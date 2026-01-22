Marysville Pilchuck boys take down Getchell
Published 10:26 pm Thursday, January 22, 2026
Prep roundup for Thursday, Jan. 22:
BOYS WRESTLING
Wesco 3A/2A North
Marysville Pilchuck 49, Marysville Getchell 26
At Marysville Pilchuck H.S.
106—Julius Ruiz (MG) pinned Erwin Castillo 4:42; 113—Allen Canares (MG) tech. fall Eric Aguirre-Sarmiento 21-5; 120—Innozen Alberto (MG) pinned Cameron Wood 2:00; 126—Garrett Turner (MP) pinned Roman Ruiz 0:58; 132—Dylan Turner (MP) dec. Kai Osthus 7-3; 138—Gunner Janes (MP) pinned Eusevio Bernius 1:23; 144—Maxwell Woodall (MP) pinned Zachary Donoghue 1:20; 150—Emony Villa-Johnson (MP) tech. fall Logan Christy 18-2; 157—Breyden Childress (MP) pinned Aidan Partridge 2:15; 165—Cole Jones Longstreet (MP) pinned Levi Rooks 0:22; 175—Teygan Thomas (MG) dec. Sebastian Eagle 6-3; 190—Aiden Eagle (MP) pinned Connor Conant 1:38; 215—Steven Morales (MP) tech. fall Ben Jensen 17-2; 285—Caleb Johnson (MG) pinned Santiago Jimenez 2:00.
Wesco 4A
Arlington 58, Cascade 21
At Cascade H.S.
106—Raman Saeed (C) pinned Josias Jimenez 0:46; 113—Emmett Decker (A) tech. fall Preston Chao 18-1; 120—Quintan Parsons (A) won by forfeit; 126—Mason Boardley (A) tech. fall Matthew Osbjornsen 22-5; 132—Hunter Jobe (A) pinned Kaidin Thomas 2:54; 138—Michael Baxter (A) pinned Rocco Bancalari 1:44; 144—Atheer Alwadi (A) pinned Jamie Le 1:45; 150—Dayton Fitzgibbon (A) pinned Verick Runolfson 1:32; 157—Felix Zepeda (A) pinned Aaron Hymes 3:28; 165—Matthew Barclay (C) dec. Carson Raz 11-4; 175—Clay Heuer (A) won by forfeit; 190—Samuel Ecker (A) won by forfeit; 215—Fedhl Al-Mosawi (C) pinned Caleb Francois 5:31; 285—Sam Martinez (C) pinned Kody Thompson 1:31.
Glacier Peak 40, Mariner 32
At Mariner H.S.
106—Double forfeit; 113—Isaac Apodaca (M) dec. James Edmonds 7-2; 120—Dawnte Greene (M) pinned Kallel Dusenberry 3:03; 126—Garrett Taylor (G) maj. dec. Alejandro Parra 13-3; 132—Peyton Thaing (G) pinned Marko Muniz 1:18; 138—Chase Scheuerman (M) pinned Dax Touchette 3:14; 144—Otto Siegert (G) pinned Pavlo Shyliuk 3:10; 150—Tommy Weiss (G) pinned Jaxon Higginbotham 1:47; 157—London Owens (G) pinned Daniel Lloyd 2:32; 165—Thomas White (G) pinned Oscar Valenzuela-Mendez 2:29; 175—Tymofii Holoviatynskyi (M) tech. fall Ace Kim 18-3; 190—Oliver Martinez (G) pinned Shawn Anker 2:17; 215—Ken David Larsen (M) pinned Maxwell Bridges 4:42; 285—Daniel Galeana (M) pinned Kade Calderon 4:16.
Lake Stevens defeated Jackson, score not reported
Non-league
Granite Falls 42, Sultan 39
Northwest
Squalicum defeated Lakewood, score not reported
GIRLS WRESTLING
Wesco
Snohomish 59, Lynnwood 12
At Snohomish H.S.
100—Mia Gonzalez-Massey (S) tech. fall 17-2; 110—Genevieve Evers (S) pinned Irene Bernaldez 0:18; 115—Brynna Yalowicki (S) pinned Kendal House 3:00; 120—Maddison Morse (S) won by forfeit; 125—Cheyenne Pickette (S) pinned Vivian Phan 3:48; 130—Abigail Gamm (S) pinned Salem Logosz 0:54; 135—Brianna Williams (L) pinned Chloe Larsen 1:20; 140—Venus Hernandez (L) pinned Tatum Briels 6:30; 145—Audrey Briels (S) pinned Elizabeth Noble 1:37; 155—Emily Mauro (S) won by forfeit; 170—Caprielle Cole (S) pinned Abriana Russell 3:01; 190—Ella Dauncey (S) won by forfeit; 235—Double forfeit.
Snohomish 64, Mountlake Terrace 11
At Snohomish H.S.
100—Mia Gonzalez-Massey (S) pinned Cymmantha Erickson 0:28; 105—Elsa Landon (S) won by forfeit; 110—Genevieve Evers (S) won by forfeit; 115—Brynna Yalowicki (S) won by forfeit; 120—Maddison Morse (S) won by forfeit; 125—Rosechelle Obare (M) pinned Cheyenne Pickette 1:37; 130—Abigail Gamm (S) pinned Sofie Hardi 4:00; 135—Chloe Larsen (S) won by forfeit; 140—Tatum Briels (S) won by forfeit; 145—Audrey Briels (S) pinned Hyab Negash 0:33; 155—Emily Mauro (S) maj. dec. 13-2; 170—Caprielle Cole (S) won by forfeit; 190—Taylor Fears (M) tech. fall 16-0; 235—Double forfeit.
Northwest
Mount Vernon 45, Lakewood 25