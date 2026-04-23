Prep roundup: Jackson girls tennis moves to 9-2
Published 9:57 pm Thursday, April 23, 2026
(Note for coaches/scorekeepers: To report results and statistics, email sports@heraldnet.com. Please report results by 10:30 p.m.)
GIRLS TENNIS
Wesco 4A
Jackson 5, Kamiak 2
At Kamiak H.S.
Singles—Teegan Bridgman (J) def. Tiya Aleti 6-0, 6-1. Francys Montilla (J) def. Julia Amarsaihan 6-3, 7-5. Gracie Schouten (J) def. Hannah Kim 6-0, 6-1. Callia Park (J) def. Jimin Hahm 6-1, 6-1; Doubles—Anna Kim-Anne Marie Madson (K) def. Leah Wilson-Sreshta Sundar-Ganesh 6-3, 6-4. Jimena Beltran-Nadia Villarreal-Carriedo (J) def. Yeji Park-Madelyn Pyun 6-3, 7-5. Julie Yi-Charlotte Lee (K) def. Arushi Dashore-Ravenna Holland 9-7.
Lake Stevens 6, Mariner 1
At Mariner H.S.
Singles—Christina Pham (M) def. Maya McLaurin 7-6(4), 6-1. Juliana Manley (L) def. Morgan Trenh 6-1, 6-0. Natalie Hayden (L) def. Mia Le 6-1, 6-0. Chloe Bernstein (L) def. Kayla Abendroth 6-1, 6-0; Doubles—Megan Pauler-Elise Malton (L) def. Malany Lai-Emily Huynh 6-2, 6-0. Amanda Pfiester-Tabitha Miller (L) def. Michelle Huynh-Sophia Feolino 6-3, 6-0. Liah Campbell-Athena Mohler (L) won 6-2, 6-2.
Wesco 3A/2A North
Everett 7, Marysville Pilchuck 0
At Clark Park
Singles—Grace Regan-Bone (E) def. Stella Baumgart 6-2, 6-7(5), 10-3. Elizabeth Moiseyev (E) def. Analise Weber 6-0, 6-2. Lauren Desimone (E) def. Grace Cabrera 6-0, 6-0. Meagan McMains (E) def. Gabi Cabrera 6-0, 6-0; Doubles—Tegan Trefry-Alice Buchanan (E) def. Danna Mendoza-Amina Helo 6-0, 6-0. Avery Hammer-Sophia Munro (E) def. Lila Freeman-Milan Rivera Valencia 6-0, 6-0. Lydia Hogan-Olivia McCullough (E) def. Abi Guzman-Jill Thomas 6-1, 6-0.
Snohomish at Marysville Getchell, scores not reported
TRACK AND FIELD
Wesco
Kamiak, Edmonds-Woodway vs. Monroe
At Monroe H.S.
Boys team scores: Edmonds-Woodway 81, Kamiak 75; Edmonds-Woodway 83, Monroe 68; Kamiak 92, Monroe 60.
Girls team scores: Edmonds-Woodway 92, Kamiak 67; Edmonds-Woodway 111, Monroe 44; Kamiak 98.5, Monroe 55.5.
Archbishop Murphy, Cascade vs. Marysville Getchell
At Marysville Pilchuck H.S.
Boys team scores: Cascade 111, Marysville Getchell 71; Marysville Getchell 101, Archbishop Murphy 47; Cascade 66, Archbishop Murphy 28.
Girls team scores: Marysville Getchell 75, Cascade 62; Marysville Getchell 89, Archbishop Murphy 47; Cascade 87, Archbishop Murphy 25.
Mountlake Terrace, Marysville Pilchuck vs. Everett
At Everett Memorial Stadium
Boys team scores: Everett 133.5, Marysville-Pilchuck 38.5; Everett 114, Mountlake Terrace 69; Mountlake Terrace 110, Marysville-Pilchuck 55.
Girls team scores: Everett 96, Marysville-Pilchuck 72; Everett 92, Mountlake Terrace 75; Mountlake Terrace 88, Marysville-Pilchuck 66.
Arlington vs. Stanwood
At Stanwood H.S.
Boys team scores: Arlington 100, Stanwood 37
Girls team scores: Arlington 81.5, Stanwood 55.5
Snohomish vs. Lake Stevens
At Lake Stevens H.S.
Boys team scores: Lake Stevens 104, Snohomish 46
Girls team scores: Lake Stevens 119, Snohomish 31
Lynnwood, Mariner vs. Meadowdale
At Edmonds District Stadium
Non-league
Sultan, Jackson vs. Glacier Peak
At Veterans Memorial Stadium
Boys team scores: Glacier Peak 116, Sultan 29; Jackson 81, Glacier Peak 69; Jackson 121, Sultan 29.
Girls team scores: Glacier Peak 114, Sultan 25; Jackson 90, Glacier Peak 60; Jackson 128, Sultan 21.
BOYS GOLF
Wesco
Arlington 154, Lake Stevens 156, Cascade 160, Jackson 162, Glacier Peak 163, Kamiak 169, Mariner DNQ
At Walter Hall G.C.
Top 10 golfers: T1. Hugo Ramires (L) 36, T1. Zachary Grenier (J) 36, T1. Kenny Rasmussen (C) 36, 4. Diesel King (A) 37, T5. Logan Papka (L) 38, T5. Ian Starup (A) 38, T7. Cameron Miller (A) 39, T7. Brody Wells (C) 39, T9. Austin Ament (L) 40, T9. Kason Swanson (G) 40.
Snohomish 153, Marysville Getchell 161
GIRLS GOLF
Wesco
Meadowdale 191, Mountlake Terrace 213
At Lynnwood G.C.
Top 3 golfers: 1. Karen Ngethe (M) 40, 2. Sadie Parker (MT) 44, 3. Gwen Farrow 45.