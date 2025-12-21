Vikings girls win Valkyrie Invitational

Everett’s Mia Cienga gets control of her opponent’s foot during the 190-pound 3A girls championship match at the Mat Classic on Friday, Feb. 21, 2025 in Tacoma, Washington. (Olivia Vanni / The Herald)

Prep roundup for Dec. 19-20:

(Note for coaches/scorekeepers: To report results and statistics, email sports@heraldnet.com. Please report results by 10:30 p.m.)

GIRLS WRESTLING

SATURDAY

Santa Slam

Kirkland: Sisters Vida Cianega (190-pound class) and Mia Ciagnega (235) picked up wins for Everett in a meet that involved wrestlers from 30 teams. Glacier Peak’s Marissa Denke (155) and Mariner’s Isabelle Alvarez (115) won individual titles.

At Juanita H.S.

Team scores

1. Federal Way 199.5; 6. Glacier Peak 122; 7. Snohomish 108.5; 9. Everett 104.5; 10. Stanwood 103; 11. Mariner 98; 17. Cascade 63; 24. Jackson 35; 25. Darrington 32.5.

Championship matches (local wrestlers)

100—Maisie Elliott (Sumner) maj. dec. Makenna Austin (Darrington) 8-0; 105—Jhansi Sakelli (Sammamish) dec. Belyini Pascasio-Umana (Mariner) 8-1; 110—Yarely Cervantes (Federal Way) pinned Nicole Ork (Chief Sealth) 1:56; 115—Isabella Alvarez (Mariner) pinned Lola James (Federal Way) :52; 125—Petra Sheppard (Chief Sealth) pinned Zoey Wilde (Stanwood) 4:55; 145—Lanu Amituanai (Chief Sealth) pinned Fatimah Bujafar (Cascade) 3:23; 155—Marissa Denke (Glacier Peak) pinned Caitriona Wieber (Everett) 2:51; 190—Vida Cienega (Everett) pinned Faye Imoesiri (Federal Way) 3:58; 235—Mia Cienega (Everett) pinned Jenisty Ongosia (Lincoln) 4:57.

Valkyrie Invitational

LAKE STEVENS—Halle Boyland (115), Madison Vincent (120) and Alanna Jarmusch (13) all picked up wins for the host Vikings.

At Lake Stevens H.S.

Team scores

1. Lake Stevens 211.5; 2. Meridian 134.0; 3. Hazen 118.0; 4. Marysville Getchell 98.5; 5. Thomas Jefferson 81.5; 6. Kamiak 57.0; 7. Issaquah 28.5; 8. Marysville Pilchuck 27.0.

Championship matches (local wrestlers)

105—Vina Nguyen (H) maj. dec. Layla Silveus (L) 17-3; 110—Mariana Andrews (T) pinned Ayla Short (MG) 1:52; 115—Halle Boyland (L) pinned Genesis Corro (MG) 3:59; 120—Madison Vincent (L) pinned Sevia Howe-Lott (I) :49; 130—Alanna Jarmusch (L) dec. Mackenzie Arellano (L) 10-5; 135—Helen Jensen (H) pinned Tatum West (L) 5:39; 140—Eden Cole (K) pinned Keira McCullough (H) 1:08; 190—Gretchen Zandstra (Me) pinned Lanaya Harris (MG) 3:36.

BOYS WRESTLING

SATURDAY

Royal Classic

BOTHELL — Gideon Ryder (126 pounds), Avi Wylen (150) and Jakob Grimm (165) won championship matches in their respective weight classes to lead Shorecrest to the team title.

At Lynnwood H.S.

Team scores

1. Shorecrest 180.5; 2. Lynnwood 177; 3. Kamiak 152; 4. Lakewood 144; 5. Lincoln-Sea 129.5; 6. Highline 107.5; 7. Granite Falls; 8. Sea Academy 88.5; 91.0; 9. Meadowdale 85; 10. Garfield 70; Blanchet 55.5; 11. S. Whidbey 54; 13 Nathan Hale 51.5; 14. Mountlake Terrace 15.

