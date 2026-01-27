Lake Stevens girls roll at double dual
Published 11:25 pm Tuesday, January 27, 2026
Prep wrestling roundup for Tuesday, Jan. 27:
(Note for coaches/scorekeepers: To report results and statistics, email sports@heraldnet.com. Please report results by 10:30 p.m.)
GIRLS WRESTLING
Wesco
Lake Stevens 51, Arlington 21
At Stanwood H.S.
100—Kenzie Romero (L) won by forfeit; 105—Double forfeit; 110—Julie Blevins (A) pinned Averie Rozeboom 3:31; 115—Kyla Brown (A) dec. Lexie Borden 7-0; 120—Madison Vincent (L) won by forfeit; 125—Araxi Crew (A) pinned Janella Grande 1:21; 130—Jocelyn Heist (L) won by forfeit; 135—Tatum West (L) pinned Mariana Morales-Joffre 3:44; 140—Iyive Reeves (L) won by forfeit; 145—Kylee Wicklund (L) pinned Leila Goffin 1:45; 155—Jillian Hradec (L) dec. Mariam Crew 6-5; 170—Jayden Smith (L) pinned Gaby Lucas Lopez 1:31; 190—Tiffany Perez-Guerrero (L) pinned Eva Reynolds 4:41; 235—Katie Wheeler (A) won by forfeit.
Lake Stevens 48, Snohomish 36
At Stanwood H.S.
100—Mia Gonzalez-Massey (S) pinned Kenzie Romero 1:20; 105—Snohomish won by forfeit; 110—Averie Rozeboom (L) won by pin 1:35; 115—Lexie Borden (L) pinned Olivia Miller 1:21; 120—Malia Ottow (S) pinned Halle Boyland 1:51; 125—Freya Schwabenbauer (S) pinned Janella Grande 1:10; 130—Abigail Gamm (S) pinned Jocelyn Heist 1:05; 135—Tatum West (L) pinned Chloe Larsen 1:35; 140—Tatum Briels (S) pinned Iyive Reeves 1:25; 145—Kylee Wicklund (L) pinned Audrey Briels 0:45; 155—Jillian Hradec (L) pinned Emily Mauro 4:45; 170—Dallas Kautz (L) pinned Caprielle Cole 1:10; 190—Tiffany Perez-Guerrero (L) pinned Ella Dauncey 1:40; 235—Alaya Harrell (L) won by forfeit.
Arlington 42, Stanwood 42
At Stanwood H.S.
100—Brooklyn Blizard (S) won by forfeit; 105—Avalon Kahn (S) won by forfeit; 110—Julie Blevins (A) won by forfeit; 115—Kyla Brown (A) pinned AvaJae San Nicolas 0:53; 120—Jamie Crider (S) won by forfeit; 125—Araxi Crew (A) pinned Zoey Wilde 2:03; 130—Khloe Karasti (S) won by forfeit; 135—Evangeline Baumbach (S) pinned Mariana Morales-Joffre 3:02; 140—Emily Evans (S) pinned Rosa Alwadi 1:09; 145—Leila Goffin (A) pinned Malia Alexander 1:51; 155—Mariam Crew (A) pinned Britney Allen 0:23; 170—Makayla Finch (S) pinned Gaby Lucas Lopez 1:23; 190—Alijah Morales (A) won by forfeit; 235—Katie Wheeler (A) won by forfeit.
Snohomish 54, Stanwood 24
At Stanwood H.S.
100—Brooklyn Blizard (St) pinned Mia Gonzalez-Massey 1:12; 105—Genevieve Evers (Sno) pinned Avalon Kahn 3:25; 110—Brynna Yalowicki (Sno) won by forfeit; 115—Olivia Miller (Sno) pinned AvaJae San Nicolas 3:07; 120—Malia Ottow (Sno) pinned Jamie Crider 1:37; 125—Zoey Wilde (St) pinned Freya Schwabenbauer 1:55; 130—Abigail Gamm (Sno) pinned Evangeline Baumbach 3:58; 135—Bronwen Anthes (St) pinned Chloe Larsen 0:40; 140—Tatum Briels (Sno) pinned Kylynn Knodel 4:35; 145—Audrey Briels (Sno) pinned Malia Alexander 0:52; 155—Emily Mauro (Sno) pinned Britney Allen 5:45; 170—Makayla Finch (St) pinned Caprielle Cole 1:10; 190—Ella Dauncey (Sno) won by forfeit; 235—Double forfeit.
