Marysville Pilchuck boys wrestling picks up statement win
Published 11:39 pm Thursday, December 4, 2025
Prep roundup for Thursday, Dec. 4:
(Note for coaches/scorekeepers: To report results and statistics, email sports@heraldnet.com. Please report results by 10:30 p.m.)
BOYS WRESTLING
Non-league
Marysville Pilchuck 76, Lakewood 6
At Lakewood H.S.
106—Juan Galvez Munguia (M) won by forfeit; 113—Erwin Castillo (M) won by forfeit; 120—Emmett Levitsis (L) pinned Cameron Wood 3:30; 126—Garrett Turner (M) tech. fall Cage Dewey 18-2; 132—Brady Holliday (M) pinned Nathan Parker 0:45; 138—Gunner Janes (M) pinned John Cralle 1:31; 144—Maxwell Woodall (M) pinned Elliot Burelo 1:52; 150—Emony Villa-Johnson (M) tech. fall Alex Ortega Walters 19-3; 157—Breyden Childress (M) pinned Brennan Branson 1:33; 165—Cole Jones Longstreet (M) pinned Owen Peterson 1:06; 175—Zayne Fast (M) pinned Hunter McNally 0:30; 190—Sebastian Eagle (M) pinned Isaac Smyser 2:36; 215—Aiden Eagle (M) pinned Ethan Wood 0:24; 285—Santiago Jimenez (M) pinned Ashton Hanson 1:03.
Wesco
Mariner 44, Lynnwood 33
At Kamiak H.S.
106—Noah Richards (L) won by forfeit; 113—Zach Winterroth (M) dec. Eduardo Gonzalez 14-7; 120—Isaac Apodaca (M) pinned Dylan Por; 126—Dawnte Greene (M) pinned Edward Lim; 132—Ashton Myers (L) dec. Alejandro Parra 8-4; 138—Braedyn Clark (L) pinned Marko Muniz; 144—Chase Scheuerman (M) pinned Brandon Miller; 150—Gabriel Robbins (L) pinned Brayan Castillo; 157—Jared Sum (L) pinned Pavlo Shyliuk; 165—Jaxon Higginbotham (M) pinned Ivan Xu; 175—Caleb Gately (L) pinned Daniel Lloyd; 190—Tymofii Holoviatynskyi (M) pinned Hidalgo Bautista; 215—Ken David Larsen (M) pinned Hannibal Bendawi; 285—Eduardo Nava Cortes (M) won by forfeit.
Edmonds-Woodway 34, Arlington 33
At Edmonds-Woodway H.S.
106—Josiah Jimenez (A) won by forfeit; 113—Isaiah Meyer (E) dec. Emmett Decker 15-8; 120—Jude Haines (E) dec. Quintan Parsons 17-12; 126—Aidan Duong (E) Mason Boardley 17-12; 132—Aziret Bakytov (E) tech. fall Curtis Warner 22-5; 138—Hollender Lynch (E) tech. fall Jaxon Clasby 16-1; 144—Michael Baxter (A) pinned Owen Smith 1:41; Atheer Alwadi (A) pinned Freedom Fodor 1:42; 157—Dayton Fitzgibbon (A) dec. Dylan Rice 3-1; 165—Cole Canell (A) pinned Jacob Ramos 1:42; 175—Tre Haines (A) pinned Augie Hurtado 2:30; 190—Nathan Schlack (E) dec. Samuel Ecker 18-13; 215—Carmelo Larocca (E) pinned Caleb Francois 1:19; 285—Alex White (E) won by forfeit.
Shorecrest 46, Mariner 27
At Kamiak H.S.
106—Double forfeit; 113—Zach Winterroth (M) won by forfeit; 120—Isaac Apodaca (M) pinned Ethan Johnson; 126—Gideon Ryder (S) tech. fall Dawnte Greene 15-0; 132—Alejandro Parra (M) dec. Zadrin Morga-Baisac 15-13; 138—Laith Salem (S) pinned Marko Muniz; 144—Neta Navot (S) pinned Chase Scheuerman; 150—Avi Wylen (S) pinned Brayan Castillo; 157—Abrehaum Adams (S) tech. fall Pavlo Shyliuk 19-4; 165—Jakob Grimm (S) pinned Jaxon Higginbotham; 175—Milo Hamilton (S) pinned Daniel Lloyd; 190—Tymofii Holoviatynskyi (M) pinned Odin Yagle; 215—Ken David Larsen (M) won by forfeit; 285—John Cameron (S) pinned Eduardo Nava Cortes.
