Jackson
Linebacker
Haseeb Rassulli, jr., Jackson
Matthew Thayer, sr., Kamiak
Owen Gluth, sr., Glacier Peak
Brandon Bays, sr., Kamiak
Defensive back
Michael Darling, soph., Glacier Peak
Ashton Smiles, jr., Kamiak
Connor O’Meara, jr.,Kamiak
Jason Pham, jr., Jackson
Adam Loum, sr., Glacier Peak
Kicker
Wyatt Schlosser, fr., Kamiak
Punter
Jackson Crites, sr., Kamiak
WESCO 3A NORTH
Coach of the Year
Greg Dailer, Arlington
First team offense
Quarterback
Leyton Martin, jr., Arlington
Running back
Joe Davis, jr., Marysville Pilchuck
Caleb Reed, jr., Arlington
Conner Walcker, sr., Ferndale
Wide receiver
Marcus Gaffney, soph., Marysville Pilchuck
Jake Willis, jr., Arlington
Jacoby Falor, sr., Arlington
Tight end
Shane Nelson, sr., Marysville Pilchuck
Offensive line
Avery Brennan, jr., Marysville Pilchuck
Elijah Fleck, jr., Stanwood
Rory Kahler, jr., Arlington
Willem Van Dongen, sr., Arlington
Lucas Johnson, sr., Mount Vernon
Camden Raymond, sr., Ferndale
Kick returner
Max Mayo, sr., Stanwood
First team defense
Defensive line
Elijah Fleck, jr., Stanwood
Jeremy Fleming, sr., Arlington
Levi Reid, jr., Arlington
Camden Raymond, sr., Ferndale
Linebacker
Kenai Sinaphet, sr., Marysville Pilchuck
Kobi Spady, sr., Arlington
Talan Bungard, jr., Ferndale
Theo Beua, jr. Marysville Pilchuck
Bookie Cramer, sr., Arlington
Defensive back
Joe Davis, jr., Marysville Pilchuck
Max Mayo, sr., Stanwood
Kaid Hunter, jr., Arlington
Conner Walcker, sr., Ferndale
Kicker
Aidan Raney, sr., Arlington
Second team offense
Quarterback
Luke Shoemaker, sr., Marysville Pilchuck
Running back
Carson Lang, jr., Oak Harbor
Talan Bungard, jr., Ferndale
Wide receiver
Shawn Etheridge, sr., Marysville Getchell
Quinn Swanson, sr., Mount Vernon
Michael Johnson, jr., Mount Vernon
Tight end
Ben Allestad, jr., Marysville Getchell
Offensive line
Kori Deneal, jr., Marysville Pilchuck
Zac Pyles, sr., Oak Harbor
Caleb Riba, jr., Marysville Getchell
Jaden Philips, jr., Marysville Getchell
Lellan LaFave, sr., Ferndale
Second team defense
Defensive line
Tayden Olson, soph., Marysville Pilchuck
Nick Hummel, jr., Oak Harbor
Chayse Randle, sr., Marysville Getchell
Kellan LeFave, sr., Ferndale
Linebacker
Aiden Finley, sr., Oak Harbor
Matt Diaz, sr., Mount Vernon
Ethan Burke, soph., Stanwood
Chase Deberry, jr., Arlington
Jacob Gandy, jr., Ferndale
Defensive back
Dom Kendrick, jr., Marysville Pilchuck
Carson Lang, jr., Oak Harbor
Jake Willis, jr., Arlington
Coen Ramsey, sr., Marysville Getchell
Quinn Swanson, sr., Mount Vernon
WESCO 3A SOUTH
Coach of the Year
Scott Darrow, Monroe
First team offense
Quarterback
Blake Springer, sr., Monroe
Running back
Zaveon Jones, sr., Mountlake Terrace
Reid Petschl, sr., Shorewood
Wide receiver
Jesse Hart III, sr., Edmonds-Woodway
Diego Escandon, sr., Edmonds-Woodway
Ryan Miller, sr., Monroe
Mason Davis, jr., Monroe
Tight end
Iseah Canizales, sr., Monroe
Gus Hamilton, sr., Shorewood
Offensive line
Boyde Aney, sr., Monroe
Eli Nugent, jr., Monroe
Adam Wallis, sr., Mountlake Terrace
Carter Nichols, jr., Shorecrest
