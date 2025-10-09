Snohomish, Glacier Peak, Lake earn Thursday wins
Published 9:23 pm Thursday, October 9, 2025
Prep girls swimming roundup for Thursday, Oct. 9:
(Note for coaches/scorekeepers: To report results and statistics, email sports@heraldnet.com. Please report results by 10:30 p.m.)
Wesco North
Snohomish 133, Archbishop Murphy 28
Glacier Peak 144, Archbishop Murphy 27
At Snohomish Aquatic Center
200 medley relay—Glacier Peak (Taylor Thompson, Anna Becerra, Keelie Sullivan, Brooke Vandehay) 2:03.78; 200 freestyle—Megan Maley (G) 2:05.93; 200 individual medley—Aubrey Heinson (G) 2:45.59; 50 freestyle—Sullivan (G) 26.00; Diving—Claire Butler (G) 286.10; 100 butterfly—Sullivan (G) 1:01.63; 100 freestyle—Maley (G) 57.47; 500 freestyle—Kaydence Moore (S) 6:20.42; 200 freestyle relay—Glacier Peak (Thompson, Becerra, Riley Lowell, Maley; 100 backstroke—Libby Yule (G) 1:11.67; 100 breaststroke—Sophia Kuntz (S) 1:13.05; 400 freestyle relay—Glacier Peak (Sullivan, Brooke Vandehey, Lowell, Maley) 4:06.00.
Lake Stevens 101, Stanwood 79
At Lake Stevens H.S.
200 medley relay—Stanwood (Alora de Vera, Anna Paul, Ryane Wright, Sophie Plano) 2:03.91; 200 freestyle—Paul (S) 2:11.39; 200 individual medley—de Vera (S) 2:29.86; 50 freestyle—Gwen Werner (L) 27.47; Diving—Cailin Matias (L) 119.75; 100 butterfly—Werner (L) 1:07.14; 100 freestyle—Alex Marquis (S) 1:01.98; 500 freestyle—Wright (S) 6:08.30; 200 freestyle relay—Lake Stevens (Isabella Martin, Werner, Mercer Allen, Serenity Watts) 1:53.08; 100 backstroke—de Vera (S) 1:08.18; 100 breaststroke—Paul (S) 1:14.61; 400 freestyle relay—Stanwood (Marquis, Olivia Otto, Plano, de Vera) 4:09.97.
Cascade, Marysville Pilchuck vs. Marysville Getchell, scores not reported
Wesco South
Mountlake Terrace 90, Lynnwood 73
At Lynnwood H.S.
200 medley relay—Lynnwood (Caitlin Lee, Lexi Coates, Bella Abrahamyan, Sophia Cordova) 2:16.19; 200 freestyle—Maya Hofmeister (M) 2:12.74; 200 individual medley—Lisa Beam (M) 2:19.70; 50 freestyle—Hofmeister 27.79; 100 butterfly—Beam 1:05.24; 100 freestyle—Lee (L) 1:04.63; 500 freestyle—Daisy Wallace (M) 7:13.46; 200 freestyle relay—Mountlake Terrace (Hofmeister, Wallace, Gretta Patterson, Beam) 1:56.69; 100 backstroke—Coates (L) 1:16.41; 100 breaststroke—Zoe Nap (M) 1:34.40; 400 freestyle relay—Mountlake Terrace (Patterson, Hofmeister, Wallace, Beam) 4:18.72.
Non-league
Jackson 123, Shorecrest 63
At West Coast Aquatics
200 medley relay—Jackson (Akari Omichi, Mia Abrigo, Hanna Fritts, Krystyna Yefremova) 1:59.10; 200 freestyle—Julia Song (J) 2:00.27; 200 individual medley—Abrigo (J) 2:21.80; 50 freestyle—Elissa Anderson (J) 25.55; Diving—Maggie Beatty-Witt (S) 198.90; 100 butterfly—Anderson (J) 1:02.65; 100 freestyle—Song (J) 55.87; 500 freestyle—Fritts (J) 5:23.56; 200 freestyle relay—Jackson (Song, Yefremova, Elliana Lam, Anderson) 1:41.90; 100 backstroke—Omichi (J) 1:07.73; 100 breaststroke—Yefremova (J) 1:10.51; 400 freestyle relay—Jackson (Anderson, Lam, Song, Fritts) 3:53.00.