Jackson, Lake Stevens girls wrestling win two duals
Published 11:03 pm Thursday, December 18, 2025
Prep roundup for Thursday, Dec. 18:
GIRLS WRESTLING
Wesco
Jackson 36, Monroe 24
At Cascade H.S.
100—Bella Reyes (J) won by forfeit; 105—Double forfeit; 110—Harini Sathiskumar (J) won by forfeit; 115—Elizabeth Pamanian (M) pinned Fatima Salami 0:39; 120—Audrey George (M) pinned Brooklyn Curulla 1:22; 125—June Webb (J) won by forfeit; 130—Double forfeit; 135—Hailey Carswell (M) pinned Lizbeth Olea Blanco 1:44; 140—Salsabil Hani Salami (J) won by forfeit; 145—Avery Zimmerman (M) pinned Riley Cain 4:20; 155—Adrianna Kordahi (J) won by forfeit; 170—Harvinder Kaur (J) won by forfeit; 190—Double forfeit; 235—Double forfeit.
Jackson 42, Cascade 24
At Cascade H.S.
100—Double forfeit; 105—Alyssia Beddall (C) won by forfeit; 110—Harini Sathiskumar (J) pinned Zainab Jaiteh 4:00; 115—Fatima Salami (J) pinned Mey Ling Nhek 2:00; 120—Brooklyn Curulla (J) won by forfeit; 125—June Webb (J) won by forfeit; 130—Kara Ingram (C) won by forfeit; 135—Lizbeth Olea Blanco (J) won by forfeit; 140—Salsabil Hani Salami (J) won by forfeit; 145—Harmony Guilfoile (C) won by forfeit; 155—Fatimah Bujafar (C) pinned Adrianna Kordahi 4:00; 170—Harvinder Kaur (J) pinned Andraia Laubach 2:57; 190—Double forfeit; 235—Double forfeit.
Lake Stevens 60, Cascade 18
At Cascade H.S.
100—Mackenzie Arellano (L) won by forfeit; 105—Alyssia Beddall (C) won by forfeit; 110—Layla Silveus (L) pinned Zainab Jaiteh 2:00; 115—Averie Rozeboom (L) pinned Mey Ling Nhek 0:54; 120—Halle Boyland (L) pinned Delilah Corro 1:33; 125—Chevelle Henry (L) pinned Kadijah Jaiteh 3:10; 130—Alanna Jarmusch (L) pinned Kara Ingram 0:50; 135—Olivia Snellgrove (L) won by forfeit; 140—Tatum West (L) won by forfeit; 145—Harmony Guilfoile (C) pinned Iyive Reeves 0:43; 155—Fatimah Bujafar (C) won by forfeit; 170—Afebia Aemere (L) pinned Andraia Laubach 1:04; 190—Alaya Harrell (L) won by forfeit; 235—Double forfeit.
Lake Stevens 54, Monroe 17
100—Kenzie Romero (L) won by forfeit; 105—Double forfeit; 110—Layla Silveus (L) won by forfeit; 115—Averie Rozeboom (L) pinned Elizabeth Pamanian 0:38; 120—Halle Boyland (L) pinned Audrey George 3:06; 125—Chevelle Henry (L) won by forfeit; 130—Alanna Jarmusch (L) won by forfeit; 135—Hailey Carswell (M) tech. fall Tatum West 17-1; 140—Presley Bigger (M) won by forfeit; 145—Iyive Reeves (L) pinned Avery Zimmerman 2:32; 155—Darryn Bigger (M) won by forfeit; 170—Afebia Aemere (L) won by forfeit; 190—Alaya Harrell (L) won by forfeit; 235—Double forfeit.
Non-league
Darrington at Friday Harbor, score not reported
BOYS WRESTLING
Non-league
Marysville Pilchuck 46, Mariner 28
At Snohomish H.S.
106—Zach Winterroth (M) pinned Erwin Castillo 1:14; 113—Isaac Apodaca (M) pinned Eric Aguirre 0:50; 120—Dawnte Greene (M) dec. Cameron Wood 10-1; 126—Alejandro Parra (M) dec. Garrett Turner 8-6; 132—Dylan Turner (MP) pinned Eric Pham 4:24; 138—Brady Holliday (MP) pinned Chase Scheuerman 2:46; 144—Max Woodall (MP) pinned Brayan Castilla 0:38; 150—Emony Villa-Johnson (MP) pinned Pavlo Shyliuk 0:47; 157—Breyden Childress (MP) pinned Nathan Woodward 0:28; 165—Cole Jones-Longstreet (MP) pinned Deacon Higginbotham 1:03; 175—Sebastian Eagle (MP) pinned Esteban Garcia 1:28; 190—Aiden Eagle (MP) pinned Tymofi Holoviatynsky 3:27; 215—Ken David Larsen (M) pinned Steven Morales 1:45; 285—Antonio Alvarez (M) dec. Santiago Jimenez 7-1.
Marysville Pilchuck vs. Mountlake Terrace (Mountlake Terrace forfeit)
Archbishop Murphy, Stanwood at Edmonds-Woodway, scores not reported
Marysville Getchell, Kamiak at Everett, scores not reported
Darrington at Friday Harbor, score not reported
Wesco 3A/2A South
Shorecrest 48, Lynnwood 31
At Shorecrest H.S.
106—Noah Richards (L) won by forfeit; 113—Eduardo Gonzalez (L) pinned Calvin Nguyen 0:44; 120—Ethan Johnson (S) won by forfeit; 126—Gideon Ryder (S) won by forfeit; 132—Ashton Myers (L) maj. dec. Laith Salem; 138—Zadrin Morga-Baisac (S) pinned Braedyn Clark 3:19; 144—Neta Navot (S) pinned Brandon Miller 1:02; 150—Avi Wylen (S) pinned Gabriel Robbins 0:27; 157—Jared Sum (L) pinned Abe Adams 3:28; 165—Jakob Grimm (S) pinned Landon Stull 2:18; 175—Milo Hamilton (S) pinned Isaac Popich 4:37; 190—Caleb Gately (L) dec. Cameron Arseneaux 10-4; 215—Hanibal Bendawi (L) pinned Carter Lamb 0:25; 285—Juan Sanders (S) pinned Mohammed Aoune 3:00.
BOYS SWIMMING
Wesco North
Snohomish 122, Stanwood 61
Glacier Peak 98, Stanwood 78
At Snohomish Aquatic Center
200 medley relay—Snohomish (Ayden Albertsen, Rysen Tuomisto, Devin Love, Gage Peterson) 1:46.93; 200 freestyle—Albertsen (SNO) 1:56.09; 200 individual medley—Gavin Plano (STAN) 2:09.23; 50 freestyle—Tuomisto (SNO) 21.88; Diving—Bryce McLaughlin (G) 162.35; 100 butterfly—Ben Clark (STAN) 1:03.80; 100 freestyle—Noah Wynder (G) 51.26; 500 freestyle—Ed Hirschi (G) 5:34.22; 200 freestyle relay—Glacier Peak (Wynder, Mason Lysaght, Ilia Konev, Hirschi) 1:39.00; 100 backstroke—Albertsen (SNO) 57.67; 100 breaststroke—Tuomisto (SNO) 1:06.48; 400 freestyle relay—Snohomish (Peterson, Keanu Moghrabi, Alex Collins, Albertsen) 3:42.78.
Monroe, Marysville Getchell at Marysville Pilchuck, scores not reported
GIRLS FLAG FOOTBALL
Non-league
Cascade 22, Bellevue 21
Sammamish 29, Everett 28