Seth Abood, jr., Snohomish
Kick returner
Mason Davis, jr., Monroe
Punt returner
Diego Escandon, sr., Edmonds-Woodway
First team defense
Defensive line
Brennan Sheppard, jr., Monroe
Ireland Guthrie, jr., Monroe
Zaveon Jones, sr., Mountlake Terrace
Eli Swett, jr., Mountlake Terrace
Linebacker
Chris Cruz-Arke, jr., Edmonds-Woodway
Palepoi Notoa, sr., Monroe
Kevin Vo, sr., Shorecrest
Krystian Piechocinski, sr., Edmonds-Woodway
Nick Mouser, sr., Monroe
Reid Petschl, sr., Shorewood
Defensive back
Diego Escandon, sr., Edmonds-Woodway
Logan Tews, sr., Mountlake Terrace
Charlie Chin, jr., Shorecrest
Bridger Ulrich, soph., Snohomish
Kicker
Braeden Swan, sr., Mountlake Terrace
Punter
Victor Alvarez, soph., Lynnwood
Second team offense
Quarterback
Steven Warren Jr., sr., Edmonds-Woodway
Running back
Gavin Ranz, sr., Monroe
Wide receiver
David Danyo, sr., Edmonds-Woodway
Logan Tews, sr., Mountlake Terrace
Tight end
Lucas Bosa, sr., Snohomish
Offensive line
Jon Schlack, sr., Edmonds-Woodway
Trevor Coble, sr., Mountlake Terrace
Theo Childs, sr., Shorecrest
Logan Jovich, soph., Shorewood
Ben Jenkins, jr., Shorewood
Second team defense
Defensive line
Mike Egenamba, jr., Edmonds-Woodway
Kellen O’Brien, sr., Lynnwood
Peter Grimm, sr., Shorecrest
Michael Murray, soph., Shorecrest
Jude Lewis, sr., Snohomish
Linebacker
Nate Williams, jr., Lynnwood
Carl Watson III, jr., Monroe
Owen Boswell, fr., Mountlake Terrace
Max Beer, jr., Shorecrest
Defensive back
KJ Chappell, jr., Edmonds-Woodway
Deegan Chapman, sr., Monroe
Rayshaun Connor, jr., Mountlake Terrace
Nikos Zacharias, jr., Shorewood
Kristian Stickelmaier, jr., Shorewood
WESCO POLK DIVISION
First team offense
Quarterback
Connor Atlymer, jr., Cedarcrest
Running back
Zach Lopez, sr., Cascade
Dylan Hartje, jr., Cedarcrest
Wide receivers
JT Marsh, sr., Cedarcrest
Victor Eicher, sr., Meadowdale
Tight end
Evan Hartt, sr., Everett
Offensive line
Nate Popple, sr., Cascade
Zach Llenza, sr., Cedarcrest
Declan Svedberg, sr., Cedarcrest
Jonah Schmid, sr., Everett
Jagger Bishop, jr., Meadowdale
Kick returner
JT Marsh, sr., Cedarcrest
First team defense
Defensive line
Mason Craig, jr., Cedarcrest
Juuso Luoto, sr., Cedarcrest
Evan Hartt, sr., Everett
Kelvin Mudaliar, sr., Meadowdale
Linebacker
Devyn Chan, jr., Cascade
Brock Warden, sr., Cedarcrest
Reid Fiala, jr., Cedarcrest
Victor Eicher, sr., Meadowdale
Defensive back
Andi Cosme, jr., Cascade
JT Marsh, sr., Cedarcrest
Connor Haraden, sr., Cedarcrest
Mauricio Garcia-Luna, sr., Everett
Kicker
Rodrigo Pena-Preciado, sr., Cedarcrest
Punter
Luke Thompson, jr., Cedarcrest
Second team offense
Quarterback
Michael Noland, sr., Everett
Running back
Andi Cosme, jr., Cascade
Auggie Wilrich, sr., Meadowdale
Wide receiver
Murphy Vliem, jr., Cedarcrest
Tight end
Gabe Dulan, jr., Cascade
Offensive line
Matthew Serna, sr., Cascade
Tony Del Moral, sr., Cascade
Gus Morrow, fr., Meadowdale
Mason Craig, jr., Cedarcrest
Juuso Luoto, sr., Cedarcrest
Second team defense
Defensive line
Gabe Dulan, jr., Cascade
Jonah Schmid, sr., Everett
