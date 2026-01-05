Glacier Peak, Snohomish knock off Archbishop Murphy
Published 10:00 pm Monday, January 5, 2026
Prep boys swimming roundup for Tuesday, Jan. 6:
Wesco North
Glacier Peak 129, Archbishop Murphy 34
Snohomish 115, Archbishop Murphy 41
At Snohomish Aquatic Center
200 medley relay—Glacier Peak (individuals not reported) 1:54.93. 200 freestyle—Ed Hirschi (G) 2:00.42. 200 individual medley—Ben Muncy (G) 2:19.68. 50 freestyle—Noah Wynder (G) 22.87. 1-meter diving—Logan Davis (S) 161.2. 100 butterfly—1:05.2. 100 freestyle—Alex Collins (S) 54.14. 500 freestyle—Wynder (G) 5:33.15. 200 freestyle relay—Glacier Peak (individuals not reported). 100 backstroke—Ayden Albertsen (S) 59.66. 100 breaststroke—Gage Peterson (S) 1:11.52. 400 freestyle relay—Glacier Peak (individuals not reported).
Everett, Marysville Getchell at Marysville Pilchuck
Lake Stevens 143, Monroe 42
At Lake Stevens H.S.
200 individual medley—Lake Stevens (Sebastian Erickson, Reid Werner, Vishu Vinesh, Sam Lamb) 1:42.06. 200 freestyle—Derek Oden (L) 1:50.74. 200 individual medley—Spencer Tomandl (M) 2:13.60. 50 freestyle—Erickson (L) 22.99. 1-meter diving—Luke Valdes (L) 137.2. 100 butterfly—Vinesh (L) 59.25. 100 freestyle—Lamb (L) 50.38. 500 freestyle—Tyler Bates (L) 5:21.86. 200 freestyle relay—Lake Stevens (Benjamin Cha, Ethan Anderson, Bates, Lamb) 139.29. 100 backstroke—Erickson (L) 1:00.33. 100 breaststroke—Werner (L) 1:07.03. 400 freestyle—Lake Stevens (Vinesh, Oden, Erickson, Cha) 3:40.09.
Wesco South
Shorecrest, Meadowdale at Mariner, scores not reported
Non-league
Shorewood 129, Cascade 46
At Everett YMCA
200 medley relay—Shorewood (Frederick Anderson, Colin Bell, James Mitchell, Samuel Doll) 1:47.34. 200 freestyle—Anderson (S) 1:50.31. 200 individual relay—Bell (S) 2:13.32. 50 freestyle—Doll (S) 23.31. 1-meter diving—Aiden Witt (S) 130.2. 100 butterfly—Bell (S) 56.93. 100 freestyle—Kristian Hagemeier (S) 54.26. 500 freestyle—Jiang Yang (C) 5:52.65. 200 freestyle relay—Shorewood (Hagemeier, Sebastian Sanchez, Tyler Pike, Bell) 1:37.99. 100 backstroke—Anderson (S) 54.03. 100 breaststroke—Nathan Codsi (S) 1:14.79. 400 freestyle relay—Shorewood (Doll, Mitchell, Sanchez, Anderson) 3:34.98.
Jackson 131, Lynnwood 38
At Wesco Athletics
200 medley relay—Jackson (Wes Jasper, Syunta Lee, Vincent Phillips, Prestyn Ruitjers) 1:40.5. 200 freestyle—Wes Jaspar (J) 1:52.7. 200 individual medley—Syunta Lee (J) 1:51.45*. 50 freestyle—Vincent Phillips (J) 22.88. 100 butterfly—Vincent Phillips (J) 55.76. 100 freestyle—Prestyn Ruitjers (JHS) 50.76. 500 freestyle—James Tuft (J) 6:17.77. 200 freestyle relay—Jackson (Vincent Phillips, Syunta Lee, Prestyn Ruitjers, Nolan Thai) 1:31.26. 100 backstroke—Syunta Lee (J) 51.24*. 100 breaststroke—Jonathan Yim (J) 1:07.01. 400 free relay—Jackson (Prestyn Ruitjers, Sacha Esparza, Jon Yim, Wes Jasper) 3:45.8.
Edmonds-Woodway 91, Stanwood 79
At Stanwood-Camano YMCA
200 medley relay—Edmonds-Woodway (Liam Schell, Lennox Norenberg, Luca Hooks, Connor Smith) 1:47.55. 200 freestyle—Ole Lervick (S) 2:07.26. 200 individual medley—Ben Clark (S) 2:14.14. 50 freestyle—Smith (E) 24.57. 100 butterfly—Gavin Plano (S) 57.68. 100 freestyle—Smith (E) 53.99. 500 freestyle—Lennon Bain (S) 5:50.95. 200 freestyle—Edmonds-Woodway (Norenberg, Marcel Rickman, Kanai Zabian, Smith) 1:43.05. 100 backstroke—Clark (S) 1:00.62. 100 breaststroke—Plano (S) 1:05.51. 400 freestyle relay—Stanwood (Clark, Bain, Lervick, Plano) 3:44.23.
*indicates state meet qualifying time