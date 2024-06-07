2024 All-Wesco girls track and field teams
Published 7:04 am Friday, June 7, 2024
Here are the 2024 All-Wesco girls track and field teams. Teams are chosen by the league’s coaches. For any misspellings or typos, please email sports@heraldnet.com.
WESCO 4A
Coach of the Year
Jeff Page, Lake Stevens
First Team
3,200—Selena Bangerter, jr., Jackson
100 hurdles—Noelani Tupua, fr., Lake Stevens
100—Keira Fleenor, jr., Glacier Peak
1,600—Selena Bangerter, jr., Jackson
400 relay—Glacier Peak (Dylan Carman, sr., Ella Seelhoff, sr., Kailen Olson, soph., Keira Fleenor, jr.)
400—Jada Sarrys, sr., Lake Stevens
300 hurdles—Noelani Tupua, fr., Lake Stevens
800—Hallie Carroll, jr., Lake Stevens
200—Keira Fleenor, jr., Glacier Peak
800 relay—Lake Stevens (Brianna Tilghman, soph., Amayah Pennon, fr., Olivia Fast, jr., Kaysa Banks, fr.)
1,600 relay—Glacier Peak (Dylan Carman, sr., Jordan Gaffney, sr., Mariela Rodriguez, sr., Hailee Sines, sr.)
Shot put—Keira Isabelle Tupua, soph., Lake Stevens
Javelin—Bailey Board, sr., Jackson
Discus—Bailey Board, sr., Jackson
Long jump—Zia Anderson, soph., Kamiak
Triple jump—Bella Hasan, sr., Kamiak
High jump—Zia Anderson, soph., Kamiak
Pole vault—Lindsey Koch, sr., Glacier Peak
Second Team
3,200—Clara Diepenbrock, sr., Glacier Peak
100 hurdles—Vivian Mawudeku, sr., Kamiak
100-Jada Sarrys, sr., Lake Stevens
1,600—Molly Lesyna, soph., Kamiak
400 relay—Lake Stevens (Brianna Tilghman, soph., Kaysa Banks, fr., Camryn Peterson, sr., Jada Sarrys, sr,)
400—Kaysa Banks, fr., Lake Stevens
300 hurdles—Bella Hasan, sr., Kamiak
800—Olivia Friedrich, jr., Jackson
200—Jada Sarrys, sr., Lake Stevens
800 relay—Glacier Peak (Alexa Brown, jr., Jordan Gaffney, sr., Kailen Olson, soph., Mariela Rodriguez, sr.)
1,600 relay—Lake Stevens (Olivia Fast, jr., Carley Robertson, fr., Amayah Pennon, fr., Kaysa Banks, fr.)
Shot put—Dara Olotu, soph,, Lake Stevens
Javelin—Natalie Wheeler, jr., Glacier Peak
Discus—Madison MacCallum, jr, Glacier Peak
Long jump—Vivian Mawudeku, sr., Kamiak
Triple jump—Zia Anderson, soph., Kamiak
High jump—Cameron Erdmann, fr., Glacier Peak
Pole vault—Ava Evans, soph., Jackson
Honorable Mention
3,200—Molly Lesyna, soph., Kamiak
100 hurdles—Ella Seelhoff, sr., Glacier Peak
100—Brianna Tilghman, soph., Lake Stevens
1,600—Natalie Roberts, sr., Kamiak
400 relay—Kamiak (Rylee Sherman, jr., Emma Barrett, jr., Zia Anderson, soph., Vivian Mawudeku, sr.)
400—Amelia Ford, soph., Jackson
300 hurdles—Aubrey Hale, soph., Jackson
800—Mia Ingram, soph., Lake Stevens
200—Amelia Ford, soph., Jackson
800 relay—Kamiak (Rylee Sherman, jr., Kara Whiteside, jr., Elizabeth Plitnik, sr., Taylor Beirne, sr.)
1,600 relay—Jackson (Olivia Friedrich, jr., Beonica Wong, sr., Khailiyah Mackey, soph., Aubrey Hale, soph.)
Shot put—Drea Harris, soph., Mariner
Javelin—Kalee Weatherbie, sr., Kamiak
Discus—Keira Isabelle Tupua, soph., Lake Stevens
Long jump—Bella Hasan, sr., Kamiak
Triple jump—Lucie Grimes, sr., Lake Stevens
High jump—Whitney Bird, fr., Lake Stevens
Pole vault—Kyra Miesel, jr., Lake Stevens
WESCO 3A NORTH
Coach of the Year
Nick Clovsky, Everett
First Team
3,200—Mary Andelin, soph., Stanwood
100 hurdles—Jersey Walker, jr., Arlington
100—Baella Stich, jr., Snohomish
1,600—Mary Andelin, soph., Stanwood
400 relay—Snohomish (Mia Ottow, jr., Danica Avalos, fr., Eva Lambert, jr., Baella Stich, jr.)
