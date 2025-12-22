Wesco all-league volleyball teams announced
Published 9:30 am Monday, December 22, 2025
Wesco has announced its all-league teams for volleyball.
WESCO 4A
Player of the Year
Eichert Laura, Lake Stevens, sr, OH
First team
Lily Anderson, Kamiak, soph., RS
Cadence Bigby, Kamiak, jr., OH
Maggie Christensen, Cascade, jr., S
Olivia Gonzales, Lake Stevens, sr., S
Kennedy Horne, Kamiak, sr., S
Audrey Iseminger, Lake Stevens, soph., LIB
Ella Iseminger, Lake Stevens, soph., OH
Olivia Lincoln, Glacier Peak, soph., RS
Emma Nowak, Glacier Peak, jr., OH
Phoebe Potong, Arlington, soph., LIB
Emme Shaffer, Arlington, sr., OH
Second team
Alexis Moll, Kamiak, soph., LIB
Taylor Bayley, Lake Stevens, sr., M
Alyssa Box, Glacier Peak, soph., S
Lucy Cox, Cascade, jr., OH
Marcy Mossburg, Glacier Peak, jr., LIB
Claire Sedenquist, Glacier Peak, sr., OH
Kamryn Strom, Lake Stevens, sr., M
Sakura Yokoo, Jackson, sr., OH
Honorable mention: Nalani Douangmany-Turner, Cascade; Ivanna Kozodoy, Kamiak; Audrey Marsh, Arlington; Kodie Rasmussen, Cascade
Co-Coaches of the Year
Nicole Arevalo, Cascade
Jeffrey Choe, Kamiak
— — — — — —
WESCO 3A/2A NORTH
Player of the Year
Ava Gonzalez, Everett, jr., L
First team
Addison Bowie, Stanwood, sr., S/RS
Heidi Chambers, Snohomish, sr., OH
Whitney Longspaugh, Stanwood, jr., OH
Sawyer Mahler, Snohomish, sr., OH
Harper Neyens, Stanwood, jr., OH
Shannara Peebles, Monroe, jr., OH
Jammy Thomas, Everett, sr., L
Ava Urbanozo, Everett, jr., S
Maddison Walker, Monroe, jr., LIB
Second team
Naia Atalig, Monroe, fr., S
Cambrielle Brown, Stanwood, sr., M/OH
Maggie Cavanaugh, Snohomish, sr., S
Marlee Cumbee, Stanwood, sr., M
Kiah Dunbar, Monroe, jr., M
Faith Fodge, Monroe, sr., OH/RS
Sophia Gilbert, Marysville-Getchell, jr., OH
Lyla Henken, Stanwood, sr., LIB
Lauren Hoffer, Marysville-Getchell, jr., L
Kayla Hugo, Snohomish, fr., M
Honorable mention: Lauren Desimone, Everett; Ashley Rice, Snohomish
Coach of the Year
Megan Amundson, Stanwood
— — — — — —
WESCO 3A/2A SOUTH
Player of the Year
Teuila Halalilo, Archbishop Murphy, jr., S
First team
Emerson Alley, Mountlake Terrace, jr., S
Ashley Anderson, Shorewood, jr., OH
Indira Carey-Boxley, Edmonds-Woodway, sr., OH
Blythe Decker, Archbishop Murphy, jr., OH
Violet DuBois, Meadowdale, sr., OH
Ja’elle Jenkins, Meadowdale, sr., OH
Julia Navaluna, Archbishop Murphy, soph., LIB
Addy Pontak, Edmonds-Woodway, sr., LIB
Audrey Williams, Lynnwood, jr., MB
Second team
Ella Ehdaie, Shorewood, sr., MB
Ashley Fletcher, Archbishop Murphy, jr., OH
Lily Gravett, Shorecrest, sr., S
Aly Hodgen, Shorewood, jr., L
Emmeline Koenig, Shorecrest, jr., OH/MB
Jillian Lumbera, Shorewood, jr., S
Emma Morgan-McAuliff, Archbishop Murphy, sr., M
Mary Nielsen, Shorecrest, jr., MB
Sarah Simula, Mountlake Terrace, sr., OH
Honorable mention: Lia Brown, Mountlake Terrace; Sawyer Hiatt, Edmonds-Woodway; Layla Miller, Archbishop Murphy
Coach of the Year
Allie Sinex, Archbishop Murphy