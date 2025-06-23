Wesco all-league baseball teams announced
Published 8:30 am Monday, June 23, 2025
Wesco has announced its all-league teams for baseball.
WESCO 4A
C0-MVPs
Andrew Fetty, Kamiak, sr., P
Aspen Alexander, Lake Stevens, sr., INF
First team
Drew Pepin, Jackson, sr., P
Andrew Fetty, Kamiak, sr., P
Manny McLaurin, Lake Stevens, jr., P
Malachi Noet, Kamiak, sr., C
Luke Doman, Glacier Peak, sr., INF
Aspen Alexander, Lake Stevens, sr., INF
Billy Kooy, Arlington, sr., INF
Blake Moser, Lake Stevens, soph., INF
Ashton Bergman, Jackson, sr., OF
Julian Wilson, Lake Stevens, sr., OF
Seth Danielson, Lake Stevens, jr., OF
Atticus Quist, Glacier Peak, jr., OF
Elijah Bovey, Kamiak, sr., UTILITY/DH
Second team
Quin Johns, Jackson, jr., P
Luke Morris, Lake Stevens, sr., P
Khristian Prom, Glacier Peak, sr., P
A’alona DeMartin, Lake Stevens, sr., C
Sam Craig, Jackson, sr., INF
Colby Koga, Kamiak, jr., INF
Emmett Brown, Glacier Peak, soph., INF
Josh Bouley, Lake Stevens, jr., INF
Aiden Jones, Arlington, jr., OF
JW Grose, Glacier Peak, jr., OF
Avery Klein, Arlington, sr., OF
Maddux Phimmasane, Kamiak, soph., OF
Colby Bossert, Jackson, jr., UTILITY/DH
Coach of the Year
Eric Chartrand, Kamiak
— — — — — —
WESCO 3A/2A North
MVP
Tanner Requa, Stanwood, jr., P/INF
First team
Luke Davis, Snohomish, jr., P
Caleb Campbell, Monroe, jr., P
Tanner Requa, Stanwood, jr., P
Landon Klein, Snohomish, soph., C
AJ Welch, Monroe, jr., INF
Gavin Gehrman, Stanwood, sr., INF
Cooper Agen, Marysville Getchell, soph., INF
Peyton Wallace, Marysville Getchell, soph., INF
Caleb Campbell, Monroe, jr., OF
Andreas Gutierrez, Everett, sr., OF
Luke Brennan, Stanwood, sr., OF
TJ McQuery, Stanwood, sr., UTILITY/DH
Second team
Owen Brunni, Everett, jr., P
Trevor Vorderbruggen, Snohomish, soph., P
Maddox Bingham, Monroe, soph., P
TJ McQuery, Stanwood, sr., P
Luca Morales, Everett, sr., C
Tanner Requa, Stanwood, jr., INF
Jake Skarwecki, Marysville Pilchuck, jr., INF
Corban Forslund, Stanwood, jr., INF
Luke Davis, Snohomish, jr., INF
Chase Clark, Snohomish, jr., INF
Michael Bertapelle, Marysville Getchell, soph., OF
Jack Enrico, Monroe, jr., UTILITY/DH
Coach of the Year
Nick Hammons, Snohomish
— — — — — —
WESCO 3A/2A South
MVP
Jameson Connolly, Shorewood, sr., P/OF
First team
Cole McCourt, Archbishop Murphy, sr., INF
Andreas Simonsen, Edmonds-Woodway, jr. INF
Kanata Barber, Shorewood, jr. INF
Quinn Burnham, Shorecrest, sr., INF
Jameson Connolly, Shorewood, sr., OF
Erik Alsdorf, Edmonds-Woodway, jr., OF
AJ Bombach, Archbishop Murphy, sr., OF
Trevelyan Podawiltz, Edmonds-Woodway, jr. C
Joey Facilla, Shorewood, sr., P
Declan Crawford, Edmonds-Woodway, soph., P
Oliver Verdoes, Shorecrest, jr. P
Reese Logsdon, Archbishop Murphy, sr., UT
Second team
Kealoha Kepo’o-Sabate, Meadowdale, jr., INF
Lorenzo Jaramillo, Shorewood, jr., INF
Ryder Bowman, Lynnwood, jr., INF
Jameson Crow, Archbishop Murphy, sr., INF
Joey Facilla, Shorewood, sr., OF
Toshi Gilginas, Edmonds-Woodway, jr., OF
Jeremy Perreault, Mountlake Terrace, sr., OF
Koen Ekstrom, Shorecrest, soph., C
Lucas Wanke, Edmonds-Woodway, jr., P
Tristan Dodds, Meadowdale, sr., P
David Telling, Shorecrest, soph., P
Cooper Thompson, Archbishop Murphy, fr., P
Henry Gabalis, Archbishop Murphy, jr., UT
Coach of the Year
Ben Andrews, Shorewood