400—Jayda Crane, jr., Everett
300 hurdles—Carmen Winkle, jr., Snohomish
800—Brooke Berry, soph. Stanwood
200—Baella Stich, jr., Snohomish
800 relay—Everett (Jayda Crane, jr., Gwen Bundy, jr., Kailyann Dencker, fr., Avery Marsall, sr.)
1,600 relay—Everett (Jayda Crane, jr., Alana Washington, sr., Kailyann Dencker, fr., Avery Marsall, sr.)
Shot put—Gianna Frank, sr., Marysville Pilchuck
Javelin—Grace Crain, sr., Stanwood
Discus—Kendall Hammer, soph., Snohomish
Long jump—Baella Stich, jr., Snohomish
Triple jump—Kelsey Nichols, sr., Snohomish
High jump—Maya Velasquez, jr., Marysville Pilchuck
Pole vault—Madelyn Edwards, sr., Stanwood
Second Team
3,200—Reda Long, sr., Arlington
100 hurdles—Addison Morton, jr., Stanwood
100—Delaney Henry, soph., Arlington
1,600—Brooke Henkin, jr., Arlington
400 relay—Stanwood (Addison Morton, jr., Victoria Nichols, fr., Chevala Gubody, sr., Ruby Lloyd, jr.)
400—Avery Marsall, sr., Everett
300 hurdles—Abigail Kuksa, soph., Marysville Pilchuck
800—Lauren Hruschka, jr., Stanwood
200—Khari Deberry, sr., Arlington
800 relay—Arlington (Jaylyn Zeutenhorst, sr., Tatum Carbajal, jr., Khari Deberry, sr., Peach Hunter, fr.)
1,600 relay—Stanwood (Kendall Rhodes, fr., Camrie Ingram, fr., Lauren Hruschka, jr., Olivia Barrows, jr.)
Shot put—Christie Belew, soph., Arlington
Javelin—Shayna Engels, sr., Arlington
Discus—Lilyanne Dawson, jr., Cascade
Long jump—Delaney Henry, soph., Arlington
Triple jump—Maya Little, jr., Arlington
High jump—Akira Shaw, soph., Everett
Pole vault—Ana Johnson, sr., Snohomish
Honorable Mention
3,200—Brooke Henkin, jr., Arlington
100 hurdles—Maya Little, jr., Arlington
100—Ruby Lloyd, jr., Stanwood
1,600—Reda Long, sr., Arlington
400 relay—Marysville Getchell (Anna Blonk, jr., Bailey Green, sr., Teja Brown, sr., Niah Cooper, soph.)
400—Tatum Carbajal, jr., Arlington
300 hurdles—Sophia Nichols, sr., Arlington
800—Ava Jensen, jr., Arlington
200—Delaney Henry, soph., Arlington
800 relay—Stanwood (Sophia Forslund, jr., Kendall Rhodes, fr., Camrie Ingram, fr., Brooke Berry, soph.)
1,600 relay—Arlington (Reda Long, sr., Ava Jensen, jr., Amelia Potong, soph., Brooke Henkin, jr.)
Shot put—Morgan Apuan, sr., Cascade
Javelin—Ellie Wetmore, sr., Snohomish
Discus—Gianna Frank, sr., Marysville Pilchuck
Long jump—Akira Shaw, soph., Everett
Triple jump—Addison Morton, jr., Stanwood
High jump—Kelsey Nichols, sr., Snohomish
Pole vault—Avery Tait, soph., Snohomish
WESCO 3A/2A SOUTH
Coach of the Year
Brandon Christensen and Miles Mason, Shorecrest
First Team
3,200—Janie Hanson, soph., Edmonds-Woodway
100 hurdles—Brynlee Dubiel, soph., Mountlake Terrace
100—Naomi Limb, sr., Edmonds-Woodway; Laine McKenzie, soph., Cedarcrest
1,600—Janie Hanson, soph., Edmonds-Woodway
400 relay—Edmonds-Woodway (Ali Schell, soph., Jane Miceli, soph., Brooklyn Steiner, jr., Naomi Limb, sr.)