Championship matches

113—Eduardo Gonzalez (Ly) tech. fall Leo Staulcup (Li) 20-2); 120—Emmett Levitsis (La) dec. over Tyler Grife (Li) 4-2; 126—Gideon Ryder (Sh) pinned Dylan McKnight (So) 3:15; 132—Ashton Myers (Ly) dec. Laith Salem (Sh) 10-4; 138—Julian Evans (H) pinned Hector Castro (Me) 2:53; 144—Lamarion Crawford (Hi) pinned Masavo Gnonhossou (Li) 5:05; 150—Avi Wylen (Sh) pinned Keoki Takeno (Li) 0:55; 157—Jared Sum (Ly) pinned Landon Stull (Ly) 1:01; 165—Jakob Grimm (Sh) dec. Ian Park (K) 4-2; 175—Isaac Popich (Ly) pinned Aitan Plank (Se) 1:09; 190—Jonah Barnas (Bl) dec. Ewan Shephard (Se) 5-4; 215—Saif Dahham (N) pinned Ashton Hanson (La) 2:24; 285—Campbell Harcourt (Li) pinned Gabe Burns (La) 0:35.

Arlington, Snohomish, Kamiak at Graham Morin Tournament, Squalicum H.S.

SANTA SLAM

KIRKLAND — Snohomish’s Odin Schwabenbaer got the win at 285 as Snohomish placed fifth in the 19-team tournament.

At Juanita H.S.

Team Scores

1. Sumner 233.5; 2. Lincoln-Tac) 198.0; 3. Curtis 163.5; 4. Auburn MV 151.5; 5. Snohomish 138.0; 9. Mariner 93.0; 18. Cascade 11.0;

Championship matches (local wrestlers)

106—Matthew Oliva (Kennedy) dec. Zach Winterroth (Mariner) 4-3; 113—Crew Williamson (Curtis) maj. dec. Isaac Apodaca (Mariner) 16-6; 175—Arthur Gazarov (Juanita) pinned Richard Mathews-Doty (Snohomish) 1:31; 215—Eli Policarpio (Sealth) dec. Ken David Larsen (Mariner) 10-3; 285—Odin Schwabenbauer (Snohomish) pinned Jeriah Togiola (Lincoln-Tac) 2:14.

Shorewood Invitational

At Shorewood H.S.

SHORELINE — Edmonds-Woodway won seven weight classes to claim the team title.

Team scores

1. Edmonds-Woodway 356; 2. Marysville-Getchell 269; 3. Shorewood 206.5; 4. Peninsula 194.5; 5. Liberty 99.5.

Championship matches

113—Isaiah Meyer (E) pinned Allen Canares (M) 3:40; 120—Jude Haines (E) dec. Jackson Mostrom (L) 13-6; 126—Aidan Duong (E) pinned Brock Brower (M) :27; 132—Aziret Bakytov (E) dec. Kai Osthus (M) 19-12; 138—Bryce Tillman (P) dec. Hollender Lynch (E) 5-3; 144—Tyler Sievers (P) pinned Owen Smith (E) :28; 150—Nehemiah Grandorff (P) pinned Roland Rapelje (E) 0:46; 157—Maximus Uckun (S) maj. dec. Cash Cano (P) 14-1; 165—Silas Meyer (E) dec. Carver Garland (P) 12-5; 175—Tobias Rigtrup (L) pinned Augie Hurtado (E) 4:35; 190—Lukas Probizanski (S) dec. Carmelo Larocca (E) 9-4; 215—Alex White (E) pinned Samir Mayovsky (E) 1:57; 285—Edson Belizaire (E) sudden victory Yashua Fonoti (P) 5-2.

FRIDAY

Non-league

Monroe 60, Cascade 18

At Cascade H.S.

106—No match; 113—Preston Chao (C) pinned Gavin Hemming 2:42; 120—Michael Carpenter (M) won by forfeit; 126—Aiden Shipley (M) pinned Matthew Osbjornsen 2:21; 132—Grant George (M) pinned Kaidin Thomas :32; 138—Gavin Mckenzie (M) pinned Rocco Bancalari 1:10; 144—Jamie Le (C) pinned Isaac Bustamante Minshull 3:56; 150—Owen Eagan-Heffernan (M) pinned Verick Runolfson 1:56; 157—Emilo rozeck (M) won by forfeit; 165—Caleb Erickson (M) pinned Matthew Barclay 2:31; 175—Valentin Rozeck (M) pinned Aaron Hymes 4:18; 190—Nels Ekman (M) won by forfeit; 215—Fedhl Al-Mosawi (C) pinned Aaron Chacon :48; 285—Talon Rutledge (M) pinned Jamario Wright 1:23.