Snohomish girls take down Marysville schools
Published 12:00 am Wednesday, January 7, 2026
Prep wrestling roundup for Tuesday, Jan. 6:
GIRLS WRESTLING
Wesco 3A/2A North
Snohomish 49, Marysville Getchell 28
At Marysville Getchell H.S.
100—Elsa Landon (S) won by forfeit; 105—Mia Gonzalez-Massey (S) dec. Bianca Perez 12-7; 110—Genesis Corro (M) maj. dec. Genevieve Evers 8-0; 115—Olivia Miller (S) pinned Elizabeth Grauman 3:43; 120—Annika Norberg (M) pinned Maddison Morse 1:54; 125—Peyton Skelly (S) pinned Abigial Dubeau Hespe 1:30; 130—Cheyenne Pickette (S) won by forfeit;135—Freya Schwabenbauer (S) won by forfeit;140—Abigail Gamm (S) won by forfeit;145—Nickaira Dequilla (M) won by forfeit;155—Emily Mauro (S) maj. dec. Merari Garcia-Guillen 12-1; 170—Caprielle Cole (S) won by forfeit;190—Lanaya Harris (M) won by forfeit;235—Miley Neel (M) pinned Ella Dauncey 1:50.
Marysville Getchell 46, Monroe 24
At Marysville Getchell H.S.
105—Bianca Perez (MG) won by forfeit;110—Genesis Corro (MG) won by forfeit;115—Elizabeth Grauman (MG) won by forfeit;120—Annika Norberg (M) maj. dec. Audrey George 14-4; 125—Courtney Hufford (MO) pinned Abigial Dubeau Hespe 1:25; 130—Double Forfeit; 135—Hailey Carswell (MO) won by forfeit;140—Presley Bigger (MO) won by forfeit;145—Nickaira Dequilla (MG) pinned Avery Zimmerman 1:18; 155—Merari Garcia-Guillen (MG) pinned Darryn Bigger 3:59; 170—Double Forfeit; 190—Lanaya Harris (MG) won by forfeit;235—Miley Neel (MG) won by forfeit;100—Emmalyn Rodriguez (MO) won by forfeit.
Monroe 42, Marysville Pilchuck 30
At Marysville Getchell H.S.
100—Emmalyn Rodriguez (MO) won by forfeit;105—Ginny Dakota Glenn (MP) won by forfeit;110—Kaidynce Olsen (MP) won by forfeit;115—Jennifer Reyes Gomez (MP) won by forfeit;120—Audrey George (MO) pinned Maya Helo :35; 125—Courtney Hufford (MO) won by forfeit;130—Double Forfeit; 135—Hailey Carswell (MO) pinned Alexia Ruiz 3:14; 140—Presley Bigger (MO) won by forfeit;145—Avery Zimmerman (MO) pinned Kaylee Carsten :43; 155—Abigal Clemence (MO) won by forfeit;170—Mya Balderas Bebout (MP) won by forfeit;190—Double Forfeit; 235—Cheylah Moses (M) won by forfeit.
Snohomish 54, Marysville Pilchuck 21
At Marysville Getchell H.S.
100—Mia Gonzalez-Massey (S) won by forfeit; 105—Elsa Landon, (S) pinned Ginny Dakota Glenn :12; 110—Genevieve Evers (S) pinned Kaidynce Olsen 2:40;
115—Olivia Miller (S) pinned Maya Helo 1:54; 120—Maddison Morse (S) pinned Jennifer Reyes Gomez :21; 125—Cheyenne Pickette, (S) won by forfeit;130—Freya Schwabenbauer (S) won by forfeit;135—Abigail Gamm (S) won by forfeit;140—Alexia Ruiz (M) won by forfeit;145—Kaylee Carsten (M) won by forfeit;155—Emily Mauro (S) won by forfeit;170—Mya Balderas Bebout (M) pinned Caprielle Cole 1:07; 190—Double Forfeit235—Cheylah Moses (M) dec. Ella Dauncey 6-5.
BOYS WRESTLING
Wesco 4A
Glacier Peak 58, Cascade 22
At Cascade H.S.
106—Ramon Saeed (G) won by forfeit; 113—James Edmonds (C) pinned Prestno Chao 4:24; 120—Kallel Dusenberry (G) pinned Mattew Osbjornsen :38; 126—Garrett Taylor (G) pinned Kaiden Thomas :56; 132—Dillon Bonnar (G) pinned Ryah Khim :47; 138—Dax Touchette (G) pinned Rocco Bancalari :56; 144—Jamie Le tech. fall Otto Siegert. 150—Tommy Weiss (G) pinned Verick Rundfson :49; 157—Nour Qardeel (C) tech. fall London Owens. 165—Aaron Hymes (C) pinned Emmett Johnson 2:41; 175—Ace Kim (G) maj. dec. Eli Higginson. 190—Oliver Martinez (G) won by forfeit. 215—Max Bridges (G) pinned Fedhl Al-Mosawi 2:53. Dane Chapman (G) pinned Davin Yesiki :19.