Cascade 42, Marysville Pilchuck 18
At Marysville Pilchuck H.S.
100—Alyssia Beddall (C) won by forfeit; 105—Double forfeit; 110—Zainab Jaiteh (C) pinned Kaidynce Olsen 1:58; 115—Nooran Badiei (C) won by forfeit; 120—Maya Helo (M) pinned Delilah Corro 0:30; 125—Mey Ling Nhek (C) won by forfeit; 130—Double forfeit; 135—Dibora Goitom Negassi (C) pinned Alexia Ruiz 0:55; 140—Harmony Guilfoile (C) won by forfeit; 145—Fatimah Bujafar (C) pinned Kaylee Carsten 4:06; 155—Double forfeit; 170—Mya Balderas Bebout (M) won by forfeit; 190—Double forfeit; 235—Cheylah Moses (M) won by forfeit.
Mount Vernon 60, Marysville Pilchuck 18
At Marysville Pilchuck H.S.
100—Jen Madrid (MV) won by forfeit; 105—Caidyn Roger (MV) won by forfeit; 110—Rihanna Jin Madrid (MV) pinned Kaidynce Olsen 1:53; 115—Double forfeit; 120—Cassidy Halgren (MV) pinned Maya Helo 2:10; 125—Emma Del Rio (MV) won by forfeit; 130—Jannae Rodriguez (MV) won by forfeit; 135—Zoe Brocksmith (MV) pinned Alexia Ruiz 0:57; 140—Rianna Gonzales (MV) won by forfeit; 145—Crystal Ruiz (MV) pinned Kaylee Carsten 0:15; 155—Neftali Gonzalez-Simon (MV) won by forfeit; 170—Mya Balderas Bebout (MP) pinned Camila Baltierra-Gomez 4:40; 190—Double forfeit; 235—Cheylah Moses (MP) won by forfeit.
Edmonds-Woodway 48, Everett 24
At Meadowdale H.S.
100—Double forfeit; 105—Kailyann Dencker (E) pinned Ny Ny Pendleton 3:37; 110—Lena Kuebler (EW) won by forfeit; 115—Yaretzi Garduno (EW) won by forfeit; 120—Samara Lynch (EW) won by forfeit; 125—Jennifer Reinoso (EW) pinned Abigail Chambers 0:44; 130—Rae Adams (EW) won by forfeit; 135—Liliana Frank (EW) won by forfeit; 140—Double forfeit; 145—Caitlyn Gallagher (EW) pinned Elsbeth DiMartino 2:57; 155—Sara Ambachew (EW) won by forfeit; 170—Hailey Woebke (E) pinned Morgan Smith 2:51; 190—Vida Cienega (E) won by forfeit; 235—Mia Cienega (E) won by forfeit.
Everett 30, Monroe 30
At Meadowdale H.S.
100—Double forfeit; 105—Kailyann Dencker (E) won by forfeit; 110—Double forfeit; 115—Double forfeit; 120—Audrey George (M) won by forfeit; 125—Elizabeth Pamanian (M) pinned Abigail Chambers 2:43; 130—Double forfeit; 135—Hailey Carswell (M) won by forfeit; 140—Avery Zimmerman (M) won by forfeit; 145—Elsbeth DiMartino (E) pinned Josslyn Olson 0:57; 155—Abigal Clemence (M) won by forfeit; 170—Hailey Woebke (E) won by forfeit; 190—Vida Cienega (E) won by forfeit; 235—Mia Cienega (E) won by forfeit.
Glacier Peak 51, Jackson 30
At Jackson H.S.
