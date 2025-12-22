Site Logo

Wesco all-league volleyball teams announced

Published 9:30 am Monday, December 22, 2025

By Aaron Coe

Everett junior Ava Gonzalez serves the ball during the Seagulls' 3-1 win against Glacier Peak at Everett High School on Sept. 15, 2025. (Joe Pohoryles / The Herald)
1/3
Wesco has announced its all-league teams for volleyball.

WESCO 4A

Player of the Year

Eichert Laura, Lake Stevens, sr, OH

First team

Lily Anderson, Kamiak, soph., RS

Cadence Bigby, Kamiak, jr., OH

Maggie Christensen, Cascade, jr., S

Olivia Gonzales, Lake Stevens, sr., S

Kennedy Horne, Kamiak, sr., S

Audrey Iseminger, Lake Stevens, soph., LIB

Ella Iseminger, Lake Stevens, soph., OH

Olivia Lincoln, Glacier Peak, soph., RS

Emma Nowak, Glacier Peak, jr., OH

Phoebe Potong, Arlington, soph., LIB

Emme Shaffer, Arlington, sr., OH

Second team

Alexis Moll, Kamiak, soph., LIB

Taylor Bayley, Lake Stevens, sr., M

Alyssa Box, Glacier Peak, soph., S

Lucy Cox, Cascade, jr., OH

Marcy Mossburg, Glacier Peak, jr., LIB

Claire Sedenquist, Glacier Peak, sr., OH

Kamryn Strom, Lake Stevens, sr., M

Sakura Yokoo, Jackson, sr., OH

Honorable mention: Nalani Douangmany-Turner, Cascade; Ivanna Kozodoy, Kamiak; Audrey Marsh, Arlington; Kodie Rasmussen, Cascade

Co-Coaches of the Year

Nicole Arevalo, Cascade

Jeffrey Choe, Kamiak

— — — — — —

WESCO 3A/2A NORTH

Player of the Year

Ava Gonzalez, Everett, jr., L

First team

Addison Bowie, Stanwood, sr., S/RS

Heidi Chambers, Snohomish, sr., OH

Whitney Longspaugh, Stanwood, jr., OH

Sawyer Mahler, Snohomish, sr., OH

Harper Neyens, Stanwood, jr., OH

Shannara Peebles, Monroe, jr., OH

Jammy Thomas, Everett, sr., L

Ava Urbanozo, Everett, jr., S

Maddison Walker, Monroe, jr., LIB

Second team

Naia Atalig, Monroe, fr., S

Cambrielle Brown, Stanwood, sr., M/OH

Maggie Cavanaugh, Snohomish, sr., S

Marlee Cumbee, Stanwood, sr., M

Kiah Dunbar, Monroe, jr., M

Faith Fodge, Monroe, sr., OH/RS

Sophia Gilbert, Marysville-Getchell, jr., OH

Lyla Henken, Stanwood, sr., LIB

Lauren Hoffer, Marysville-Getchell, jr., L

Kayla Hugo, Snohomish, fr., M

Honorable mention: Lauren Desimone, Everett; Ashley Rice, Snohomish

Coach of the Year

Megan Amundson, Stanwood

— — — — — —

WESCO 3A/2A SOUTH

Player of the Year

Teuila Halalilo, Archbishop Murphy, jr., S

First team

Emerson Alley, Mountlake Terrace, jr., S

Ashley Anderson, Shorewood, jr., OH

Indira Carey-Boxley, Edmonds-Woodway, sr., OH

Blythe Decker, Archbishop Murphy, jr., OH

Violet DuBois, Meadowdale, sr., OH

Ja’elle Jenkins, Meadowdale, sr., OH

Julia Navaluna, Archbishop Murphy, soph., LIB

Addy Pontak, Edmonds-Woodway, sr., LIB

Audrey Williams, Lynnwood, jr., MB

Second team

Ella Ehdaie, Shorewood, sr., MB

Ashley Fletcher, Archbishop Murphy, jr., OH

Lily Gravett, Shorecrest, sr., S

Aly Hodgen, Shorewood, jr., L

Emmeline Koenig, Shorecrest, jr., OH/MB

Jillian Lumbera, Shorewood, jr., S

Emma Morgan-McAuliff, Archbishop Murphy, sr., M

Mary Nielsen, Shorecrest, jr., MB

Sarah Simula, Mountlake Terrace, sr., OH

Honorable mention: Lia Brown, Mountlake Terrace; Sawyer Hiatt, Edmonds-Woodway; Layla Miller, Archbishop Murphy

Coach of the Year

Allie Sinex, Archbishop Murphy

