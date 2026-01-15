Mountlake Terrace takes down Wildcats at home
Published 10:36 pm Thursday, January 15, 2026
Prep wrestling roundup for Thursday, Jan. 15:
BOYS WRESTLING
Wesco 3A/2A South
Mountlake Terrace 59, Archbishop Murphy 10
At Mountlake Terrace H.S.
106—Double forfeit; 113—Double forfeit; 120—Frank Guzman (M) won by forfeit; 126—Landen Ferguson (A) maj. dec. Robert Mar 9-0; 132—Cooper Towne (M) pinned Quintin Eagle 1:32; 138—Ekansh Verma (M) tech. fall Nicholas Yen 15-0; 144—Tanner Ferguson (A) pinned Wyatt Hawkins 3:58; 150—Aiden Snook (M) won by forfeit; 157—Bernard Kim (M) won by forfeit; 165—Titus Swett (M) won by forfeit; 175—Georgiy Sharabov (M) won by forfeit; 190—Owen Boswell (M) won by forfeit; 215—Logan Armstrong (M) pinned Zavier Mack 1:16; 285—Ryan Pineda (M) pinned August Mack 0:14.
Meadowdale 43, Shorecrest 34
At Shorecrest H.S.
106—Justice Klesick (M) won by forfeit; 113—Ethan Johnson (S) pinned Miguel De Paula 5:43; 120—Gideon Ryder (S) pinned Melyk Valencia 2:40; 126—Wyeth Finnell (S) pinned Huckleberry Snow 2:33; 132—Zadrin Morga-Baisac (S) tech. fall John Juarez 18-1; 138—Hector Castro (M) pinned Jayden Gay 1:18; 144—Christopher Ramirez (M) tech. fall Neta Navot 19-3; 150—Avi Wylen (S) pinned Logan Palmer 1:03; 157—Tobin Kantner-Blakeslee (M) pinned George De Bakker 5:03; 165—Mathew Sleipness (M) dec. Milo Hamilton 1-0; 175—Cameron Arseneaux (S) won by injury default; 190—Brandon Shaw (M) won by forfeit; 215—Jamier Perry (M) pinned Carter Lamb 0:51; 285—Jaxson Hulbert (M) won by forfeit.
Non-league
Everett at Mount Vernon, score not reported
GIRLS WRESTLING
Non-league
Sedro-Woolley 63, Lynnwood 18
At Lynnwood H.S.
100—Aria Wing (S) pinned Leanne Fabro 0:24; 105—Hanna Weide (S) won by forfeit; 110—Hailey Richmond (S) pinned Irene Bernaldez 0:16; 115—Kiley Vess (S) won by forfeit; 120—Betsabet Linares (S) won by forfeit; 125—Evie Thompson (S) maj. dec. Vivian Phan 13-3; 130—Saydee Bryson (S) pinned Salem Logosz 0:15; 135—Brianna Williams (L) pinned Kaysha Hartle 2:52; 140—Micayla Yates (S) tech. fall Venus Hernandez 15-0; 145—Elizabeth Noble (L) pinned Caylee Ward 1:25; 155—Marisol Gonzalez Bazante (S) pinned Tala Samara 2:56; 170—Abriana Russell (L) won by forfeit; 190—Ryan Madsen (S) won by forfeit; 235—Ava Ford (S) won by forfeit.
Mount Vernon 61, Lynnwood 6
At Lynnwood H.S.
100—Chase Caballero (M) pinned Leanne Fabro 1:18; 105—Olivia Clay (M) won by forfeit; 110—Rihanna Jin Madrid (M) pinned Irene Bernaldez 0:48; 115—Cassidy Halgren (M) won by forfeit; 120—Ally Warrick (M) won by forfeit; 125—Addison Brown (M) pinned Vivian Phan 2:35; 130—Jaylene Kurtz-Rios (M) pinned Salem Logosz 1:48; 135—Zoe Brocksmith (M) pinned Brianna Williams 3:41; 140—Rianna Gonzales (M) maj. dec. Venus Hernandez 10-0; 145—Elizabeth Noble (L) pinned Crystal Ruiz 0:57; 155—Abeny Medina (M) pinned Tala Samara 3:22; 170—Double forfeit; 190—Camila Baltierra-Gomez (M) dec. Abriana Russell 10-9; 235—Double forfeit.