100—Bella Reyes (J) won by forfeit; 105—Lily Palatnikov (G) won by forfeit; 110—Cameron Erdmann (G) pinned Brooklyn Curulla 0:34; 115—Fatima Salami (J) pinned Jacqueline Berks 1:50; 120—Maddy Figler (G) won by forfeit; 125—June Webb (J) pinned Audrey Miller 2:21; 130—Lilah George (G) pinned Lizbeth Olea Blanco 5:01; 135—Ava Thomas (G) pinned Salsabil Hani Salami 2:09; 140—Brooke Vandehey (G) pinned Riley Cain 0:54; 145—Emily Ortiz Marquez (J) won by forfeit; 155—Adrianna Kordahi (J) won by forfeit; 170—Samantha Wilner (G) won by forfeit; 190—Lily Haug (G) dec. Aahana Parthasarathy 3-0; 235—Isabelle Mendoza (G) won by forfeit.
BOYS WRESTLING
Wesco 3A/2A South
Shorewood 36, Meadowdale 30
At Shorewood H.S.
106—Derek Norton (S) pinned Justice Klesick 1:33; 113—Emiliano Olivera-Matias (S) pinned Miguel De Paula 1:19; 120—Melyk Valencia (M) dec. Easten Edens 18-11; 126—Yaphet Habtom (S) won by forfeit; 132—Matbeal Dinka (S) pinned John Juarez 3:45; 138—Hector Castro (M) dec. Eoin Ritter 6-2; 144—Christopher Ramirez (M) pinned Matthew Call 0:49; 150—Elijah Jepsen (S) won by sudden victory 13-10; 157—Maximus Uckun (S) maj. dec. 12-2; 165—Hezekiah Graham (S) tech. fall 18-0; 175—Samir Muhic (M) pinned Finn Grote 0:33; 190—Brandon Shaw (M) dec. Toshi Taura 7-6; 215—Jamier Perry (M) dec. Baboucarr Cham 3-2; 285—Jaxson Hulbert (M) pinned Matthew Kelly 0:25.
Wesco 3A/2A North
Snohomish 48, Stanwood 28
At Snohomish H.S.
106—Austin Wightman (Sn) won by forfeit; 113—Tanner Herman (Sn) won by forfeit; 120—Tate Miller (St) maj. dec. Declan Moore 12-0; 126—Austin Lewis (St) pinned CJ Steinbaugh 1:49; 132—Micah Knowles (St) pinned Ziston Ganaban-Newman 0:46; 138—Logan MacEwan (St) pinned James Gamm 3:50; 144—Carson Heberling (Sn) dec. Tomas Rocha 7-5; 150—Max Morse (Sn) won by forfeit; 157—Bridger Ulrich (Sn) dec. Dawson McDaniel 14-11; 165—Kenneth Martin (Sn) pinned Jesse Prouty 1:13; 175—Tate Vale (Sn) pinned Sullivan Denby 0:55; 190—Sean Ashton (Sn) pinned Luke Smelser 0:54; 215—Jacob Hussey (St) pinned Kobe Smith 1:52; 285—Keldin Cole (Sn) pinned Zach Fermin 2:18.
Wesco 4A
Glacier Peak 44, Jackson 34
At Jackson H.S.
106—Caden Nakajima (J) won by forfeit; 113—James Edmonds (G) dec. Jaden Nguyen 10-3; 120—Miguel Bajet (G) won by forfeit; 126—Kallel Dusenberry (G) won by forfeit; 132—Garrett Taylor (G) pinned Ronin Johnson; 138—Casey Peterson (J) maj. dec. Dax Touchette 16-5; 144—Ryan Lee (J) pinned Otto Siegert; 150—Tommy Weiss (G) tech. fall 19-3; 157—Allen Malkhasyan (J) pinned London Owens; 165—Tony Guizar Jr (J) pinned Emmett Johnson; 175—Carson Gilbert (J) pinned Ace Kim; 190—Gavin Gilchrist (G) pinned Ibrahim Ali Saleh; 215—Maxwell Bridges (G) pinned Caspian Smith; 285—Kade Calderon (G) pinned Connor Woods.
Mariner at Kamiak, score not reported