Ramon Arguelles, sr., Cedarcrest
Linebacker
Anthony Meyers, jr., Everett
Jordan Joyce, jr., Meadowdale
Elias Tracy, sr., Everett
Zavian Valdez, sr., Everett
Defensive back
Zach Lopez, sr., Cascade
Luke Thompson, jr., Cedarcrest
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
GIRLS SOCCER
WESCO 4A
Player of the Year
Delaney Deckett, jr., Kamiak
First team
Defenders
Taylor Beirne, sr., Kamiak
Laci Dengah, jr., Kamiak
Haley McCoy, sr., Jackson
Sophia Mayer, sr., Lake Stevens
Forwards
Britney Nelson-Beier, jr., Kamiak
Tia Schwetz, sr., Jackson
Zoe Hopkins, sr., Lake Stevens
Goalkeepers
Elysa Morse, soph., Kamiak
Tessa Anastasi, soph., Lake Stevens
Midfielders
Delaney Deckett, jr., Kamiak
Sydney McCoy, fr., Jackson
Emma Barrett, jr., Kamiak
Quinlyn McAuliffe, jr., Jackson
Second Team
Defenders
Audrey Langabeer, soph., Jackson
Avery Lagerstrom, jr., Lake Stevens
Natalia Adamik, jr., Lake Stevens
Nyssa Lewis, sr., Mariner
Forwards
Alyia Johnson, sr., Kamiak
Maya Courtenay, sr., Lake Stevens
Goalkeepers
Sophia Harper, soph., Jackson
Midfielders
Mia Gourdine, jr., Kamiak
Noelani Tupua, fr., Lake Stevens
Brynna Pukis, jr., Glacier Peak
Aliya Boonsripisal, sr., Kamiak
WESCO 3A/2A
Player of the Year
Amelia Severn, sr., Shorewood
First Team
Defenders
Alivia Berry, sr., Shorewood
Alia Lowdon, sr., Shorewood
Chloe Parker, sr., Mountlake Terrace
Cassandra Chesnut, jr., Shorecrest
Darci Dalziel, sr., Shorecrest
Forwards
Natalie Cardin, sr., Mountlake Terrace
Sadie Schaefer, jr., Cedarcrest
Avery Marsall, sr., Everett
Goalkeepers
Tatiana Zahajko, sr., Shorecrest
Katie Snow, sr., Arlington
Midfielders
Amelia Severn, sr., Shorewood
Diana Tuilevuka, soph., Shorewood
Rachel Reitz, sr., Meadowdale
Chloe McCoy, jr., Archbishop Murphy
Morgan Damschen, sr., Mountlake Terrace
Tayvi Khann, sr., Shorecrest
Second Team
Defenders
Brianna Ulrich, sr., Snohomish
Ava Marr, jr., Archbishop Murphy
Daniela Cortezzo, sr., Mountlake Terrace
Bella Nguon, sr., Everett
Jasmine Bea Lumbera, soph., Shorewood
Addy Jenkins, soph., Cedarcrest
Forwards
Kylie Hendry, jr., Archbishop Murphy
Laine McKenzie, soph., Cedarcrest
Goalkeepers
Allison Gehrig, jr., Cascade (Everett)
Emerson Hammer, jr., Everett
Midfielders
Genesis Molina Escobar, sr., Everett
Claire August, jr., Mountlake Terrace
Ava Hunt, jr., Mountlake Terrace
Averie Stunz, sr., Stanwood
Marieka Staheli, sr., Shorewood
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
GIRLS SWIM & DIVE
WESCO 4A
Coach of the Year
Mark Hughes, Glacier Peak
First team
200 medley relay—Kamiak (Julia Lorenzo, jr.; Janey Ryu, jr.; Claire Smith, sr.; Iris Cho, jr.)
200 freestyle—Alena Lehmann, jr., Glacier Peak
200 individual medley—Olivia Hoyla, jr., Jackson
50 freestyle—Elissa Anderson, soph., Jackson
Diving—Addison Farman, jr., Glacier Peak
100 butterfly—Claire Smith, sr., Kamiak
100 freestyle—Julia Song, soph., Jackson
500 freestyle—Alena Lehmann, jr., Glacier Peak
200 freestyle relay—Jackson (Julia Song, soph.; Elissa Anderson, soph., Celina Hernandez-Murillo, sr., Olivia Hoyla, jr.)
