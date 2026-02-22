State regional basketball playoffs score tracker

Published 1:30 am Sunday, February 22, 2026

By Aaron Coe

Snohomish's Sienna Capelli reacts during the game against Stanwood on Friday, Jan. 30, 2026 in Snohomish, Washington. (Olivia Vanni / The Herald)

The matchups for all classifications of boys and girls state regional playoffs are set.

Seeded by a committee, the opening round for Class 3A begin Tuesday, with other classes set to begin either Friday or Saturday. Loser-out games are indicated.

BOYS

Class 4A

Saturday

No. 5 Gonzaga Prep 45, No. 4 Glacier Peak 41

Class 3A (loser out)

Tuesday

No. 17 Mountain View 69, No. 16 Snohomish 62

No. 18 Monroe 53, No. 15 University 39

Friday

No. 10 Shorewood 51, No. 18 Monroe 48

Saturday

No. 11 Edmonds-Woodway 73, Enumclaw 59

Class 2A (loser out)

Saturday

No. 13 West Valley 69, No. 12 Lakewood 63 (OT)

Class 1A

Saturday

No. 6 King’s 48, No. 3 Royal 47

Class 1B

Saturday

No. 3 Tulalip Heritage 70, No. 6 Liberty Christian 63

GIRLS

Class 4A (loser out)

Saturday

No. 10 Lake Stevens 61, No. 15 Bonney Lake 33

Class 3A

Tuesday (loser out)

No. 15 Meadowdale 81, No. 18 River Ridge 72

Saturday

No. 2 Snohomish 52, No. 7 Evergreen 39

No. 1 Bellevue 63, No. 8 Edmonds-Woodway 46

Saturday (loser out)

No. 9 Stanwood 60, No. 17 Bishop Blanchet 56

No. 15 Meadowdale 54, No. 10 Enumclaw 34

Class 2A

Saturday

No. 4 Clarkston 58, No. 5 Archbishop Murphy 51

Class 1A

Friday

No. 1 King’s 61, No. 8 Lakeside (9 Mile) 38

You Might Like