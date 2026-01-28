Edmonds-Woodway boys wrestling cruises to win
Published 11:08 pm Wednesday, January 28, 2026
Prep roundup for Wednesday, Jan. 28:
(Note for coaches/scorekeepers: To report results and statistics, email sports@heraldnet.com. Please report results by 10:30 p.m.)
BOYS WRESTLING
Wesco 3A/2A South
Edmonds-Woodway 69, Mountlake Terrace 12
At Edmonds-Woodway H.S.
106—Rhett Nickle (E) won by forfeit; 113—Isaiah Meyer (E) won by forfeit; 120—Alex Krumov (E) tech. fall Frank Guzman 15-0; 126—Robert Mar (M) pinned Arden Timpe 0:51; 132—Alston Lumpkins (E) pinned Jayden Jacobsen 0:56; 138—Benjamin Wachira (E) maj. dec. Ekansh Verma 15-4; 144—Owen Smith (E) pinned Wyatt Hawkins 2:47; 150—Dylan Rice (E) pinned Fahad Al Daffaie 1:17; 157—Silas Meyer (E) won by forfeit; 165—Desmond Martin (E) pinned Georgiy Sharabov 3:29; 175—Nathan Schlack (E) won by forfeit; 190—Eli Hershey (E) pinned Benyamin Wardak 3:01; 215—Prince Udeogu (M) pinned Max Eldridge 1:52; 285—Neo Hul (E) won by forfeit.
Meadowdale 72, Archbishop Murphy 6
Wesco 3A/2A North
Marysville Pilchuck 45, Snohomish 27
At Marysville Pilchuck H.S.
106—Erwin Castillo (M) tech. fall Kason O’Hagan 23-4; 113—Tanner Herman (S) dec. Eric Aguirre-Sarmiento 12-5; 120—Declan Moore (S) pinned Cameron Wood 5:19; 126—Garrett Turner (M) pinned CJ Steinbaugh 0:30; 132—Brady Holliday (M) pinned Conner McColley 2:58; 138—Gunner Janes (M) pinned James Gamm 0:46; 144—Maxwell Woodall (M) tech. fall Carson Heberling 17-1; 150—Emony Villa-Johnson (M) sudden vic. 8-3; 157—Breyden Childress (M) maj. dec. Bridger Ulrich 15-4; 165—Cole Jones Longstreet (M) pinned Kenneth Martin 4:46; 175—Tate Vale (S) pinned Sebastian Eagle 3:57; 190—Steven Morales (M) maj. dec. Richard Mathews-Doty 18-6; 215—Sean Ashton (S) won by forfeit; 285—Keldin Cole (S) pinned Santiago Jimenez 2:17.
Marysville Getchell 51, Stanwood 27
At Marysville Getchell H.S.
106—Julius Ruiz (M) pinned Leif Williams 4:46; 113—Allen Canares (M) won by forfeit; 120—Tate Miller (S) pinned Brock Brower 2:45; 126—Roman Ruiz (M) pinned Jaxson Hamilton 3:12; 132—Kai Osthus (M) dec. Micah Knowles 5-1; 138—Logan MacEwan (S) pinned Eusevio Bernius 2:36; 144—Zachary Donoghue (M) pinned Tomas Rocha 5:51; 150—Dawson McDaniel (S) pinned Logan Christy 4:14; 157—Aidan Partridge (M) pinned Jesse Prouty 5:11; 165—Levi Rooks (M) pinned Sullivan Denby 1:31; 175—Teygan Thomas (M) pinned Nate Beausoleil 0:41; 190—Connor Conant (M) pinned Luke Smelser 0:40; 215—Jacob Hussey (S) pinned Ben Jensen 3:33; 285—Memphys Ellis (S) dec. Caleb Johnson 1-0.
Emerald Sound
Granite Falls 24, South Whidbey 0
GIRLS WRESTLING
Wesco
Mariner 54, Kamiak 17
At Kamiak H.S.
100—Layla Curtis (K) won by forfeit; 105—Belyini Pascasio-Umana (M) pinned Briana Cortes Patino; 110—Sparrow Sanchez (M) pinned Ellie Boyce-Ullom; 115—Isabella Alvarez (M) pinned Lisa Karumba; 120—Sehar Sheikh (M) won by forfeit; 125—Jeohnavi Bandoy (M) won by forfeit; 130—Double forfeit; 135—Double forfeit; 140—Lillian Burgess (K) tech. fall Marlene Lopez Trujillo 22-5; 145—Jannethzy Cortes-Hernandez (M) won by forfeit; 155—Amareli Hernandez (M) pinned Mylee Reyes; 170—Jazmin Rosendo (M) won by forfeit; 190—Karyzuceht Rojas-Perez (K) won by forfeit; 235—Airianna Gilbraith (M) won by forfeit.
Mariner 54, Shorewood 12
At Kamiak H.S.
100—Lynn Ou (S) won by forfeit; 105—Belyini Pascasio-Umana (M) pinned Vivian Sherrard; 110—Sparrow Sanchez (M) won by forfeit; 115—Sehar Sheikh (M) won by forfeit; 120—Finley Houck (S) pinned Isabella Alvarez; 125—Jeohnavi Bandoy (M) won by forfeit; 130—Double forfeit; 135—Double forfeit; 140—Marlene Lopez Trujillo (M) won by forfeit; 145—Jannethzy Cortes-Hernandez (M) pinned Sarah Norton; 155—Amareli Hernandez (M) won by forfeit; 170—Jazmin Rosendo (M) won by forfeit; 190—Double forfeit; 235—Airianna Gilbraith (M) pinned Ulyana Remizova.
Kamiak 24, Shorecrest 24 (Kamiak wins via tie-breaker)
GIRLS FLAG FOOTBALL
Wesco
Monroe at Everett, canceled