— — — — —
Lynnwood at Kamiak, score not reported
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
GIRLS WRESTLING
Wesco
Stanwood 42, Shorewood 30
At Stanwood H.S.
100—double forfeit; 105—Lynn Ou (SW) won by forfeit; 110—Avalon Kahn (S) pinned Vivian Sherrard 4:51; 115—winner not reported; 120—Finley Houck (SW) pinned AvaJee San Nicolas 2:27; 125—Claire Bonner (S) pinned Juliet Moser 4:00; 130—Evangeline Baumbach (S) won by forfeit; 135—Jasia Zaffarano (S) won by forfeit; 140—Eliana Van Horn (SW) pinned Bronwen Anthes 1:31; 145—Malia Alexander (S) won by forfeit; 155—Sarah Norton (SW) won by forfeit; 170—Britney Allen (S) won by forfeit; 190—double forfeit; 235—Makayla Finch (S) pinned Ulyana Remizova 0:55.
Shorewood 35, Monroe 24
At Stanwood H.S.
100—double forfeit; 105—Lynn Ou (S) won by forfeit; 110—Vivian Sherrard (S) won by forfeit; 115—Elizabeth Pamanian (M) won by forfeit; 120—Finley Houck (S) tech. fall Audrey George 17-0; 125—Juliet Moser (S) pinned Nyla Norsworthy 0:45; 130—double forfeit; 135—double forfeit; 140—Hailey Carswell (M) pinned Eliana Van Horn 4:27; 145—Presley Bigger (M) won by forfeit; 155—Sarah Norton (S) pinned Avery Zimmerman 0:39; 170—Darryn Bigger (M) won by forfeit; 190—double forfeit; 235—Ulyana Remizova (S) won by forfeit.
Lake Stevens 59, Edmonds-Woodway 12
At Edmonds-Woodway H.S.
100—Double forfeit; 105—Ny Ny Pendleton (E) pinned Lily Mapes; 110—Layla Silveus (L) tech. fall Lena Kuebler 17-2; 115—Averie Rozeboom (L) pinned Yaretzi Garduno; 120—Lexie Borden (L) won by forfeit; 125—Alanna Jarmusch (L) won by forfeit; 130—Olivia Matheson (L) won by forfeit; 135—Cameron Harris (L) won by forfeit; 140—Iyive Reeves (L) won by forfeit; 145—Kylee Wicklund (L) won by forfeit; 155—Dallas Kautz (L) pinned Mia Cruz; 170—Afebia Aemere (L) pinned Caitlyn Gallagher; 190—Morgan Smith (E) pinned Tiffany Perez-Guerrero; 235—Double forfeit.
Snohomish 48, Edmonds-Woodway 29
At Edmonds-Woodway H.S.
100—Mia Gonzalez-Massey (S) won by forfeit; 105—Ny Ny Pendleton (E) tech. fall Elsa Landon 18-1; 110—Genevieve Evers (S) pinned Lena Kuebler; 115—Yaretzi Garduno (E) won by forfeit; 120—Olivia Miller (S) won by forfeit; 125—Maddison Morse (S) won by forfeit; 130—Peyton Skelly (S) won by forfeit; 135—Freya Schwabenbauer (S) won by forfeit; 140—Abigail Gamm (S) won by forfeit; 145—Tatum Briels (S) won by forfeit; 155—Mia Cruz (E) won by forfeit; 170—Caitlyn Gallagher (E) pinned Emily Mauro; 190—Morgan Smith (E) pinned Ella Dauncey; 235—Double forfeit.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
GIRLS FLAG FOOTBALL
Non-league
Monroe 27, Newport 7
Bothell 35, Monroe 14
Cascade 16, North Creek 14
Woodinville 15, Cascade 14
North Creek 15, Everett 14
Woodinville 35, Everett 7
Bothell 14, Jackson 0
Newport 29, Jackson 0