400—Mila Fotinatos, soph., Shorewood; Summer Soptich, sr., Cedarcrest
300 hurdles—Linnea Claar, jr., Shorecrest; Addy Jenkins, soph., Cedarcrest
800—Hanna Bruno, jr., Shorewood; Lydia Swenson, soph., Cedarcrest
200—Naomi Limb, sr., Edmonds-Woodway; Laine McKenzie, soph., Cedarcrest
800 relay—Edmonds-Woodway (Jane Miceli, soph., Rayna Halloran, fr., Aliah Karl, soph,, Naomi Limb, sr.); Cedarcrest (Kaylee Scott, jr., Addy Jenkins, soph., Lydia Swenson, soph., Summer Soptich, sr.)
1,600 relay—Shorewood (Lucy Eichelberger, fr., Harper Lara-Kerr, sr., Jasmine Lumbera, soph., Hanna Bruno, jr.); Cedarcrest (Kaylee Scott, jr., Lydia Swenson, soph., Addy Jenkins, soph., Summer Soptich, sr.)
Shot put—Ena Dodik, soph., Lynnwood; Maddy Brooks, jr., Cedarcrest
Javelin—Sierra Swan, soph., Mountlake Terrace
Discus—Ena Dodik, soph., Lynnwood; Maddy Brooks, jr., Cedarcrest
Long jump—Lucy Bleeker, sr., Shorecrest; Laine McKenzie, soph., Cerdarcrest
Triple jump—Lucy Bleeker, sr., Shorecrest; Laine McKenzie, soph., Cedarcrest
High jump—Zoe Grand, soph., Meadowdale
Pole vault—Ava Enriquez, jr., Shorewood
Second Team
3,200—Payton Conover, sr., Meadowdale
100 hurdles—Porcha Robinson, sr., Lynnwood
100—Kennedy Shepard, soph., Meadowdale
1,600—Cambria Metcalf-Lindenberger, jr., Shorecrest
400 relay—Shorecrest (Darci Dalziel, sr., Sydney Beer, fr., Acacia Silimon, jr., Tvisha Bhatnagar, sr.)
400—Kennedy Shepard, soph., Meadowdale
300 hurdles—Lucy Eichelberger, fr., Shorewood
800—Aliah Karl, soph., Edmonds-Woodway
200—Mila Fotinatos, soph., Shorewood
800 relay—Shorewood (Jasmine Lumbera, soph., Lucy Eichelberger, fr., Madeleine Brouillard, jr., Mila Fotinatos, soph.)
1,600 relay—Meadowdale (Aubrianna Sadler, jr., Rachel Meas, sr., Marley Maquiling, fr., Kennedy Shepard, soph.)
Shot put—Meredith Eldridge, sr., Edmonds-Woodway
Javelin—Mukadesse Shirmedov, jr., Monroe
Discus—Mia Johns, sr., Meadowdale
Long jump—Allison Mervin, soph., Mountlake Terrace
Triple jump—Ava Enriquez, jr., Shorewood
High jump—Emma Helstad, jr., Shorewood
Pole vault—Berkley Gorre, jr., Shorecrest
Honorable Mention
3,200—Cambria Metcalf-Lindenberger, jr., Shorecrest
100 hurdles—Linnea Claar, jr., Shorecrest
100—Allison Mervin, soph., Mountlake Terrace
1,600—Marley Maquiling, fr., Meadowdale
400 relay—Mountlake Terrace (Taylor Williams, fr., Brynlee Dubiel, soph., Emmalynn Kuenning, sr., Allison Mervin, soph.)
400—Ella Weyhrauch, soph., Monroe
300 hurdles—=Brynlee Dubiel, soph., Mountlake Terrace
800—Harper Lara-Kerr, sr., Shorewood
200—Kennedy Shepard, soph., Meadowdale
800 relay—Shorecrest (Tvisha Bhatnagar, jr., Sydney Beer, fr., Nada Faraj, fr., Stella Rosenblum, fr.)
1,600 relay—Edmonds-Woodway (Isabella Offerman, fr., Rayna Halloran, fr., Jane Miceli, soph., Aliah Karl, soph.)
Shot put—Coco Kudo, sr., Mountlake Terrace
Javelin—Taylor Christensen, sr., Shorecrest
Discus—Kaydence Hansen, soph., Edmonds-Woodway
Long jump—Emma Helstad, jr., Shorewood
Triple jump—Jasmine Gill, fr., Edmonds-Woodway
High jump—Mia Johns, sr., Meadowdale
Pole vailt—Brynn Magelsen, soph., Monroe