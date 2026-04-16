Prep roundup: Jackson girls tennis rolls to 4-1 in league
Published 10:25 pm Thursday, April 16, 2026
(Note for coaches/scorekeepers: To report results and statistics, email sports@heraldnet.com. Please report results by 10:30 p.m.)
GIRLS TENNIS
Wesco 4A
Jackson 6, Arlington 1
At Jackson H.S.
Singles—Teegan Bridgman (J) def. Grace Armes 6-0, 6-2. Francys Montilla (J) def. Savannah Thomas 6-0, 6-0. Gracie Schouten (J) def. Mia Whorbrey 6-2, 6-0. Sreshta Sundar-Ganesh (J) def. Ellie Linklater 6-0, 6-1; Doubles—Leah Wilson-Myla Nguyen (J) def. Audrey Marsh-Kara Glassman 7-5, 6-2. Grace Farris-Lyla Morzelewski (A) def. Jimena Beltra-Nadia Villarreal-Carriedo 3-6, 6-3, 10-5. Arushi Dashore-Saruul Tmurbaatar (J) def. Sophie Jean-Louis-Andrea Hernandez Villalba 6-0, 6-4.
Kamiak 6, Mariner 1
At Kamiak H.S.
Singles—Tiya Aleti (K) def. Crystal Chiz-Mendoza 6-2, 6-2. Anna Kim (K) def. Christina Pham 6-2, 6-2. Hannah Kim (K) def. Eliza Riaz 6-0, 6-0. Jimin Hahm (K) def. Mia Le 6-0, 6-2; Doubles—Julie Yi-Charlotte Lee (K) def. Morgan Trench-Kayla Cahyadi 6-2, 6-0. Yeji Park-Angela Madson (K) def. Rohey Jaiteh-Kayla Abendroth 6-0, 6-0. Malany Lar-Emily Hyunh (M) def. Paige Rosenfield-Zoya Shakarov 7-5, 6-2.
Cascade at Glacier Peak, score not reported
Wesco 3A/2A North
Monroe 6, Marysville Pilchuck 1
At Totem M.S.
Singles—Stella Baumgart (MP) def. Eva Heit 6-3, 6-3. Ashton Wheeler (M) def. Analise Weber 6-0, 6-0. Eliana Horner (M) def. Grace Cabrera 6-1, 6-0. Madelyn Clark (M) def. Gabi Cabrera 6-3, 6-0; Doubles—Emersyn Hartway-Keeley Reed (M) def. Danna Mendoza-Amina Helo 6-0, 6-0. Addysn Sullivan-Ava Magruder (M) def. Lila Freeman-Milan Rivera Valencia 6-1, 6-1. Angelina Ferrell-Kaitlyn Stone (M) def. Abi Guzman-Jill Thomas 6-0, 6-0.
Marysville Getchell at Snohomish, score not reported
Wesco 3A/2A South
Edmonds-Woodway 6, Meadowdale 1
At Meadowdale H.S.
Singles—Claire Yim (M) def. Abby Peterson 6-2, 5-7, 10-5. Maddy Ashe (E) def. Jenna Vanderpoel (retired). Izzy Beltran (E) def. Bella Partida Del Rosario 6-0, 6-2. Simryn Gill (E) def. Saryna Moua 7-6(2), 6-1; Doubles—Sydney Bates-Ava Oliver (E) def. Cayetana Figueroa-Eleanor Ly 6-0, 6-0. Jenna Hudson-Poppy Swensen (E) def. Reina Yanadori-Audrina Ko 6-2, 6-3. Josephine Bahm-Pippi Lofrese (E) def. Brooklyn Randall-Saron Asfaw 6-0, 6-0.
Lynnwood at Mountlake Terrace, score not reported
Archbishop Murphy at Shorewood, score not reported
Non-league
Shorecrest 6, Everett 1
At Kellogg M.S.
Singles—Sophie Schmitz (S) def. Lauren Desimone 6-3, 6-1. Zuma Vining (S) def. Meagan McMains 6-0, 6-3. Lauren Kajimura (S) def. Elizabeth Moiseyev 6-1, 6-0. Mia Halset (S) def. Grace Regan-Bone 6-2, 6-4; Doubles—Tegan Trefry-Alice Buchanan (E) def. Walker Temme-Calla Rihnsmith 7-5, 7-6(2). Sabina Schoeld-Thayer Katahara-Stewart (S) def. Avery Hammer-Olivia McCullough 6-2, 6-2. Amari Skinner-Siena Muoio (S) def. Lydia Hogan-Alice Nelson 6-2, 6-2.
Stanwood 6, Lake Stevens 1
At Stanwood H.S.
Singles—Grace Ross (S) def. Maya McLaurin 6-2, 6-1. Julianna Manley (L) def. Abbie Carlson 6-2, 6-0. Katie Rahmn (S) def. Tabitha Miller 6-3, 6-3. Teagan Swanson (S) def. Natalie Hayden 6-2, 6-2; Doubles—Addison Bowie-Mylee LaComb (S) def. Megan Dauber-Elise Morton 6-1, 6-0. Zoey Halligan-Megan Smith (S) def. Amanda Pfiester-Chloe Bernstein 6-4, 6-2. Liza Howe-Lindy Howe (S) def. Liah Campbell-Taylor Brant 6-2, 6-2.
BOYS GOLF
Wesco
Jackson 154, Glacier Peak 156, Kamiak 159, Lake Stevens 162, Arlington 168, Cascade 176, Mariner 236
At Battle Creek G.C.
Top 10 golfers: 1. Kason Swanson (G) 31: 2. Austin Ament (L) 34: 3. Tristan Kim (K) 35: 4. Zachary Grenier (J) 37: T5. Joey Gosline (J) 39: T5. Samual Kao (J) 39: T5. George Kippenhan (J) 39: T8. Diesel King (A) 40: T8. Lewis Yoon (K) 40: T8. Charlie Xie (K) 40.
Non-league
Marysville Pilchuck, Grace Academy vs. Tulalip Heritage, scores not reported