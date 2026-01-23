Lake Stevens girls wrestling takes Knights Invitational
Published 1:30 am Friday, January 23, 2026
Prep roundup for Friday and Saturday (Jan. 23-24):
(Note for coaches/scorekeepers: To report results and statistics, email sports@heraldnet.com. Please report results by 10:30 p.m.)
GIRLS WRESTLING
FRIDAY
Snohomish 58, Woodinville 10
100: Mia Gonzalez-Massey (S) won by forfeit; 105: Genevieve Evers (S) pinned Gloria Siller; 110: no match115: Brynna Yalowicki (S) pinned Raine Huang; 120: Malia Ottow (S) pinned Morrigan House; 125: Cheyenne Pickette (S) won by forfeit; 130: Abigail Gamm (S) won by forfeit; 135: Chloe Larsen (S) won by forfeit; 140: Tatum Briels (S) won by forfeit; 145: Audrey Briels (S) maj. dec. Chloe Packwood 15-1; 155: Mary Bollinger (W) maj. dec. Emily Mauro14-4; 170: Roslyn Bickerdike (W) pinned Caprielle Cole; 190: Ella Dauncey (S) won by forfeit; 235: no match.
SATURDAY
Lady Knights Invitational
EVERETT — Layla Silveus (110), Jillian Hradec (155) and Afebia Aemere (170) each won individual titles to lead Lake Stevens to event’s team championship. Aemere pinned her title bout opponent in 35 seconds, her fourth pin in four matches.
At Mariner H.S.
Team scores (top five, local)
1. Lake Stevens 177; 2. Sedro-Woolley 140.5; 3. Mariner 128.5; 4. North Thurston 115; 5. Everett 112.5; 9. Arlington 78; 14. Lakewood 49; 17. Lynnwood 47.5; 18. Cascade 38; 19. Monroe 35; 22. Kamiak 20; 24. Shorecrest 4.
Individual results
100—Belyini Pascasio-Umana (Mariner) pinned Isabel Loomis (North Creek) :59; 105—Azumi Calloway (North Thurston) pinned Simran Mander (Meridian) 3:50; 110—Layla Silveus (Lake Stevens) pinned Hailey Richmond (Sedro-Woolley) 1:56; 115—Isabella Alvarez (Mariner) tech. fall Kyla Brown (Arlington) 15-0; 120—Cassidy Halgren (Mount Vernon) tech. fall Priya Sangha (Meridian) 15-0; 125—Araxi Crew (Arlington) pinned Saydee Bryson (Sedro-Woolley) 1:27; 130—Riley Rich (Lakewood) pinned Leslie Hernandez (Puyallup) 4:53; 135—Hailey Carswell (Monroe) pinned Brianna Williams (Lynnwood) 2:56; 140—Chloe Gandy (Ferndale) pinned Rianna Gonzales (Mount Vernon) 3:45; 145—Jannethzy Cortes-Hernandez (Mariner) maj. dec. over Fatimah Bujafar (Cascade) 12-1; 155—Jillian Hradec (Lake Stevens) pinned Caitriona Wieber (Everett) 4:33; 170—Afebia Aemere (Lake Stevens) pinned Ellison Higginbotham (Puyallup) :35; 190—Vida Cienega (Everett) pinned Ryan Madsen (Sedro-Woolley) :40; 235—Mia Cienega (Everett) pinned Hailey Rains (Anacortes) 2:38.
Lady Huskies Wrestling Invitational
OTHELLO — Shorwood’s Finley Houck placed second in a 115-pound weight class comprised of 34 wrestlers. The senior pinned her first three opponents before a 3-1 win in the semifinals. Savannah Taylor of Rogers came away with the title by pinning Houck in the second round.
BOYS WRESTLING
FRIDAY
Wesco 3A/2A South
Edmonds-Woodway 41, Shorecrest 30
At Shorecrest H.S.
106—Rhett Nickle (E) pinned Calvin Nguyen :59; 113—Isaiah Meyer (E) maj. dec. Ethan Johnson 10-1; 120—Gideon Ryder (S) maj. dec. Alex Krumov 10-1; 126—Zadrin Morga-Baisac (S) pinned Arden Timpe :48; 132—Laith Salem (S) pinned Alston Lumpkins :45; 138—Owen Smith (E) maj. dec. Jayden Gay 14-3; 144—Neta Navot (S) pinned Freedom Fodor 2:44; 150—Avi Wylen (S) dec. Dylan Rice 7-6; 157—Jakob Grimm (S) tech. fall Silas Meyer 18-3 3:31; 165—Augie Hurtado (E) dec. Milo Hamilton 6-2; 175—Nathan Schlack (E) pinned Cameron Arseneaux 4:24; 190—Eli Hershey (E) won by forfeit; 215—Carmelo Larocca (E) pinned Carter Lamb :16; 285—Alex White (E) pinned Juan Sanders 2:55.
Shorewood 59, Mountlake Terrace 13
At Mountlake Terrace H.S.
106—Derek Norton (S) won by forfeit; 113—Emiliano Olivera-Matias (S) won by forfeit; 120—Easten Edens (SW) pinned Timothy Schofield :42; 126—Yaphet Habtom (S) pinned Robert Mar 1:19; 132—Matbeal Dinka (S) tech. fall Cooper Towne 18-1; 138—Eoin Ritter (S) pinned Cameron Johnson :30; 144—Matthew Call (S) won by forfeit; 150—Elijah Jepsen (S) tech. fall Nathan Jauregui Torrescano 15-0; 157—Maximus Uckun (S) dec. Michael Russell 7-1; 165—Hezekiah Graham (S) maj. dec. Titus Swett 10-2; 175—Finn Grote (S) pinned Georgiy Sharabov 2:24; 190—Benyamin Wardak (M) dec. Toshi Taura 11-7; 215—Logan Armstrong (M) maj. dec. Baboucarr Cham 13-4; 285—Ryan Pineda (M) pinned Noah Eaglehead 1:06.
Non-league
Woodinville 37, Snohomish 36
At Woodinville H.S.
106—Gregory Campbell (W) pinned Logan Rodriguez :25; 113—Simon Porter (W) tech. fall Tanner Herman 18-2; 120—Declan Moore (S) pinned Darwin McKamey 1:04; 126—Kaiden Bitz (W) pinned CJ Steinbaugh 2:30; 132—Sawyer Munson (W) pinned Ziston Ganaban-Newman 1:15; 138—James Gamm (S) pinned Hunter Evans :30; 144—Luis Plancarte (W) tech. fall Carson Heberling 16-0; 150—Isidro Padilla-aguilar (W) dec. Oskar Van De Plasch 12-8; 157—Bridger Ulrich (S) pinned Liam Gallagher :27; 165—Calvin Roberts (S) pinned Carden Thomas 3:37; 175—Landon Harlow (W) won by sudden victory over Tate Vale 15-12; 190—Luke Sage (S) pinned Joseph Lampe :30; 215—Brandon Avilez-Delgado (W) dec. Owen Anderson 9-2; 285—Odin Schwabenbauer (S) pinned Aidan Anable 2:26.
FLAG FOOTBALL
SATURDAY
Lynden 35, Monroe 7
Lynden 49, Jackson 0
Jackson 28, Lindbergh16