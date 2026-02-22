State regional basketball playoffs score tracker
Published 1:30 am Sunday, February 22, 2026
The matchups for all classifications of boys and girls state regional playoffs are set.
Seeded by a committee, the opening round for Class 3A begin Tuesday, with other classes set to begin either Friday or Saturday. Loser-out games are indicated.
BOYS
Class 4A
Saturday
No. 5 Gonzaga Prep 45, No. 4 Glacier Peak 41
Class 3A (loser out)
Tuesday
No. 17 Mountain View 69, No. 16 Snohomish 62
No. 18 Monroe 53, No. 15 University 39
Friday
No. 10 Shorewood 51, No. 18 Monroe 48
Saturday
No. 11 Edmonds-Woodway 73, Enumclaw 59
Class 2A (loser out)
Saturday
No. 13 West Valley 69, No. 12 Lakewood 63 (OT)
Class 1A
Saturday
No. 6 King’s 48, No. 3 Royal 47
Class 1B
Saturday
No. 3 Tulalip Heritage 70, No. 6 Liberty Christian 63
GIRLS
Class 4A (loser out)
Saturday
No. 10 Lake Stevens 61, No. 15 Bonney Lake 33
Class 3A
Tuesday (loser out)
No. 15 Meadowdale 81, No. 18 River Ridge 72
Saturday
No. 2 Snohomish 52, No. 7 Evergreen 39
No. 1 Bellevue 63, No. 8 Edmonds-Woodway 46
Saturday (loser out)
No. 9 Stanwood 60, No. 17 Bishop Blanchet 56
No. 15 Meadowdale 54, No. 10 Enumclaw 34
Class 2A
Saturday
No. 4 Clarkston 58, No. 5 Archbishop Murphy 51
Class 1A
Friday
No. 1 King’s 61, No. 8 Lakeside (9 Mile) 38