Wesco all-league baseball teams announced

Published 8:30 am Monday, June 23, 2025

By Aaron Coe

Monroe’s Caleb Campbell high-fives his teammate Mike Enrico after scoring during the game against Everett on Wednesday, April 23, 2025 in Monroe, Washington. (Olivia Vanni / The Herald)
Monroe's Caleb Campbell high-fives his teammate Mike Enrico after scoring during the game against Everett on Wednesday, April 23, 2025 in Monroe, Washington. (Olivia Vanni / The Herald)
Monroe’s Caleb Campbell high-fives his teammate Mike Enrico after scoring during the game against Everett on Wednesday, April 23, 2025 in Monroe, Washington. (Olivia Vanni / The Herald)
Monroe’s Caleb Campbell high-fives his teammate Mike Enrico after scoring during the game against Everett on Wednesday, April 23, 2025 in Monroe. (Olivia Vanni / The Herald)

Wesco has announced its all-league teams for baseball.

WESCO 4A

C0-MVPs

Andrew Fetty, Kamiak, sr., P

Aspen Alexander, Lake Stevens, sr., INF

First team

Drew Pepin, Jackson, sr., P

Andrew Fetty, Kamiak, sr., P

Manny McLaurin, Lake Stevens, jr., P

Malachi Noet, Kamiak, sr., C

Luke Doman, Glacier Peak, sr., INF

Aspen Alexander, Lake Stevens, sr., INF

Billy Kooy, Arlington, sr., INF

Blake Moser, Lake Stevens, soph., INF

Ashton Bergman, Jackson, sr., OF

Julian Wilson, Lake Stevens, sr., OF

Seth Danielson, Lake Stevens, jr., OF

Atticus Quist, Glacier Peak, jr., OF

Elijah Bovey, Kamiak, sr., UTILITY/DH

Second team

Quin Johns, Jackson, jr., P

Luke Morris, Lake Stevens, sr., P

Khristian Prom, Glacier Peak, sr., P

A’alona DeMartin, Lake Stevens, sr., C

Sam Craig, Jackson, sr., INF

Colby Koga, Kamiak, jr., INF

Emmett Brown, Glacier Peak, soph., INF

Josh Bouley, Lake Stevens, jr., INF

Aiden Jones, Arlington, jr., OF

JW Grose, Glacier Peak, jr., OF

Avery Klein, Arlington, sr., OF

Maddux Phimmasane, Kamiak, soph., OF

Colby Bossert, Jackson, jr., UTILITY/DH

Coach of the Year

Eric Chartrand, Kamiak

— — — — — —

WESCO 3A/2A North

MVP

Tanner Requa, Stanwood, jr., P/INF

First team

Luke Davis, Snohomish, jr., P

Caleb Campbell, Monroe, jr., P

Tanner Requa, Stanwood, jr., P

Landon Klein, Snohomish, soph., C

AJ Welch, Monroe, jr., INF

Gavin Gehrman, Stanwood, sr., INF

Cooper Agen, Marysville Getchell, soph., INF

Peyton Wallace, Marysville Getchell, soph., INF

Caleb Campbell, Monroe, jr., OF

Andreas Gutierrez, Everett, sr., OF

Luke Brennan, Stanwood, sr., OF

TJ McQuery, Stanwood, sr., UTILITY/DH

Second team

Owen Brunni, Everett, jr., P

Trevor Vorderbruggen, Snohomish, soph., P

Maddox Bingham, Monroe, soph., P

TJ McQuery, Stanwood, sr., P

Luca Morales, Everett, sr., C

Tanner Requa, Stanwood, jr., INF

Jake Skarwecki, Marysville Pilchuck, jr., INF

Corban Forslund, Stanwood, jr., INF

Luke Davis, Snohomish, jr., INF

Chase Clark, Snohomish, jr., INF

Michael Bertapelle, Marysville Getchell, soph., OF

Jack Enrico, Monroe, jr., UTILITY/DH

Coach of the Year

Nick Hammons, Snohomish

— — — — — —

WESCO 3A/2A South

MVP

Jameson Connolly, Shorewood, sr., P/OF

First team

Cole McCourt, Archbishop Murphy, sr., INF

Andreas Simonsen, Edmonds-Woodway, jr. INF

Kanata Barber, Shorewood, jr. INF

Quinn Burnham, Shorecrest, sr., INF

Jameson Connolly, Shorewood, sr., OF

Erik Alsdorf, Edmonds-Woodway, jr., OF

AJ Bombach, Archbishop Murphy, sr., OF

Trevelyan Podawiltz, Edmonds-Woodway, jr. C

Joey Facilla, Shorewood, sr., P

Declan Crawford, Edmonds-Woodway, soph., P

Oliver Verdoes, Shorecrest, jr. P

Reese Logsdon, Archbishop Murphy, sr., UT

Second team

Kealoha Kepo’o-Sabate, Meadowdale, jr., INF

Lorenzo Jaramillo, Shorewood, jr., INF

Ryder Bowman, Lynnwood, jr., INF

Jameson Crow, Archbishop Murphy, sr., INF

Joey Facilla, Shorewood, sr., OF

Toshi Gilginas, Edmonds-Woodway, jr., OF

Jeremy Perreault, Mountlake Terrace, sr., OF

Koen Ekstrom, Shorecrest, soph., C

Lucas Wanke, Edmonds-Woodway, jr., P

Tristan Dodds, Meadowdale, sr., P

David Telling, Shorecrest, soph., P

Cooper Thompson, Archbishop Murphy, fr., P

Henry Gabalis, Archbishop Murphy, jr., UT

Coach of the Year

Ben Andrews, Shorewood