100 backstroke—Olivia Hoyla, jr., Jackson
100 breaststroke—Mia Abrigo, fr., Jackson
400 freestyle relay—Kamiak (Iris Cho, jr.; Julia Lorenzo, jr.; Janey Ryu, jr.; Claire Smith, sr.)
Second team
200 medley relay—Jackson (Megan Wang, jr.; Mia Abrigo, fr.; Lindsay Catli, jr.; Sakura Gabor, fr.)
200 freestyle—Julia Song, soph., Jackson
200 individual medley—Keelie Sullivan, soph., Glacier Peak
50 freestyle—Megan Maley, fr., Glacier Peak
Diving—Claire Butler, soph., Glacier Peak
100 butterfly—Elissa Anderson, soph., Jackson
100 freestyle—Celina Hernandez-Murillo, sr., Jackson
500 freestyle—Janey Ryu, jr., Kamiak
200 freestyle relay—Glacier Peak (Lily Lao, sr.; Emma Lehmann, fr.; Megan Maley, fr.; Alena Lehmann, jr.)
100 backstroke—Julia Lorenzo, jr., Kamiak
100 breaststroke—Charlotte Lamb, sr., Lake Stevens
400 freestyle relay—Glacier Peak (Alena Lehmann, jr.; Lily Lao, sr.; Keelie Sullivan, soph.; Megan Maley, fr.)
WESCO 3A NORTH
3A Coach of the Year
Amber Craven, Oak Harbor
First team
200 medley relay—Monroe (Kayme Hartway, sr.; Rowyn Grant, soph.; Emersyn Hartway, soph.; Sabrina Cody, jr.)
200 freestyle—Kayme Hartway, sr., Monroe
50 freestyle—Nanako Kempma, sr., Marysville Getchell
Diving—Madelyn Clark, sr., Monroe
100 butterfly—Grace Andrews, sr., Snohomish
100 freestyle—Mary Clarke, sr., Snohomish
500 freestyle—Kayme Hartway, sr., Monroe
200 freestyle relay—Snohomish (Mary Clarke, sr.; Cal Misner, jr.; Olivia Huber, soph.; Grace Andrews, sr.)
100 backstroke—Emma Betancourt, fr., Snohomish
100 breaststroke—Mattea Ingram, jr., Stanwood
400 freestyle relay—Snohomish (Grace Andrews, sr.; Emma Betancourt, fr.; Olivia Huber, soph.; Mary Clarke, sr.)
Adaptive 50 freestyle—Miya Watanabe, sr., Stanwood
Adaptive 50 backstroke—Miya Watanabe, sr., Stanwood
Second Team
200 medley relay—Megan McCoy, sr., Stanwood
200 freestyle—Olivia Huber, soph., Snohomish
200 individual Relay—Hallie Higgins, fr., Marysville Pilchuck
50 freestyle—Jazmyn Legg, jr., Stanwood
Diving—Brynn Magelsen, sr., Monroe
100 butterfly—Emma Betancourt, fr., Snohomish
100 freestyle—Nanako Kempma, sr., Marysville Getchell
500 freestyle—Makenzie Stinson, jr., Snohomish
200 freestyle relay—Marysville Getchell (Natalie Bennett, soph.; Milee Yanagida, soph.; Katherine Carlson, fr.; Nanako Kempma, sr.)
100 backstroke—October Sieling, jr., Monroe
100 breaststroke—Rowyn Grant, soph., Monroe
400 freestyle relay—Marysville Getchell (Natalie Bennett, soph.; Milee Yanagida, soph.; Katherine Carlson, fr.; Nanako Kempma, sr.)
