Glacier Peak, Shorecrest win multi-team meets
Published 10:41 pm Thursday, January 22, 2026
Prep boys swimming roundup for Thursday, Jan. 22:
(Note for coaches/scorekeepers: To report results and statistics, email sports@heraldnet.com. Please report results by 10:30 p.m.)
Wesco North
Glacier Peak 90, Snohomish 83
Glacier Peak 117, Cascade 60
Snohomish 112, Cascade 61
At Cascade H.S.
200 medley relay—Snohomish (Ayden Albertsen, Alex Collins, Devin Love, Gage Peterson) 1:56.22; 200 freestyle—Ed Hirschi (G) 1:56.88; 200 individual medley—Love (S) 2:24.42; 50 freestyle—Noah Wynder (G) 22.99; Diving—Gavin Koncel (S) 149.85; 100 butterfly—Wynder (G) 58.94; 100 freestyle—Albertsen (S) 53.19; 500 freestyle—Hirschi (G) 5:36.46; 200 freestyle relay—Glacier Peak (Wynder, Mason Lysaght, Evan Lothyan, Hirschi) 1:42.14; 100 backstroke—Albertsen (S) 1:04.25; 100 breaststroke—Peterson (S) 1:10.32; 400 freestyle relay—Glacier Peak (Ben Muncy, Oliver DeWaard, Hirschi, Wynder) 3:41.56.
Stanwood 122, Archbishop Murphy 41
At Stanwood-Camano YMCA
200 medley relay—Stanwood (Pablo Rodriguez-Hernandez, Trent Holmes, Isaiah Fox, Adam Jacques) 2:11.64; 200 freestyle—Ole Lervick (S) 1:59.53; 200 individual medley—Gavin Plano (S) 2:07.60; 50 freestyle—Ben Clark (S) 24.94; 100 butterfly—Lennon Bain (S) 1:01.50; 100 freestyle—Grant Jensen (A) 58.74; 500 freestyle—Lervick (S) 5:32.24; 200 freestyle relay—Stanwood (Clark, Lervick, Bain, Plano) 1:40.75; 100 backstroke—Clark (S) 59.58; 100 breaststroke—Plano (S) 1:05.74; 400 freestyle relay—Stanwood (Clark, Lervick, Bain, Plano) 3:45.08.
Non-league
Shorecrest 97, O’Dea 89
Shorecrest 151, Edmonds-Woodway 32
O’Dea 134, Edmonds-Woodway 49
At Snohomish Aquatic Center
200 medley relay—Shorecrest (Dane Bendiksen, Deming Gates, Max Hildebrandt, Cole Bleeker) 1:41.86; 200 freestyle—Zander Muilenburg (S) 1:44.77; 200 individual medley—Gates (S) 1:59.42; 50 freestyle—Eddie Nakhuda (O) 22.18; Diving—Rory Fuhrman (O) 138.60; 100 butterfly—Robbie Nakhuda (O) 52.71; 100 freestyle—Prentice Sanders (O) 49.78; 500 freestyle—Muilenburg (S) 4:48.65; 200 freestyle relay—O’Dea (Robbie Nakhuda, Torsten Schenck, Eddie Nakhuda, August Pierce) 1:29.78; 100 backstroke—Bendiksen (S) 53.45; 100 breaststroke—Gates (S) 1:02.04; 400 freestyle relay—O’Dea (Robbie Nakhuda, Sanders, Eddie Nakhuda, Pierce) 3:16.33.
Wesco South
Kamiak 126, Mariner 46
At Kamiak H.S.
200 medley relay—Kamiak (Connor Hood, Curtis Cheng, Kenny Liu, Oliver Rines) 2:03.71; 200 freestyle—Nick Girdlestone (K) 2:38.81; 200 individual medley—Rines (K) 2:43.32; 50 freestyle—Hood (K) 25.56; Diving—James Richter (K) 153.60; 100 butterfly—Lewis Tai (K) 1:03.26; 100 freestyle—Hood (K) 57.10; 500 freestyle—Uriel Risdon (K) 6:45.81; 200 freestyle relay—Kamiak (Rines, Eugene Lee, Kendon McLaughlin, Tryg Andrus) 2:06.46; 100 backstroke—Andrew Ge (K) 1:09.87; 100 breaststroke—Hyrum Camara (M) 1:26.11; 400 freestyle relay—Mariner (Shane Lombos, Angel Martinez, Camara, Daniel Alvarez Pentaleon) 4:25.13.
— — — — — —
Shorewood vs. Lynnwood, score not reported