Lake Stevens girls wrestling sweeps Thursday double dual
Published 10:40 pm Thursday, January 8, 2026
Prep roundup for Thursday, Jan. 8:
GIRLS WRESTLING
Wesco
Lake Stevens 58, Kamiak 24
At Lake Stevens H.S.
100—Kenzie Romero (L) pinned Layla Curtis 1:34; 105—Briana Cortes Patino (K) won by forfeit; 110—Zale Ganal (L) pinned Ellie Boyce-Ullom 1:45; 115—Mia Avalos (L) maj. dec. Lisa Karumba 8-0; 120—Halle Boyland (L) won by forfeit; 125—Alanna Jarmusch (L) won by forfeit; 130—Janella Grande (L) won by forfeit; 135—Cameron Harris (L) won by forfeit; 140—Eden Cole (K) pinned Ren Lauer 1:20; 145—Lillian Burgess (K) pinned Tatum West 1:05; 155—Dallas Kautz (L) won by forfeit; 170—Afebia Aemere (L) won by forfeit; 190—Tiffany Perez-Guerrero (L) won by forfeit; 235—Karyzuceht Rojas-Perez (K) won by forfeit.
Lake Stevens 53, Mariner 25
At Lake Stevens H.S.
100—Kenzie Romero (L) won by forfeit; 105—Belyini Pascasio-Umana (M) won by forfeit; 110—Sparrow Sanchez (M) pinned Kiley Connolly 3:59; 115—Isabella Alvarez (M) maj. dec. Layla Silveus 16-5; 120—Kamryn Mason (L) tech. fall Sehar Sheikh 22-5; 125—Alanna Jarmusch (L) pinned Jeohnavi Bandoy 2:25; 130—Alexia Ramos Contreras (M) dec. Janella Grande 13-12; 135—Cameron Harris (L) won by forfeit; 140—Ren Lauer (L) won by forfeit; 145—Tatum West (L) pinned Marlene Lopez Trujillo 1:40; 155—Dallas Kautz (L) pinned Jannethzy Cortes-Hernandez 3:40; 170—Afebia Aemere (L) pinned Amareli Hernandez 1:20; 190—Tiffany Perez-Guerrero (L) pinned Ujin Ugedei 3:20; 235—Airianna Gilbraith (M) won by forfeit.
Edmonds-Woodway 51, Stanwood 24
At Edmonds-Woodway H.S.
100—Ny Ny Pendleton (E) pinned Brooklyn Blizard 1:30; 105—Avalon Kahn (S) won by forfeit; 110—Lena Kuebler (E) won by forfeit; 115—Samara Lynch (E) won by forfeit; 120—Jamie Crider (S) pinned Yaretzi Garduno 3:54; 125—Rae Adams (E) won by forfeit; 130—Jennifer Reinoso (E) pinned Evangeline Baumbach 2:38; 135—Liliana Frank (E) dec. Bronwen Anthes 11-6; 140—Emily Evans (S) pinned Taelyn Connell 0:46; 145—Caitlyn Gallagher (E) pinned Malia Alexander 1:08; 155—Mia Cruz (E) pinned Britney Allen 3:22; 170—Morgan Smith (E) won by forfeit; 190—Makayla Finch (S) won by forfeit; 235—double forfeit.
BOYS WRESTLING
Wesco 4A
Jackson 41, Kamiak 37
At Jackson H.S.
106—Caden Nakajima (J) pinned Monte Besson; 113—Jaden Nguyen (J) tech. fall Andrew Do 17-1; 120—Jonathan Bai (K) won by forfeit; 126—Topher Nelson (K) maj. dec. Talon Pyle 10-1; 132—Chris Huff (K) pinned Ronin Johnson; 138—Nicky Huff (K) pinned Casey Peterson; 144—Ryan Lee (J) pinned Brayden Van Hook; 150—Isaiah Van Diest (J) pinned Nicholas Nunez; 157—Allen Malkhasyan (J) pinned Max DeBolt; 165—Ian Park (K) pinned Connor Carrillo; 175—Jaiden Yoon (K) pinned Carson Gilbert; 190—Michael Reihing (J) pinned Nasr Khalfaoui; 215—Ethan Pablo (K) won by sudden victory (SV 12-9); 285—Connor Woods (J) pinned Pel’el Branting.
Mariner 42, Cascade 39
At Cascade H.S.
106—Raman Saeed (C) won by forfeit; 113—Preston Chao (C) won by forfeit; 120—Alex Garcia (C) pinned Jacob Truong 3:05; 126—Dawnte Greene (M) pinned Kaidin Thomas 1:13; 132—Alejandro Parra (M) pinned Ryan Nhim 0:24; 138—Ali Lami (M) pinned Rocco Bancalari 2:44; 144—Jamie Le (C) pinned Chase Scheuerman 3:17; 150—Pavlo Shyliuk (M) pinned Verick Runolfson 2:32; 157—Nour Qandeel (C) dec. Jaxon Higginbotham 7-6; 165—Matthew Barclay (C) pinned Daniel Lloyd 1:56; 175—Eli Higginson (C) pinned Esteban Garcia 3:34; 190—Shawn Anker (M) pinned JT Hardy 2:57; 215—Ken David Larsen (M) pinned Fedhl Al-Mosawi 3:42; 285—Daniel Galeana (M) pinned Sam Martinez 0:25.
BOYS SWIMMING
Wesco South
Shorecrest 104, Jackson 79
At West Coast Aquatics
200 medley relay—Shorecrest (Dane Bendiksen, Deming Gates, Max Hildebrandt, Cole Bleeker); 200 freestyle—Syunta Lee (J) 1:38.73; 200 individual medley—Gates (S); 50 freestyle—Vincent Phillips (J) 23.26; Diving—Micah Nambo (S) 129.50; 100 butterfly—Bendiksen (S) 54.13; 100 freestyle—Prestyn Ruitjers (J) 49.91; 500 freestyle—Lee (J) 4:41.45; 200 freestyle relay—Jackson (Phillips, Lee, Nolan Thai, Ruitjers) 1:30.20; 100 backstroke—Bendiksen (S) 52.58; 100 breaststroke—Gates (S) 1:01.21; 400 freestyle relay—Jackson (Ruitjers, Wes Jasper, Thai, Lee) 3:17.20.
Kamiak 123, Lynnwood 56
At Kamiak H.S.
200 medley relay—Kamiak (Brandon Wong, Rhys Fast, Jack Fast, Curtis Cheng) 1:51.86; 200 freestyle—Uriel Risdon (K) 2:27.47; 200 individual medley—Andrew Ge (K) 2:26.02; 50 freestyle—Ryan Jackson (K) 23.66; Diving—Luke Farmer (K) 147.05; 100 butterfly—Kaiden Nguyen (K) 55.07; 100 freestyle—Conor Hickey 59.26; 500 freestyle—Ryan Tang (L) 5:50.27; 200 freestyle relay—Lynnwood (Benjamin Tran, Araik Abrahamyn, Jalen Brady, Andrew Doan) 1:55.19; 100 backstroke—Risdon (K) 1:15.00; 100 breaststroke—Evan Calkens (L) 1:13.68; 400 freestyle relay—Kamiak (Minh Nguyen, Connor Hood, Connor Hickey, Brandon Wong).
Non-league
Mountlake Terrace, Marysville Getchell at Marysville Pilchuck, scores not reported
Northwest
Lakewood at Lynden, score not reported
GIRLS BASKETBALL
Emerald Sound
Cedar Park Christian (Bothell) 58, Granite Falls 23