Adaptive 50 free—Ashley Schreiber, sr., Stanwood
Adaptive 50 backstroke—Ashley Schreiber, sr., Stanwood
WESCO 3A SOUTH
First team
200 Medley relay—Shorecrest (Owan Fralick, sr.; Quinn Whorley, jr.; Alia Howson, jr.; Miranda Thompson, sr.)
200 freestyle—Quinn Whorley, jr., Jackson
200 individual relay—Aila Howson, jr., Shorecrest
50 freestyle—Jeslyn Vuong, jr., Mountlake Terrace
Diving—Betty Martin, sr., Shorewood
100 butterfly—Miranda Thompson, sr., Shorecrest
100 freestyle—Daniel Buchholz, fr., Shorewood
500 freestyle—Quinn Whorley, jr., Shorecrest
200 freestyle relay—Shorecrest (Miranda Thompson, sr.; Owan Fralick, sr.; Anna Bendiksen, fr.; Quinn Whorley, jr.)
100 backstroke—Simone Bennett, jr., Edmonds-Woodway
100 breaststroke—Aila Howson, jr., Shorecrest
400 freestyle relay—Shorewood (Brooke Anderson, sr.; Vivian Foral, soph.; Emily Lin, sr.; Daniel Buchholz, fr.)
Second team
200 medley relay—Edmonds-Woodway (Simone Bennett, jr.; Madison Morales-Tomas, jr.; Tatumn Detjen, soph.; Sydney Bates, soph.)
200 freestyle—Zoe MacDonald, soph., Edmonds-Woodway
200 individual medley—Malaina Mirabueno, jr., Shorewood
50 freestyle—Daniel Buchholz, fr., Shorewood
Diving— Bridget Hill, soph., Shorewood
100 butterfly—Simone Bennett, jr., Edmonds-Woodway
100 freestyle—Brooke Anderson, sr., Shorewood
500 freestyle—Zoe MacDonald, soph., Edmonds-Woodway
200 freestyle relay—Edmonds-Woodway (Kate Marquart, fr.; Madison Morales-Tomes, jr.; Tatumn Detjen, soph.; Sydney Bates, soph.)
100 backstroke—Owan Fralick, sr., Shorecrest
100 breaststroke—Tatumn Detjen, soph., Edmonds-Woodway
400 freestyle relay—Shorecrest (Hazel Anderson, jr.; Jaclyn Deiparine, sr.; Anna Bendiksen, fr.; Alia Howson, jr.)
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
VOLLEYBALL
WESCO 4A
Coach of the Year
Randal Gullette, Mariner
First Team
Hanna Ligons, jr., Glacier Peak
Tessa Mossburg, jr., Glacier Peak
Ava Nowak, jr., Glacier Peak
Ravenna Coleman, jr., Jackson
Addison Eastwood, jr., Jackson
Cadence Bigby, fr., Kamiak
Laura Eichert, soph., Lake Stevens
Katelyn Eichert, sr., Lake Stevens
Alyss Kelly, sr., Lake Stevens
Jayci Scrivens, jr., Lake Stevens
Second Team
Chloe Wiersma, sr., Glacier Peak
Claire Sedenquist, soph., Glacier Peak
Yanina Sherwood, sr., Jackson
Delaney Cooper, sr., Kamiak
Hannah Drought, sr., Kamiak
Kennedy Horne, soph., Kamiak
Ella Kunz, sr., Kamiak
Claire Mackintosh, jr., Lake Stevens
Mia Turner, jr., Lake Stevens
Sophia Polley-Ferguson, sr., Mariner
WESCO 3A/2A
Coach of the Year
Annalise Mudaliar, Lynnwood
First Team
Indira Carey-Boxley, soph., Edmonds-Woodway
Jordyn Higa, sr., Lynnwood
Paige Gessey, sr., Lynnwood
Hannah Johnson, sr., Lynnwood
Charlie Thomas, sr., Lynnwood
Shannara Peebles, fr., Monroe
Haley Trinh, sr., Mountlake Terrace
Violet Burchak, sr., Shorecrest
Stella Foley, sr., Shorewood
Hannah Wu, sr., Shorewood
Kelsey Nichols, sr., Snohomish
Second Team
Laura Esping, jr., Archbishop Murphy
Lauren Fogliani, sr., Archbishop Murphy
Tatum Gill, jr., Archbishop Murphy
Melissa Hadley, jr., Arlington
Sydney Petelle, sr., Edmonds-Woodway
Sammy Holmer, jr., Lynnwood
Rebekah Carter, sr., Marysville-Pilchuck
Sofia Brockmeyer, sr., Meadowdale
Laiken Thoesen, sr., Meadowdale
Lily Starr, jr. Shorecrest
Whitney Longspaugh, fr., Stanwood