Arlington 69, Jackson 12
Lake Stevens at Mariner, score not reported
Wesco 3A/2A North
Monroe def. Stanwood, score not reported
Wesco 3A/2A South
Shorecrest 54, Mountlake Terrace 24
At Mountlake Terrace H.S.
106—Double Forfeit; 113—Skyler Miller (S) won by forfeit; 120—Frank Guzman (M) pinned Calvin Nguyen 2:33; 126—Gideon Ryder (S) pinned Robert Mar 3:27; 132—Zadrin Morga-Baisac (S) pinned Cooper Towne 1:39; 138—Laith Salem (S) pinned Ekansh Verma 1:28; 144—Neta Navot (S) pinned Wyatt Hawkins 3:41; 150—Avi Wylen (S) won by forfeit; 157—Jakob Grimm (S) pinned Nathan Jauregui Torrescano 1:38; 165—Milo Hamilton (S) pinned Adrian Miranda De La Cruz 4:56; 175—Cameron Arseneaux (S) pinned Georgiy Sharabov 1:51; 190—Owen Boswell (M) won by forfeit; 215—Logan Armstrong (M) pinned Carter Lamb :22; 285—Ryan Pineda (M) pinned Juan Sanders :27.
Shorewood 72, Archbishop Murphy 6
Non-league
Marysville Getchell 53, Lynnwood 26
At Lynnwood H.S.
113—Eduardo Gonzalez (L) tech. fall Allen Canares 16-1; 120—Innozen Alberto (M) tech. fall Dylan Por 17-2; 126—Roman Ruiz (M) won by forfeit; 132—Ashton Myers (L) maj. dec. Kai Osthus 16-4; 138—Brandon Miller (L) pinnedEusevio Bernius 1:59; 144—Lucas Cominski (M) pinned Gabriel Robbins 1:17; 150—Logan Christy (M) pinned Jakob Burris 1:32; 157—Landon Stull (L) tech. fall Aidan Partridge 20-4; 165—Ivan Xu (L) pinned Levi Rooks :41; 175—Boden Norberg (M) pinned Caleb Gately 5:42; 190—Connor Conant (M) pinned Hannibal Bendawi :59; 215—Ben Jensen (M) pinned Arsen Tuganbayev :51; 285—Caleb Johnson (M) won by forfeit; 106—Julius Ruiz (M) pinned Noah Richards :29.
Edmonds-Woodway 61, Lynnwood 12
At Lynnwood H.S.
106—Cayden Britton (E) pinnedNoah Richards 0:16; 113—Eduardo Gonzalez (L) dec. Isaiah Meyer 7-2; 120—Alex Krumov (E) tech. fall Dylan Por 22-2; 126—Aidan Duong (E) won by forfeit; 132—Ashton Myers (L) dec. Aziret Bakytov 3-2; 138—Hollender Lynch (E) tech. fall Brandon Miller 19-2; 144—Roland Rapelje (E) pinned Gabriel Robbins 2:49; 150—Owen Smith (E) over Jakob Burris 13-5; 157—Dylan Rice (E) tech. fall Landon Stull 16-1;165—Augie Hurtado (E) pinned Ivan Xu 2:44; 175—Isaac Popich (L) pinned Desmond Martin 4:56; 190—Carmelo Larocca (E) pinned Hannibal Bendawi 2:45; 215—Alex White (E) pinned Arsen Tuganbayev 1:25; 285—Max Eldridge (E) won by forfeit.
Edmonds-Woodway 59, Ferndale 18
At Lynnwood H.S.
106—Anthony Guardipee (F) pinned Cayden Britton; 113—Isaiah Meyer (E) tech. fall Miguel Nogales 17-2; 120—Alex Krumov (E) pinned Carson Whitener; 126—Aidan Duong (E) pinned Giovanni Vilanueva-Ventura; 132—Aziret Bakytov (E) tech. fall Hayden Blume 20-2; 138—Hollender Lynch (E) pinned Ryder Abbott; 144—Mason Filippinni (F) pinned Owen Smith; 150—Roland Rapelje (E) pinned Spencer Hamilton; 157—Dylan Rice (E) maj. dec. Parker Merwin 11-1; 165—Yuriy Gorun (F) pinned Silas Meyer; 175—Augie Hurtado (E) won by forfeit; 190—Carmelo Larocca (E) tech. fall Orion Dixon 18-3; 215—Alex White (E) pinned Michael French; 285—Edson Belizaire (E) maj. dec. Braden Arps 12-2.
Note: pin times not reported.