Site Logo

Wesco all-league girls soccer teams announced

Published 10:30 am Wednesday, December 17, 2025

By Aaron Coe

Snohomish’s Lizzie Allyn dribbles the ball upfield during the game against Stanwood on Oct. 27, 2025 in Snohomish, Washington. (Olivia Vanni / The Herald)
1/3
Snohomish’s Lizzie Allyn dribbles the ball upfield during the game against Stanwood on Oct. 27 in Snohomish. (Olivia Vanni / The Herald)

Wesco has announced its all-league teams for girls soccer.

WESCO 4A

Offensive Player of the Year

Keira Isabelle Tupua, Lake Stevens

Defensive Player of the Year

Cam Bovey, Kamiak

First team

Shelby Clifton, Lake Stevens, Forward

Makayla Fortier, Kamiak, Forward

Ella Henriksen, Kamiak, Forward

Stella Shaw, Jackson, Forward

Sydney Lafata, Kamiak, Midfielder

Sydney McCoy, Jackson, Midfielder

Keira Isabelle, Tupua Lake Stevens, Midfielder

Mia Velkova, Kamiak, Midfielder

Amira Yaser, Lake Stevens, Midfielder

Cam Bovey, Kamiak Girls Soccer Defender

Delaney Henry, Arlington, Defender

Audrey Langabeer, Jackson, Defender

Brooklyn Parker, Kamiak, Defender

Judith Roehl, Lake Stevens, Defender

Grace Staffieri, Glacier Peak, Defender

Tessa Anastasi, Lake Stevens, Goalie

Elysa Morse, Kamiak, Goalie

Second team

Emma Blakely, Jackson, Forward

Zoe Grosse, Glacier Peak, Forward

Peach Hunter, Arlington, Forward

Noelani Tupua, Lake Stevens, Forward

Lexi Johnson, Kamiak, Forward

Isabel Berhman, Arlington, Midfielder

Reese Edwards, Glacier Peak, Midfielder

Dylan Gordon, Glacier Peak, Midfielder

Mailynn Jeffries, Jackson, Midfielder

Caylee Krestle, Cascade, Midfielder

Zuley Martinez, Cascade, Midfielder

Mia Ediger, Jackson, Defender

Mia Ingram, Lake Stevens, Defender

Piper Manalo, Jackson, Defender

Keegan McAuliffe, Jackson, Defender

Harper Sophia, Jackson, Goalie

Honorable mention: Arlington—Haley Wagester, Finley Walker; Cascade—Kiley Osbjornsen; Glacier Peak—Avery Burgmaier; Jackson—Taylor Chrobak, Amelia Ford, Ella Rey Van Eerdewegh; Kamiak—Ashlyn Hammons, Ava Rigmaiden.

— — — — — —

WESCO 3A/2A NORTH

Offensive Player of the Year

Lizzie Allyn, Snohomish

Defensive Player of the Year

Chloe Langner Marysville-Pilchuck

First team

Danica Avalos Snohomish, Forward

Finley Greear Monroe, Forward

Nevaeh Howerton Snohomish, Forward

Addison Carter Snohomish, Goalie

Lizzie Allyn Snohomish, Midfield

Jo Cort Snohomish, Midfield

Hailey Hinton Snohomish, Midfield

Emily Hobbs Monroe, Midfield

Kiana Landerdahl Monroe, Midfield

Annie VanAssche Snohomish, Midfield

Addisyn Davis Monroe, Defender

Evelyn Derscheid Everett, Defender

Sophie Imbeau Monroe, Defender

Halle Long Snohomish, Defender

Kennedy Perasso Snohomish, Defender

Paige Underwood Monroe, Defender

Chloe Langner Marysville Pilchuck, Goalie

Brooke Parkinson Monroe, Goalie

Second team

Kyler Burke, Stanwood, Forward

Jenna Pahre, Snohomish, Forward

Carol Perez Torres, Everett, Forward

McKenzie Allen, Monroe, Midfield

Mylee LaComb, Stanwood, Midfield

Kendall Rhodes, Stanwood, Midfield

Amiya Tolstedt, Everett, Midfield

Amelia Allen, Stanwood, Defender

Miya Barth, Marysville Getchell, Defender

Avery Hammer, Everett, Defender

Laila Vacchio, Marysville Pilchuck, Defender

Myka Wright, Marysville Getchell, Goalie

Honorable mention: Marysville Getchell—Alessandra Garcia, Sadie Mendoza Gonzales, Hallie Peterson; Marysville Pilchuck—Layla Foshey, Moriah Reyes, Sydney Schute; Monroe—Ava Davison, SeRi Park; Snohomish—Hailey Kendall, Brynna Yalowicki; Stanwood—Leise Harriss, Georgia Lenz, Maggie Martin.

— — — — — —

WESCO 3A/2A SOUTH

Offensive Player of the Year

Olivia Taylor, Shorecrest

Defensive Player of the Year

Magdalena Waters, Edmonds-Woodway

First team

Julianne Buchan, Archbishop Murphy, Forward

Pip Watkinson, Shorecrest, Forward

Olivia Taylor, Shorecrest, Forward

Laura Anderson, Archbishop Murphy, Midfield

Janie Hanson, Edmonds-Woodway, Midfield

Abby Peterson, Edmonds-Woodway, Midfield

Victoria Fallarme, Meadowdale, Midfield

Jasmine Bea Lumbera, Shorewood, Midfield

Kayla Hookfin, Archbishop Murphy, Defender

Magdalena Waters, Edmonds-Woodway, Defender

Lily Frank, Edmonds-Woodway, Defender

Sadie Parker, Mountlake Terrace, Defender

Scarlett VonGunten, Shorewood, Defender

Elle Kahn, Archbishop Murphy, Goalie

Jordyn Stokes, Mountlake Terrace, Goalie

Second team

Jane Bolin, Archbishop Murphy, Forward

Dulce Alvarez, Meadowdale, Forward

Jane Miceli, Edmonds-Woodway, Midfield

Saylor Echelbarger, Meadowdale, Midfield

Mia Rheinheimer, Mountlake Terrace, Midfield

Taylor Williams, Mountlake Terrace, Midfield

Kai Johnson, Shorecrest, Midfield

McKenna Anderson, Shorewood, Midfield

Lydia Morrow, Archbishop Murphy, Defender

Madison Weigel, Meadowdale, Defender

Hailey Bernards, Meadowdale, Defender

Emma Lund, Shorecrest, Defender

Harper Emanuel, Shorewood, Defender

Mady Finseth, Shorewood, Goalie

Mila Miropolskaya, Shorewood, Goalie

Honorable mention: Archbishop Murphy—Sophia Ames, Morgan Burley, Kamdyn Latta, Julianna Rioja; Edmonds-Woodway—Aki Ikegami, Audrey Rothmier, Ali Schell, Morgan Smith; Lynnwood—Makena Nymeyer; Meadowdale—Jordan Brannon; Mountlake Terrace—Brynlee Dubiel; Shorecrest—Sienna Muoio, Summer Suleiman, Sophia Tubbs; Shorewood—Sky Helstad.

