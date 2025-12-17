Wesco all-league girls soccer teams announced
Published 10:30 am Wednesday, December 17, 2025
Wesco has announced its all-league teams for girls soccer.
WESCO 4A
Offensive Player of the Year
Keira Isabelle Tupua, Lake Stevens
Defensive Player of the Year
Cam Bovey, Kamiak
First team
Shelby Clifton, Lake Stevens, Forward
Makayla Fortier, Kamiak, Forward
Ella Henriksen, Kamiak, Forward
Stella Shaw, Jackson, Forward
Sydney Lafata, Kamiak, Midfielder
Sydney McCoy, Jackson, Midfielder
Keira Isabelle, Tupua Lake Stevens, Midfielder
Mia Velkova, Kamiak, Midfielder
Amira Yaser, Lake Stevens, Midfielder
Cam Bovey, Kamiak Girls Soccer Defender
Delaney Henry, Arlington, Defender
Audrey Langabeer, Jackson, Defender
Brooklyn Parker, Kamiak, Defender
Judith Roehl, Lake Stevens, Defender
Grace Staffieri, Glacier Peak, Defender
Tessa Anastasi, Lake Stevens, Goalie
Elysa Morse, Kamiak, Goalie
Second team
Emma Blakely, Jackson, Forward
Zoe Grosse, Glacier Peak, Forward
Peach Hunter, Arlington, Forward
Noelani Tupua, Lake Stevens, Forward
Lexi Johnson, Kamiak, Forward
Isabel Berhman, Arlington, Midfielder
Reese Edwards, Glacier Peak, Midfielder
Dylan Gordon, Glacier Peak, Midfielder
Mailynn Jeffries, Jackson, Midfielder
Caylee Krestle, Cascade, Midfielder
Zuley Martinez, Cascade, Midfielder
Mia Ediger, Jackson, Defender
Mia Ingram, Lake Stevens, Defender
Piper Manalo, Jackson, Defender
Keegan McAuliffe, Jackson, Defender
Harper Sophia, Jackson, Goalie
Honorable mention: Arlington—Haley Wagester, Finley Walker; Cascade—Kiley Osbjornsen; Glacier Peak—Avery Burgmaier; Jackson—Taylor Chrobak, Amelia Ford, Ella Rey Van Eerdewegh; Kamiak—Ashlyn Hammons, Ava Rigmaiden.
— — — — — —
WESCO 3A/2A NORTH
Offensive Player of the Year
Lizzie Allyn, Snohomish
Defensive Player of the Year
Chloe Langner Marysville-Pilchuck
First team
Danica Avalos Snohomish, Forward
Finley Greear Monroe, Forward
Nevaeh Howerton Snohomish, Forward
Addison Carter Snohomish, Goalie
Lizzie Allyn Snohomish, Midfield
Jo Cort Snohomish, Midfield
Hailey Hinton Snohomish, Midfield
Emily Hobbs Monroe, Midfield
Kiana Landerdahl Monroe, Midfield
Annie VanAssche Snohomish, Midfield
Addisyn Davis Monroe, Defender
Evelyn Derscheid Everett, Defender
Sophie Imbeau Monroe, Defender
Halle Long Snohomish, Defender
Kennedy Perasso Snohomish, Defender
Paige Underwood Monroe, Defender
Chloe Langner Marysville Pilchuck, Goalie
Brooke Parkinson Monroe, Goalie
Second team
Kyler Burke, Stanwood, Forward
Jenna Pahre, Snohomish, Forward
Carol Perez Torres, Everett, Forward
McKenzie Allen, Monroe, Midfield
Mylee LaComb, Stanwood, Midfield
Kendall Rhodes, Stanwood, Midfield
Amiya Tolstedt, Everett, Midfield
Amelia Allen, Stanwood, Defender
Miya Barth, Marysville Getchell, Defender
Avery Hammer, Everett, Defender
Laila Vacchio, Marysville Pilchuck, Defender
Myka Wright, Marysville Getchell, Goalie
Honorable mention: Marysville Getchell—Alessandra Garcia, Sadie Mendoza Gonzales, Hallie Peterson; Marysville Pilchuck—Layla Foshey, Moriah Reyes, Sydney Schute; Monroe—Ava Davison, SeRi Park; Snohomish—Hailey Kendall, Brynna Yalowicki; Stanwood—Leise Harriss, Georgia Lenz, Maggie Martin.
— — — — — —
WESCO 3A/2A SOUTH
Offensive Player of the Year
Olivia Taylor, Shorecrest
Defensive Player of the Year
Magdalena Waters, Edmonds-Woodway
First team
Julianne Buchan, Archbishop Murphy, Forward
Pip Watkinson, Shorecrest, Forward
Olivia Taylor, Shorecrest, Forward
Laura Anderson, Archbishop Murphy, Midfield
Janie Hanson, Edmonds-Woodway, Midfield
Abby Peterson, Edmonds-Woodway, Midfield
Victoria Fallarme, Meadowdale, Midfield
Jasmine Bea Lumbera, Shorewood, Midfield
Kayla Hookfin, Archbishop Murphy, Defender
Magdalena Waters, Edmonds-Woodway, Defender
Lily Frank, Edmonds-Woodway, Defender
Sadie Parker, Mountlake Terrace, Defender
Scarlett VonGunten, Shorewood, Defender
Elle Kahn, Archbishop Murphy, Goalie
Jordyn Stokes, Mountlake Terrace, Goalie
Second team
Jane Bolin, Archbishop Murphy, Forward
Dulce Alvarez, Meadowdale, Forward
Jane Miceli, Edmonds-Woodway, Midfield
Saylor Echelbarger, Meadowdale, Midfield
Mia Rheinheimer, Mountlake Terrace, Midfield
Taylor Williams, Mountlake Terrace, Midfield
Kai Johnson, Shorecrest, Midfield
McKenna Anderson, Shorewood, Midfield
Lydia Morrow, Archbishop Murphy, Defender
Madison Weigel, Meadowdale, Defender
Hailey Bernards, Meadowdale, Defender
Emma Lund, Shorecrest, Defender
Harper Emanuel, Shorewood, Defender
Mady Finseth, Shorewood, Goalie
Mila Miropolskaya, Shorewood, Goalie
Honorable mention: Archbishop Murphy—Sophia Ames, Morgan Burley, Kamdyn Latta, Julianna Rioja; Edmonds-Woodway—Aki Ikegami, Audrey Rothmier, Ali Schell, Morgan Smith; Lynnwood—Makena Nymeyer; Meadowdale—Jordan Brannon; Mountlake Terrace—Brynlee Dubiel; Shorecrest—Sienna Muoio, Summer Suleiman, Sophia Tubbs; Shorewood—Sky Helstad.