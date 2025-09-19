Prep roundup for Thursday, Sept. 18:

(Note for coaches/scorekeepers: To report results and statistics, email sports@heraldnet.com. Please report results by 10:30 p.m.)

GIRLS SWIMMING

Wesco

Cascade 98.50, Monroe 77.50

Cascade 99, Archbishop Murphy 65

Monroe 89, Archbishop Murphy 78

At Everett YMCA

200 medley relay—Cascade (Alana Dewing, May Phut, Raegan Meyer, Ellie Edwards) 2:15.41; 200 freestyle—May Phut (C) 2:21.39; 200 individual medley—Shelby Chandler (A) 2:38.00; 50 freestyle—Ellie Edwards (C) 32.82; Diving—Brynn Magelsen (M) 184.25; 100 butterfly—Shelby Chandler (A) 1:15.56; 100 freestyle—Rachel Reynolds (A) 1:10.41; 500 freestyle—Lilly Beebe (C) 7:13.40; 200 freestyle relay—Archbishop Murphy (Shelby Chandler, Avery Dalrymple-Hickman, Rachel Reynolds, Katherine Pawlowski) 2:09.35; 100 backstroke—Alana Dewing (C) 1:14.55; 100 breaststroke—May Phut (C) 1:15.13; 400 freestyle relay—Cascade (Alana Dewing, Lilly Beebe, Ellie Edwards, May Phut) 4:43.93.

Lake Stevens 130, Marysville Getchell 48

Lake Stevens 137 Marysville Pilchuck 37

At Marysville Pilchuck H.S.

200 medley relay—Lake Stevens (Mercer Allen, Devin Kwan, Gwen Werner, Gabby Trabanino) 2:13.98; 200 freestyle—Katherine Carlson (MG) 2:09.45; 200 individual medley—Hallie Higgins (MP) 2:27.09; 50 freestyle—Gwen Werner (L) 27.34; Diving—Aisha Jallow (MG) 117.90; 100 butterfly—Katherine Carlson (MG) 1:08.09; 100 freestyle—Milee Yanagida (MG) 1:06.14; 500 freestyle—Gwen Werner (L) 6:01.65; 200 freestyle relay—Lake Stevens (Isabella Martin, Ainsley Miller, Serenity Watts, Addison Bowen) 1:59.21; 100 backstroke—Emily Gesick (L) 1:19.96; 100 breaststroke—Devin Kwan (L) 1:23.09; 400 freestyle relay—Lake Stevens (Gwen Werner, Isabella Martin, Emily Gesick, Mercer Allen) 4:18.41.

Stanwood 118, Lynnwood 52

At Stanwood-Camano YMCA

200 medley relay—Stanwood (Sarah Veazey, Isla Hollingsworth, Sophie Plano, Alex Marquis) 2:14.64; 200 freestyle—Alora de Vera (S) 2:13.21; 200 individual medley—Olivia Otto (S) 2:40.16; 50 freestyle—Sophie Plano (S) 28.79; 100 butterfly—Caitlin Lee (L) 1:14.03; 100 freestyle—Lexi Coates (L) 1:04.59; 500 freestyle—Alora de Vera (S) 6:09.82; 200 freestyle relay—Stanwood (Ryane Wright, Tracey Prather, Kaitlynn Helphrey, Alora de Vera) 2:02.12; 100 backstroke—Ryane Wright (S) 1:15.70; 100 breaststroke—Lexi Coates (L) 1:17.73; 400 freestyle relay—Stanwood (Alex Marquis, Malia Brown, Sarah Veazey, Sophie Plano) 4:36.46.

CROSS COUNTRY

Non-league

Maryville Getchell, Shorecrest, Sultan at Jackson

At Jackson H.S.

Girls team scores: Jackson 27, Marysville Getchell 34, Shorecrest 75

Boys team scores: Jackson 15, Marysville Getchell 52, Shorecrest 78

Individual results can be found HERE.